Linnan Kiinteistökehityksen ja SCC:n pitkä oikeuskiista päättyi vihdoin

Hämeenlinnan Kirstulaan suunniteltu autokauppayhtiö jäi toteutumatta. Sunny Car Centerin jälkipyykkiä on pesty jo vuosikausia eri oikeusasteissa. Arkistokuva.

Linnan Kiinteistökehitys Oy:n ja Sunny Car Centerin välinen oikeuskiista on vihdoin päättynyt. Korkein oikeus KKO ei antanut Sunny Car Centerin konkurssipesälle valituslupaa, joka koski Hämeenlinnan kaupungin yhtiön osakesijoitusta autokauppayhtiöön.

Kaupungin yhtiö Kantolan Kiinteistöt oli sijoittanut Sunny Car Centeriin noin 320 000 euroa ja peri ne myöhemmin takaisin. Kiistassa autokauppayhtiön konkurssipesä oli sitä mieltä, että kyse oli osakesijoituksesta ja rahat tuli palauttaa pesälle. Konkurssipesän mukaan varojen palauttaminen oli osakeyhtiölain vastaista.

– Mielestämme on alusta asti ollut täysin selvää, että osakemerkinnän ehdot eivät ole koskaan täyttyneet eikä osakeyhtiölain mukaista osakemerkintää ole koskaan tapahtunut, kertoo Linnan Kiinteistökehityksen toimitusjohtaja Ari Mielty tiedotteessa. Hän on tyytyväinen, että pitkään jatkunut asian käsittely on saatu päätökseen.

Sekä Kanta-Hämeen käräjäoikeuden että Turun hovioikeuden päätösten mukaan kaupungin yhtiöllä oli oikeus periä velkansa takaisin, koska osakeanti ei ollut toteutunut.

Linnan Kiinteistökehitykselle kertyi vuosien varrelta maksettavia oikeudenkäyntikuluja kaikkiaan noin 100 000 euroa. Sunny Car Centerin konkurssipesä tuomittiin maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Kantolan Kiinteistöt Oy on sulautettu Linnan Kiinteistökehitykseen vuonna 2014. Molemmat ovat Hämeenlinnan kaupungin omistamia yhtiöitä.