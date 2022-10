Terttu Ravin koti on itärajalla, ja nyt hän haluaa rajalle vankan aidan: ”Aamulla katson verhonraosta, onko vierasta väkeä pihalla”

Itärajalla Miehikkälässä asuvan Terttu Ravin tapana on ollut matkustaa paljon Venäjälle. Nyt hänellä ei ole enää voimassaolevaa viisumia eikä hän sellaista halua edes hankkia.

Muurikkalan kylä Miehikkälässä sijaitsee aivan Venäjän rajan tuntumassa. Terttu Ravin pihamaalta, punaisten ja keltaisten rakennusten kupeesta, on matkaa valtakunnanrajalle kaksi kilometriä.

Terttu Ravi haluaisi nähdä, että rajalla olisi tulevaisuudessa tukeva raja-aita.

– Vankka raja-aita pitäisi rakentaa kautta Suomen etelästä pohjoiseen, Ravi sanoo.

Hän kertoo, että Muurikkalan kylään on aikoinaan tullut väkeä rajan yli. Kylän kohdalla kulkee maantie, Vanha Viipurintie.

– Siitä on helppo tulla, kun on väylä, mitä pitkin kulkea. Jopa naapurin pihalla on kävelty. Siskoni asui siinä silloin, Ravi kertoo.

Muurikkalan sijaitsee aivan itärajan pinnassa. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Rajavartiolaitos on varautunut siihen, että luvattomat rajanylitykset tai niiden yritykset lisääntyvät nyt, kun Venäjältä Suomeen matkustamista on rajoitettu.

Rajavartiolaitos on ehdottanut riskialttiisiin kohtiin rakennettavaksi raja-aitaa. Aidan pituus olisi pisimmillään 260 kilometriä, ja sitä tulisi muun muassa kaakon rajanylityspaikkojen lähelle.

Terttu Ravin mielestä raja-aidan rakentaminen olisi pitänyt aloittaa jo ajat sitten.

– Sellaista ei hetkessä rakenneta, sanoo Ravi.

Huoli on lisääntynyt

Miehikkälä on pieni kunta aivan itärajan tuntumassa. Sen naapurikunnassa Virolahdella sijaitsee Vaalimaan rajanylityspaikka, jonka kautta Suomeen tuli runsaasti venäläisiä, ennen kuin hallitus päätti sulkea rajan venäläisturisteilta.

Terttu Ravin kotipihasta Vaalimaan rajanylityspaikalle on matkaa noin kymmenen kilometriä ja huoli turvallisuudesta on lisääntynyt viime aikoina. Ravilla on ristiriitainen olo, sillä välillä olo on turvallinen ja välillä pelottaa.

– Viikko viikolta tulee lisää tietoa, että mitä voi tapahtua myös meille täällä rajalla, hän sanoo.

Kuitenkin hän kokee olevansa myös turvassa.

– Näitä asioita mietin päivittäin. Aamulla katson verhonraosta, onko vierasta väkeä pihalla. Mutta on pakko ajatella, että on turvassa, muuten ei pysty olemaan, hän sanoo.

Terttu Ravi asui lapsuutensa Miehikkälässä, mutta muutti sitten vuosiksi asumaan Haminaan. Miehikkälään hän palasi takaisin vuonna 2007. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Luottamus rajavartioihin korkealla

Terttu Ravin marjapaikkojen kohdalla rajalla on nykyään verkkoaita. Hän kertoo, että on joskus huomannut verkossa pyöreän reiän.

– Eihän se mukavalta ajatukselta tunnu, että sieltä voi tulla ihminen luvatta läpi, Ravi sanoo.

Suomen ja Venäjän rajalla on nykyisin monin paikoin vain verkko- tai piikkilanka-aita. Sen tarkoitus on lähinnä estää kotieläinten, kuten lehmien ja koirien liikkuminen valtionrajan yli.

Ravin luottamus rajavalvontaan on silti korkealla. Hänen havaintojensa mukaan valvonta on lisääntynyt.

– Eilen sunnuntaina havaitsin sen oikein konkreettisesti. Rajavartioiden autoja liikkui paljon ja helikopteri pyöri taivaalla. Väkeä tarvitaan nyt suojelemaan, varjelemaan ja seuraamaan tilannetta, hän sanoo.

Lisääntynyttä valvontaa hän tervehtii ilolla ja kiitollisuudella.

– Rajavartioiden auton kun näkee, niin tulee luottamuksen tunne.

Suhtautuminen Venäjään muuttunut

Kiristinyt maailmantilanne on muuttanut Terttu Ravin suhtautumista Venäjään ja venäläisiin. Hänellä on tiivis suhde maahan, sillä hänellä on ollut tapana järjestää Venäjälle matkoja useita kertoja vuodessa jo vuodesta 1991 lähtien.

– Ikävä kyllä suhtautumiseni on muuttunut. Minulla ei ole enää viisumia, enkä sitä myöskään hanki, Ravi sanoo.

Hän kertoo, ettei esimerkiksi ole halunnut käydä tietyissä lähiseudun kaupoissa, koska niiden pihat ovat täynnä venäläisiä autoja.

– En minä voi vihata ketään. Ihmisiä he ovat, eikä tämä tilanne ole heidän vikansa. Silti jossain sydämen pohjassa on tunne, että suhtautuminen on muuttunut, Ravi sanoo.

Hänellä on Venäjällä paljon ystäviä. Ravi kertoo saaneensa heiltä huolestuneita sähköposteja siitä, kuinka heihin nyt suhtaudutaan.

– He kysyivät, mikä on minun kantani. Mutta enhän minä voi ystäviäni jättää, Ravi sanoo.

