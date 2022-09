Ennen psykoosia kirjailija Juha Hurme piti itseään immuunina mielenterveysongelmille: “Olen täysin tietoinen, että voin sairastua uudestaan, enkä pelkää sitä”

Finlandia-palkittu kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme käveli itse suljetulle osastolle vuonna 2009.

– Minulla oli ihan varma käsitys, että olin siirtynyt toiselle puolelle. Halusin päästä sisään suljetulle osastolle, ja ajattelin, että sinne pääsee, jos sanoo olevansa kuollut. Pääsin sisälle, Hurme kertoo Yle Perjantain juontajalle Sean Ricksille.

Hurme nähdään tänään perjantaina 30. syyskuuta Ricksin vieraana klo 21.05 Yle TV1:llä ja Areenassa. Jakson teemana on mielenterveyden ongelmien kanssa eläminen.

Hurme joutui psykoosiin äitinsä kuolinvuoteella. Hän näki voimakkaita harhoja, joissa huoneet ja ihmiset muuttivat muotoaan. Tätä ennen Hurmeella ei ollut ollut minkäänlaisia mielenterveysongelmia.

Vaikka Hurme oli nähnyt työssään esimerkiksi taiteilijakollegoidensa sairastuvan mieleltään, hän uskoi itse olevansa immuuni mielenterveyden häiriöille.

– Äidin kuolinkamppailu vei minut saattoretkelle manalaan. Olen syväkristillisen kodin ateistipoika. Tästä nousivat valtavan suuret väännöt 50-vuotiaana. Psykoottinen tila oli sen kaltainen, että nämä kristilliset kuviot, joihin en uskonut, pitivätkin paikkansa ja olin elänyt suuressa harhassa, Hurme kuvailee.

Hurme on kiitollinen saamastaan hoidosta suljetulla osastolla. Hän kertoo, että henkilökunta teki kaikkensa rajallisilla resursseilla. Suljetulla hän ei päässyt satuttamaan itseään tai muita, ja lääkitys vei terän pahimmilta harhoilta.

“Aloin jo laatia työeläkepapereita”

Kun psykoosi päättyi, tilalle tuli syvä masennus. Hurme kotiutui lääkecocktailin kanssa ja menetti kaiken kiinnostuksensa elämään.

– Kaaduin lääkekuorman alle. Minulle tuli kaikki mahdolliset fyysiset oireet. En jaksanut hampaitani harjata. Elämäni oli ohi. Olin kasvi. Makasin himassa, en pystynyt tekemään mitään, en muistanut mitään, huumorintajuni oli hävinnyt. Koko minun taiteellinen luomiseni perustuu muistiin ja huumorintajuun, ja olin menettänyt nämä palikat, Hurme kertoo Ricksille.

– Aloin jo vanhemman siskoni avustuksella laatia työeläkepapereita.

“Olin täysin sekaisin. Olin harhojen vallassa. Huoneet muuttivat muotoaan aivan kuin olisin ollut psykedeelien vallassa”, koko elämänsä päihteettömänä elänyt Juha Hurme kertoo Yle Perjantaissa. Kuva: Roope Kariniemi / Yle

Lääkkeet aiheuttivat myös nenän tukkeutumisen ja sen myötä hengitysvaikeuksia. Hurme hakeutui nenätautien erikoislääkärille. Lääkärin yllättävä neuvo nosti hänet masennuskuopasta.

– Tämä nenälääkäri, joka ei ollut koskaan kuullutkaan psykiatriasta, sanoi, että lakkaa syömästä niitä lääkkeitä. Ajattelin, että mieluummin hengitän ja lennän seinille kuin tukehdun. Ja sitten minä paranin.

Myöhemmin Hurme tapasi psykiatrin, joka kertoi, että äkkiarvaamatta psykoosiin joutunut aiemmin terve ihminen voi parantua yhtä yllättäen kuin sairastuikin. Hurmeelle oli mitä ilmeisemmin käynyt juuri näin.

“Me kaikki olemme vähän hulluja”

Parannuttuaan Hurme kirjoitti psykoosikokemuksestaan kirjan Hullu, joka julkaistiin vuonna 2012. Neljä vuotta myöhemmin siitä syntyi samanniminen näytelmä.

Suurin oppi sairastumisessa on ollut ymmärrys siitä, että jokainen voi sairastua – ja jokainen voi myös parantua.

– Olen täysin tietoinen siitä, että voin sairastua uudestaan. En pelkää sitä. Ei tässä maailmassa kannata pelätä mitään. Olen kerran ajanut autokolarin, enkä alkanut sen jälkeen pelätä autolla ajamista.

– Tämä terveys-sairaus-juttu ei ole kaksinapainen systeemi. Me kaikki olemme vähän hulluja. Jokainen mielenterveyspotilas on säilyttänyt viisautensa ja kapasiteettinsa, hän ei vaan saa niitä luukuista ulos. Se on minusta lohdullinen ajatus. Haluan muistuttaa terveitä, että te olette vähän hulluja jo valmiiksi, ei se ole niin iso juttu, Hurme toteaa.

Perjantain jakso Miksi mielemme sairastuvat? nähdään tänään perjantaina 30. syyskuuta klo 21.05 Yle TV1:llä ja Areenassa. Vieraana nähdään Juha Hurmeen lisäksi psykologi Pirkko Lahti.

Kenen tahansa mieli voi järkkyä. Missä menee terveyden ja sairauden raja? Miten mielenterveysongelmia ehkäistään? Vieraina psykologi Pirkko Lahti ja kirjailija, ohjaaja Juha Hurme.

