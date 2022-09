Olkiluodon turvallisuus on kunnossa, vakuuttaa TVO:n turvallisuusjohtaja: “Meillä on massiiviset järjestelyt turvatoiminnan osalta”

Olkiluodon ydinvoimalan turvajärjestelyt ulkopuolelta tulevan uhan varalle ovat kunnossa, vakuuttaa Teollisuuden Voiman turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi.

Suojelupoliisi kertoi eilen tiedotustilaisuudessaan, että Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva uhka on noussut. Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan esimerkiksi sähkön ja energian jakeluverkkoja ja tietoliikenneyhteyksiä.

Kun koekäytössä oleva Olkiluoto 3 tuottaa sähköä nyt täydellä teholla, Olkiluodosta tulee kaikkiaan 40 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Keskittymä on suuri, joten jos Olkiluotoon tulee ongelmia, koko Suomi on vaikeuksissa. Se antaa Nurmen mukaan pontimen siihen, että asiat pitää hoitaa hyvin.

– Nukun itse turvallisuusjohtajana yöni oikein rauhassa. Meillä on massiiviset järjestelyt turvatoiminnan osalta.

Yksityiskohtia TVO ei avaa, mutta turvallisuussuunnitelmat ovat kattavat. Erilaiset uhkatekijät tunnistetaan etukäteen ja niiden varalle tehdään järjestelyjä. Teknisten järjestelyiden lisäksi Olkiluodossa on paljon henkilökuntaa työskentelemässä ympäri vuorokauden turvallisuusuhkien varalle.

– Jos suomalaisia siviilikohteita katsotaan, niin missään ydinvoiman ulkopuolella ei ole tällaisia järjestelyjä, Nurmi sanoo.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Itämeren tapahtumat eivät ole aiheuttaneet TVO:lla juuri lisätoimenpiteitä. Suunnitelmat ja järjestelyt on tarkistettu ja yhteydenpitoa viranomaisten kanssa hieman tehostettu. Fyysisen uhan suhteen tärkeimmät viranomaiset ovat suojelupoliisi, poliisi, rajavartiolaitos ja puolustusvoimat sekä paikallinen pelastuslaitos.

Kyberuhkaan valmistauduttu

Fyysisen vaikuttamisen ohella kybervaikuttaminen on tätä päivää. Myös siihen varaudutaan.

– On selvää, että jos joku haluaa tehdä pahaa Suomelle ja meille, ne keinot tulevat olemaan valikoimassa. On meidän arkipäivää varautua myös tähän, Nurmi sanoo.

Maailman tapahtumat vaikuttavat aina myös siihen, miten Suomen ydinvoimaloiden turvallisuudesta huolehditaan. Taannoinen Japanin Fukushiman ydinvoimalan onnettomuus aiheutti sen, että viranomaiset kiristivät vaatimuksia äkillisen vedennousun varalle.

– Myös Olkiluoto 3:n rakenteeseen tehtiin muutoksia sen johdosta. Olemme hyvin varautuneet myös sellaiseen.

Ukrainan ydinvoimaloihin kohdistuneet sotatoimet ovat herättäneet keskustelua myös TVO:lla.

– Mahdollisia skenaarioita on pyöritelty. Perinteisesti ydinvoima on jätetty sotatoimien ulkopuolelle, mutta Ukrainassa on toimittu toisella tavalla. Se on herättänyt kysymyksiä myös meillä.

Olkiluoto 3 tuottaa sähköä nyt täydellä teholla.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella (siirryt toiseen palveluun). Keskustelu päättyy 1. lokakuuta kello 23.