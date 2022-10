Sähkön hinnan nousu iskee kovaa junaliikenteeseen – VR ei ole ainakaan vielä nostamassa lippujen hintoja

Sähkön hinnan jatkuva nousu näkyy myös VR:n taloudessa. VR:n junat käyttävät noin prosentin verran Suomen sähköstä ja tavallisenakin aikana VR:n kuluista noin 10 prosenttia muodostuu sähkölaskuista.

– Tulevana talvena sähkö voi olla yli 20 prosenttia meidän kustannuksista. Tällä tilanteella on siis merkittävä vaikutus meidänkin talouteemme, kertoo VR:n talousjohtaja Erkka Repo.

Repo kertoo, että vaikka kustannukset nousevat, aikomuksena ei ole ainakaan vielä nostaa lippujen hintoja. Säästöjä etsitään muun muassa liikennesuunnittelusta ja taloudellisemmista ajotavoista.

– Pohditaan esimerkiksi sitä, onko tavaraliikennettä mahdollista sijoittaa yöaikaan. Sillä tavalla tasoitettaisiin myös kulutushuippuja, mistä olisi apua koko yhteiskunnalle.

Junia ei olla kuitenkaan näillä näkymin ajamassa totuttua vähemmän, eikä matkanopeuksiakaan haluta laskea.

– Yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta on hyvä, että mahdollisimman moni valitsee junan. Yhteysvälien nopeus on merkittävässä osassa siinä valinnassa, joten en usko, että nopeuksien lasku on ratkaisu.

VR aikoo myös panostaa kalustoonsa ja käynnissä onkin parhaillaan muun muassa lähijunakaluston uusiminen.

– Kalustovalinnoissa painotetaan aina koko elinkaaren kustannuksia, ja energiakustannukset ovat merkittävänä osana valintaprosesseja, Repo sanoo.

Voit keskustella aiheesta tässä 4.10 kello 23 saakka.