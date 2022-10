Hoitotakuun kiristyminen helpottaa terveyskeskukseen pääsyä – nyt pitäisi vain keksiä miten se tehdään

Vuoden kuluttua kaikkien suomalaisten tulisi päästä kiireettömään sairaanhoitoon kahdessa viikossa. Vuonna 2024 terveyskeskukseen pitäisi päästä jo viikossa, jos eduskunta hyväksyy terveydenhuoltolakiin esitetyt muutokset.

Muutos on iso, sillä nykyisin kiireettömään hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa, eikä tämäkään onnistu kaikkialla.

Yle kysyi hyvinvointialueiden johtajilta, miten tiukentuvaan hoitotakuuseen aiotaan vastata. Keinoiksi listattiin muun muassa digitalisaatiota, henkilökunnan rekrytointia, hoitoonpääsyn kriteerien yhtenäistämistä ja työn tekemisen tapojen kehittämistä.

Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Juha Auvisen mukaan hyvinvointialueiden suunnitelmat hoitotakuun parantamiseksi ovat odotettuja, mutta osin myös huolestuttavia.

Erityisesti Auvista huolestuttaa digitaalisten palveluiden korostaminen hoitotakuun ratkaisijana.

– Suomalaisessa sote-kehittämisessä on vallinnut eräänlainen illuusio viimeisen kahden vuoden aikana eli luullaan, että tiukempaan hoitotakuuseen voitaisiin päästä ratkaisemalla lääkärin tutkimusta ja hoitoa vaativat uudet ongelmat etänä chatissa tai etävastaanotoilla heikentämättä laatua ja potilasturvallisuutta.

Tuhannen lääkärin vaje

Yhdeksi keskeisimmistä asioista hoitotakuun parantamisessa hyvinvointialueilla nousee henkilöstön rekrytointi. Hyvinvointialueiden johtajat kertoivat vastauksissaan erityisesti huolestaan perusterveydenhuollon lääkärien saatavuudesta.

Pohjois-Pohjanmaalle tarvittaisiin kymmeniä lääkäreitä lisää, sanoo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

– Laskennallisesti tarvitsisimme 60 lääkäriä ja 120 hoitajaa.

Hyvinvointialueiden rekrytointitarpeesta saa käsityksen, kun laskee niiden palvelukseen siirtyvää henkilöstömäärää. Kuntatyönantajan mukaan (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveyspuolella hyvinvointialueille siirtyy yhteensä yli 200 000 työntekijää.

Auvisen mielestä etenkin lääkärien rekrytointi olisi syytä aloittaa välittömästi vuodenvaihteen jälkeen. Lääkäriliiton mukaan hoitotakuun parantaminen tuo pelkästään perusterveydenhuoltoon noin tuhannen lääkärin lisätarpeen (siirryt toiseen palveluun).

Auvinen uskoo, että lääkäreitä kyllä saataisiin terveyskeskuksiin vähitellen lisää, jos vakansseja lisättäisiin.

– Meillä vastavalmistuneet lääkärit ovat yhä kiinnostuneempia perusterveydenhuollosta ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutus kiinnostaa entistä enemmän.

Hyvinvointialueiden johtajien mukaan myös hoitajista on pulaa kaikilla alueilla ja kaikissa toiminnoissa leikkaussaleista hammashoitoon.

Lue lisää: ”Tämä on tullut vyörymällä päälle” – hyvinvointialueiden johtajat kertovat, miten hoitajapula kurittaa lähes kaikkia palveluita

Digipalvelut eivät ole patenttiratkaisu

Pohjois-Pohjanmaalla listalla ovat myös palveluvalikoiman monipuolistaminen ja ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen. Lisäksi digitaalisen sote-keskuksen palvelut aiotaan laajentaa kattamaan koko hyvinvointialue.

Myös monella muulla alueella katseet ovat kääntyneet digitalisaation lisäämiseen ja kehittämiseen.

Professori Juha Auvisen mukaan digipalveluista odotetaan liikoja hoitotakuun saavuttamiseksi. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Auvisen mukaan yleislääketieteen kansallinen ja kansainvälinen näkemys on, etteivät digipalvelut sovi uusien asiakkaiden ensisijaiseen kohtaamiseen.

– Silloin tullaan kasvattaneeksi kustannuksia ja vaarannetaan potilasturvallisuutta ja heikennetään laatua.

Auvinen sanoo, että etä ja digi sopivat silloin, kun potilas tunnetaan entuudestaan, kuten osassa kontrolleista ja kun potilas-lääkärisuhteen jatkuvuus on hyvä.

– Kun puhutaan uusista asioista, uusista ongelmista nimenomaan perusterveydenhuollon vastaanotolla, jossa tilanteet ovat hyvin kompleksisia ja potilaat monisairaita, se ei ole ratkaisu.

Auvisen mukaan myös hoidon jatkuvuuteen satsaaminen kannattaisi. Se tekisi terveyskeskuslääkärin työstä houkuttelevampaa

– Yleislääketieteen erikoislääkärit peräänkuuluttaa hoidon jatkuvuutta eli sitä, että tietty potilasjoukko asioisi lähtökohtaisesti yhden ja saman yleislääkärin vastaanotolla.

Hoitoon tulisi päästä yhtäläisin ehdoin kaikkialla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella työ hoitotakuuseen pääsemiseksi on aloitettu kartoittamalla laajan alueen tämän hetken tilannetta, kertoo johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

– Meillä on lukuisia sote-organisaatioita, jotka sulautuvat hyvinvointialueeksi ja tilanne vaihtelee tosi paljon. On alueita joissa on haasteita jo nykyisen hoitotakuun kanssa. Ja sitten on alueita, joissa hoitoon pääsee oikein hyvin.

Tulevaisuudessa tavoitteena on tasoittaa tilannetta eri alueiden kesken.

– Joissakin paikoissa se voi tarkoittaa palvelutason heikentymistä nykyisestä, Nevala sanoo.

Hoitoon pääsyn yhtenäistäminen nousi esille myös hyvinvointialueiden johtajien vastauksissa, eli hoitoon pitää päästä tarpeesta, ei halusta.

Auvisen mukaan vaarana on että hoidon jatkuvuus eli potilas-lääkäri- ja potilas-hoitaja -suhteet heikkenevät, jollei siihen kiinnitetä huomiota. Jatkuvuuden turvaaminen parantaa tieteellisen näytön perusteella myös hoitoon pääsyä.

– Päällimmäinen ajatus on, että kova on yritys ja tahto. Huolenaihe mikä tästä nousee on, että pyritään vain ja ainoastaan parantamaan saatavuutta ja osin keinoilla, joista ei ole tieteellistä näyttöä.

Samaan tulokseen tuli Auvisen vetämä työryhmä, joka selvitti sosiaali- ja terveysministeriön tilaamana uudenlaisen omalääkärimallin toteuttamista.

Moni hyvinvointialueen johtaja pitää tiukempaan hoitotakuuseen pääsyä vaikeana. Auvinen kuitenkin uskoo, että se on mahdollista.

– Rahat ovat olemassa, mutta ne pitää osata käyttää oikein.

Valtion ensi vuoden budjetissa on varattu hoitotakuuseen 71 miljoonaa euroa, joilla on tarkoitus palkata lisää lääkäreitä ja henkilökuntaa perusterveydenhuoltoon.

– Lisäksi toimintamallien, kuten hoidon jatkuvuuden kehittämiseen on jaossa 145 miljoonaa euroa kestävän kasvun ohjelmassa, Auvinen muistuttaa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella hoitotakuusta Yle Tunnuksellatiistaihin 4.10. kello 23 saakka.

Lue myös: Terveydenhuolto sakkaa pahoin muuallakin kuin päivystyksissä – Ylen selvitys: Kiireettömän hoidon jonot ovat paikoin jopa kolminkertaistuneet puolessa vuodessa