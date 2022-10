Huono työilmapiiri vaivasi Kankaanpään poliisiasemaa – näkemyserot johtivat poliisin siirtoon

Ylen hankkimien asiakirjojen mukaan Kankaanpään poliisiaseman henkilökunta ei ole tullut kaikilta osin toimeen keskenään. Huonot henkilösuhteet asemalla ajoittuvat viime vuosikymmenen lopulle ja tämän vuosikymmenen alkuun.

Suuria näkemyseroja oli muun muassa siitä, millä tavalla poliisipartion pitää toimia hälytystehtävissä. Erimielisyyksiä oli myös rikosten tutkintaan liittyvissä yksityiskohdissa. Sisäisiä ristiriitoja oli niin ikään kehityskeskusteluihin ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Tämä johti siihen, että Kankaanpään poliisiasemalta lähti liikkeelle sisäisiä tutkintapyyntöjä ja rikosilmoituksia muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta, kunnianloukkauksesta ja syrjinnästä. Ne eivät kuitenkaan johtaneet esitutkintaan saakka.

Kankaanpään poliisiaseman työilmapiiri pääsi tulehtumaan niin pahoin, että lopulta Lounais-Suomen poliisin johto teki yhtä poliisia koskevan tehtäväsiirron. Siirto tehtiin erittäin nopealla aikataululla. Sitä perusteltiin huonolla työilmapiirillä sekä henkilökunnan hyvinvoinnin ja asiakaspalvelun vaarantumisella.

Kaikki osapuolet eivät ole ongelman ratkaisuun tyytyväisiä

Uuteen tehtävään ja uudelle paikkakunnalle siirretyn poliisin mukaan häntä ei kuultu siirron yhteydessä ollenkaan. Hän väittää, että asiassa on valehdeltu ja toista poliisia on kiristetty antamaan väärää tietoa. Siirretyn poliisin mukaan moni asia on jäänyt pyynnöistä huolimatta selvittämättä.

Tehtävästään siirretty poliisi arvostelee poliisiorganisaation toimintatapoja ja -kulttuuria konfliktitilanteissa. Hän kokee joutuneensa siirretyksi, koska oli uskaltanut puuttua niihin epäkohtiin, joita itse oli työyhteisössä havainnut.

– Tein juuri sitä työtä, jota minun asemassani pitikin tehdä, siirtopäätöksen saanut poliisi kertoo.

Lounais-Suomen poliisin poliisipäällikkö Risto Lammi ei halua kommentoida Kankaanpään poliisiaseman henkilöstöasioita tai yksittäisen poliisin siirtoa muihin tehtäviin. Hän toteaa yleisesti, että poliisilla on satoja henkilöstötapahtumia vuodessa ja erilaiset järjestelyt ovat arkipäivää.

Myös hallintopäällikkö Jussi Helesvirta Lounais-Suomen poliisista tuntee Kankaanpään poliisiasemalla olleet henkilöstöongelmat ja tilanteesta seuranneet ratkaisut. Helesvirtakaan ei kommentoi yksittäistä tapausta tarkemmin. Hän toteaa, että Kankaanpään poliisiaseman asiat eivät ole olleet hänen työpöydällään erityisen painokkaasti.

– Yksittäistapauksia tuollaiset tilanteen ovat muutenkin, Helesvirta sanoo.

Helesvirran mukaan poliisilla on olemassa selkeät toimintatavat konfliktitilanteiden hoitamiseksi. Käytössä on muun muassa valmentavan johtamisen malli, jonka tuloksia Helesvirta pitää hyvinä.

– Noin tuhannen henkilön organisaatiossa voi syntyä myös konflikteja, Helesvirta toteaa.

Kankaanpään poliisiasema on yksi Lounais-Suomen poliisilaitoksen asemista, ja sen toiminta-alueena on koko Pohjois-Satakunta.