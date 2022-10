Pörssiyhtiö haistoi vihreän energian mahdollisuudet ja satsasi yrityskauppoihin – nyt alan näkymät ovat poikkeuksellisen hyvät

Syksyinen aamu Porin Mäntyluodon telakalla on kirpeä. Isolla tontilla näkyy vain vähän liikettä. Nykyiseltä nimeltään Enersense Offshore Oy on vielä osittain lepotilassa, mutta tuskin kauaa.

Enersense-konsernin toimitusjohtaja Jussi Holopainen puhuu telakan tulevaisuudesta painokkaan luottavaisesti.

Mäntyluodossa on erityistä osaamista merituulivoimaloiden rakentamisprojekteissa. Se on mainio asia tilanteessa, jossa Eurooppa aikoo pian satsata miljardeja toisensa perään merituulivoimaan. Ei ihme, että Enersense näkee alalla ison potentiaalin.

– Kun pääsemme täyteen vauhtiin, tällä tontilla on tuhat työntekijää ja liikevaihto on yli 100 miljoonan euron lukemissa, Holopainen sanoo Mäntyluodon telakan syysaamussa.

Osaamista yrityskauppojen avulla

Porilaistelakka on vain yksi monista Enersensen viime aikoina tekemistä yrityskaupoista.

Sen jälkeen, kun yhtiö muutti pari vuotta sitten strategiaansa ja ilmoitti keskittyvänsä päästöttömiin energiaratkaisuihin, se on hankkinut esimerkiksi maatuulivoimayhtiö Megatuulen ja muun muassa sähkö- ja tietoverkkojen parissa toimivat Empowerin ja Voimatelin. Lisäksi se on ryhtynyt vähemmistöosakkaaksi vetytehdasta Harjavaltaan rakentavaan P2X Solutions-yhtiöön.

Mikäli kilpailuviranomainen hyväksyy Enersensen viimeisimmät kaupat, kasvaa se yli 3 000 työntekijän kansainväliseksi konserniksi, jonka liikevaihto liikkuu 400 miljoonan euron tuntumassa.

– Olemme riittävän kokoinen yhtiö, mutta kuitenkin sopivan pieni ja ketterä, Holopainen kiteyttää.

Jatkossa yhtiö aikoo olla energiahankkeiden kehittämisen ja rakentamisen lisäksi myös vihreän energian tuottaja.

– Vuoteen 2027 mennessä tavoitteena on, että meillä on 700 megawattia oma energiantuotantoa, Holopainen kertoo.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen viittoo kädellään Mäntyluodon telakka-alueen pääportin läheisyydessä näkyvää pensoittunutta aluetta. Se on mahdollinen sijoituspaikka yhdelle Enesensen oman energiatuotannon hankkeista.

Yhtiö kertoi keväällä suunnittelevansa telakalle isoa aurinkovoimalaa. Lopullista investointipäätöstä ei vielä ole tehty, mutta Holopaisen mukaan Enersensellä saattaa olla jotain kerrottavaa asiasta lähiaikoina.

Venäjän hyökkäys laittoi pelikentän uuteen uskoon

Energiamurroksesta ja vihreästä siirtymästä on puhuttu paljon. Puhe on siirtymässä käytäntöön nopeammin kuin vielä vuosi sitten kuviteltiin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut energiamarkkinat myllerrykseen ja kiihdyttänyt vihreän siirtymän vauhtia olennaisesti.

Toki Venäjän sotatoimien seuraukset ovat heikentäneet Enersensen alkuvuoden talouslukuja selvästi (siirryt toiseen palveluun), mutta pidemmälle tulevaisuuteen tähyiltäessä tilanne on toinen.

– Euroopan on nyt pakko investoida nopeammin energian omavaraisuuteen. Koska fossiilisten polttoaineiden raaka-aineita on täällä varsin rajoitetusti niin pääpaino on päästöttömissä energialähteissä. Ja se on meidän ydinliiketoimintaamme, Holopainen sanoo.

Enersense on Helsingin pörssin ainoa yritys, jonka kotipaikka on Pori. Maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiselle se ei ole minkäänlainen este.

– Emme ole koskaan vakavissamme pohtineet Porista lähtöä. Meillä on täällä hyvä toimintaympäristö ja verkosto. Kyllä täältä käsin pystyy toimimaan globaalisti aivan yhtä hyvin kuin mistä muualta tahansa, toimitusjohtaja Jussi Holopainen sanoo.

