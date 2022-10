Keskellä kaljanjuontia paljastuu, miten vaikeaa Saksan on katkaista kaasuriippuvuus – energiasota Venäjän kanssa uhkaa sulkea oluthanoja

Oktoberfest houkuttelee vieraita myös ulkomailta. Lotte Stoffers (vas.) on kotoisin Itävallasta ja Federico Bonaso (oik.) Italiasta. Keskellä Feya Slagman.

München. Energiasta ei ole pulaa, kun juontaja kutsuu rinkiin kaikki nahkahousuihin pukeutuneet miehet. Parikymmentä miestä ryntää istumaan matolle, joka alkaa pyöriä.

Pyöriminen kiihtyy ja pian katosta tulee valtava pehmopallo kaatamaan miehiä kuin keiloja. Nahkahousumiehiä alkaa singota kohti pehmustettuja reunoja.

Osallistujat ovat hyvin todennäköisesti kevyessä – tai raskaammassa – humalassa. Pyörivä matto, Pirunpyörä, on rankasta kaljanjuonnista tunnetun Oktoberfestin ikisuosikki.

Maailmanlopun tunnelma ei johdu siitä, että samalla viikolla sabotööri on käynyt räjäyttämässä reikiä Venäjältä Saksaan kulkeviin Nord Streamiin kaasuputkiin tai siitä, että Venäjä ilmoitti laittomasti vallanneensa osia Ukrainasta.

Vaan siitä, että normaali tuopin koko Oktoberfesteillä on litra ja sen alkoholipitoisuus kuusi prosenttia.

Münchenin keskustan vallanneella festarialueella ollaan häpeilemättä kännissä.

Yksi Oktoberfestin kestosuosikeista on Pirunpyöräksi kutsuttu laite, jossa osallistujat pyrkivät pysymään pyörivän maton kyydissä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Oktoberfest oli kaksi vuotta tauolla pandemian vuoksi. Tänä vuonna olutjuhla palasi, mutta Euroopan tulevaisuus on taas epävarma. Nyt syynä on energiakriisi.

Saksa on ollut pitkään riippuvainen venäläisestä kaasusta, mutta nyt Venäjä on laittanut pääputken kiinni. Nord Stream 1 -kaasuputkessa ei ole kulkenut kaasua enää kuukauteen.

Tilanne vaikeutui entisestään tällä viikolla, kun pääputkeen ja vieressä kulkevaan Nord Stream 2 -putkeen räjäytettiin reikiä. Kakkosputkea ei ehditty ottaa käyttöön, kun Saksa perui projektin Venäjän suurhyökkäyksen alla helmikuussa.

Kuten moni muukin teollisuudenala Saksassa, myös monet olutpanimot ovat riippuvaisia kaasusta. Saksan panimoala on jo varoittanut, että kaasukriisi saattaa sulkea osan Saksan oluentuotannosta.

Sivussa Oktoberfestin juhlahumusta müncheniläisellä asuinalueella juodaan myös olutta. Se on alkoholitonta ja nautitaan kesken työpäivän.

Panimomestari Johannes Rachel esittelee pientä Haderner-luomupanimoa. Panimo ei toimita olutta Oktoberfestille, mutta kaasupula varjostaa tämäkin yrityksen näkymiä.

Haderner-panimo valmistaa paikallisista raaka-aineista tuotettua luomuolutta. Elinkustannusten noustua saksalaiset ovat alkaneet jo vähentää ylimääräisiä menoja: moni karsii ensimmäisenä luomutuotteista.

Panimon tuotteita on rivissä hyllyllä: IPA:a, vehnäolutta, tummaa olutta ja alkoholitonta.

Pulloihin tiivistyy monta tuotanto-ongelmaa.

Jo kesän alussa tuli pula lasipulloista, sillä Venäjän suurhyökkäys vaikeutti toimituksia Ukrainasta. Ukraina on ollut Saksassa käytetyn lasin merkittävä toimittaja.

Sitten tuli pula etiketeistä, Rachel kertoo. Energiakriisi ja toimitusvaikeudet vaikeuttavat jo etikettien tuotantoa.

Olueen tarvittavien raaka-aineiden hinta on noussut kuivuuden vuoksi. Kuiva kesä karsi humalan satoa.

Pulaa on myös hiilidioksidista, jota syntyy lannoitteiden valmistuksen oheistuotteena. Kaasupula on ajanut lannoitetuotannon alas eli hiilidioksidiakaan ei saada tarpeeksi. Osa panimoista on jo vähentänyt tuotantoa.

– Oikeastaan vain hanaveden saatavuus ei ole muuttanut, Rachel kertoo.

Panimomestari Johannes Rachel esittelee luomapanimon pian avattavaa uutta tuotantotilaa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Mutta suurin ongelmista on kaasu. Hadernerin vanha panimo toimii kaasulla, jonka hinta on moninkertaistunut sen jälkeen, kun Venäjä alkoi rajoittaa kaasuntuloa Saksaan jo vuosi sitten syksyllä.

Haderner-panimon vanha tuotanto toimii kaasulla, mutta niin toimii uusikin, moderni ja energiatehokas tuotantotila vähän matkan päässä saman kadun varrella.

Vanhalle maatilalle rakennettavan uudenkiiltävän panimon olisi pitänyt aueta jo puolitoista vuotta sitten. Kuten usein rakennusprojekteissa, myös Hadener-panimon uuden tuotantotilan valmistuminen on viivästynyt.

– Tavoite on avata tätä vuonna, sanoo panimomestari Rachel keskellä upouusia tankkeja.

Saksan infrastruktuuri on rakennettu kaasun varaan ja riippuvuuden katkaiseminen vaatii valtavia uudistuksia. Riippuvuus kaasust tulee jatkumaan vielä vuosia.

Panimomestari Rachelin mukaan kaasulle on vain vähän vaihtoehtoja. Pieni luomupanimo on liian pieni, jotta sitä voisi lämmittää puupelleteillä. Öljylämmitys vaatisi öljysäiliöt pihalle, mikä taas vaatisi erikoisluvat saada säilyttää polttoainetta lähellä asutusta.

Kaasua sen sijaan saa pyytämällä osana kunnallistekniikkaa, yhtä helposti kuin vettä.

– Kaasu on edelleen helppo ja tehokas vaihtoehto, Rachel sanoo.

Panimomestari Johannes Rachel arvioi, että kaasupula saattaa aiheuttaa tuotantokatkoksia Saksan olutpanimoissa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Saksan kaasuriippuvuus läpäisee koko yhteiskunnan. Teollisuus nojaa kaasuun energialähteenä. Valtaosa leipomoista ja puolet saksalaisten kodeista lämpiää yhä kaasulla.

Kaasukriisi saattaa syventyä kaasupulaksi. Saksa on kolmiportaisella asteikolla kriisitasolla kaksi eli seuraava askel tarkoittaisi säännöstelyä.

Valmiina on jo tarkka priorisointilista siitä, keneltä kaasu katkaistaan ensimmäisenä. Kotitaloudet ovat hyvin turvattuja, samoin yhteiskunnan kannalta merkittävät teollisuuden alat.

Kaasukriisissä olut ei ole prioriteetti toisin kuin vielä pandemiassa, jolloin panimot määriteltiin tärkeäksi toimialaksi ja ne saivat toimia keskellä tiukinta koronasulkuakin.

Panimomestari Rachel sanoo, ettei kukaan tiedä mitä on edessä.

– On noin 50 prosentin mahdollisuus, että joudumme ajamaan tuotantoa alas, Rachel sanoo.

Voi olla, että uuden toimitilan käyttöönottoa pitää siirtää. Tai, että vanhassakin sammuvat koneet.

Vivi ja Tobi toivat yksivuotiaan Idan ensimmäistä kertaa Oktoberfestille. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Saksan johto on vakuuttanut, että Saksa selviää talven yli. Kaasuvarastoja on saatu täytettyä suunniteltua paremmin ja ne on yli 90-prosenttisesti täynnä tulevaa talvea varten.

Kaasua on saatu haalittua Venäjän sijaan muun muassa Norjasta, Qatarista ja Hollannista. Torstaina hallitus ilmoitti 200 miljardin euron tuesta kompensoimaan kohonneita energianhintoja kotitalouksille ja yrityksille.

Täydet kaasutankit eivät vielä pelasta Saksaa, sillä ne täyttävät vain osan talven tarpeesta.

Saksan on säästettävä energiaa. Kaasun kulutusta on leikattava arviolta 20 prosenttia, jotta Saksa selviää edes tämän talven yli.

Seuraavasta talvesta odotetaan vielä vaikeampaa.

Oktoberfestin järjestäminen on herättänyt Saksassa arvostelua – miksi pienen kaupungin verran energiaa vievä Oktoberfest pidetään keskellä energiakriisiä kun ihmisiä neuvotaan samaan aikaan laskemaan lämpötilaa kodeissa.

Kauppojen näyteikkunoiden ja muistomerkkien valaistusta on jo rajoitettu, mutta Oktoberfestille on pystytetty valtava huvipuistoalue vain parin viikon juhlintaa varten.

Julia Bleibtreu (oik.), Eva Rosai (kesk.) ja Marina Mayerhofer (vas.) tulevat joka vuosi samalla porukalla Müncheniin Oktoberfestiin. Oktoberfest pidettiin kahden pandemiavuoden tauon jälkeen syys-lokakuun vaihteessa Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Festivaaliteltoissa energiapula näkyy tässä vaiheessa kriisiä korkeintaan väsähtäneissä juhlijoissa. Kaasupula on vasta epävarma varjo horisontissa.

Työporukan kanssa juhlimaan saapunut Kevin Daly ymmärtää kritiikin, mutta juhlii kun se on vielä mahdollista.

– Kerta vielä ja katsotaan sitten, mitä talvi tuo tullessaan.