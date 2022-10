Tamperelaisesta hoivakodista paljastui poikkeuksellisen laajoja ongelmia – työntekijä kuvaili tilannetta kaoottiseksi ja toiminta katkaistiin

Yksikön toiminnan keskeyttäminen on harvinainen toimi. Tampereen kaupunki ei ole ohjannut Tammistokodin yksikköön asukkaita heinäkuun lopun jälkeen.

Tampereen Koukkuniemessä sijaitseva Yrjö & Hanna oy:n Tammistokoti otettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston suullisella päätöksellä syyskuun lopulla kiireellisesti Tampereen kaupungin hallintaan.

– Tällainen toiminnan keskeyttäminen on hyvin harvinaista. Pirkanmaalla on viimeksi ollut osittaiskeskeytys vuonna 2019. Sen jälkeen ei ole ollut keskeytyksiä. Koko Länsi- ja Sisä-Suomen alueella keskeytykset ovat olleet harvinaisia. Poikkeuksellinen ratkaisu, kertoo ylitarkastaja Mirja Sirén aluehallintovirastosta.

Sirénin mukaan yleensä avin antama vahva ohjaus tai neuvonta riittävät ja palveluntuottaja saa asiat kuntoon. Tammistokodin ongelmat olivat jatkuneet eriasteisina jo pidempään vuodesta 2021 lähtien.

Palveluvastaava oli kuvannut avin tarkastuskäynnillä tilannetta kaoottiseksi. Hänellä ei ollut mahdollisuutta asiakasturvallisuutta vaarantamatta hankkia yksikköön työntekijöitä, vaikka tiedossa oli, että seuraavista neljästä yövuorosta puuttui hoitaja.

Palveluvastaavalle ei varattu riittävästi aikaa hallinnollisiin tehtäviin eikä hän pystynyt keskittymään tehtäviin kuin joskus yövuoroissa.

Vähän vakituista henkilökuntaa

Avin tarkastusraportin mukaan yksikössä on ollut vähän vakituista henkilöstöä. Yksikössä oli tarkastuspäivän aamuvuorossa vain yksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö eli lähihoitaja. Toisessa kerroksessa oli opiskelija. Opiskelija oli myös hoitotyössä. Tampereen kaupunki oli ohjannut, ettei tällaisia vuoroja saa olla.

Heinäkuun lopulla alakerran ryhmäkodissa aamuvuorossa oli vain yksi työntekijä, vaikka asukkaita oli 11.

Tarkastuskäynnillä ruokailutilanteessa ruokapöydän ääressä oli useita asukkaita, mutta toisessa kerroksessa heitä ei avustanut kukaan, koska sijaisena toiminut opiskelija auttoi vuoteeseen hoidettavia ruokailussa. Osa asukkaista sai lounaan vasta myöhemmin.

Myös hoiva-avustajat olivat tehneet yövuoroja, vaikka he eivät saisi työskennellä työvuorossa yksin. Tarkastuksessa selvisi, että yöaikaan ryhmäkoti voi jäädä ilman valvontaa, kun yövuorossa olevat auttavat toisiaan.

Tarkastuskäynnillä suurta huolta herätti se, että asukkaat olivat paljon joko yksin huoneessaan tai valvomatta pitkiä aikoja yhteisissä tiloissa. Osa asukkaista oli vuoteessa olevia eivätkä kaikki asukkaat pystyneet hälyttämään apua.

Yksikössä oli ainakin yksi aggressiivisesti käyttäytyvä asukas. Tampereen kaupungin tarkastuskäyntipäivänä asukas oli kuristanut hoitajaa.

Raportin mukaan yksikön sairaanhoitajaresurssi ei ollut luvanmukainen kuukausiin. Tampereen kaupunki oli ohjeistanut, että vastuuhenkilön työaika olisi hyvä olla kokoaikaisesti hallinnollisissa tehtävissä, kunnes epäkohdat saadaan korjattua.

Vastuuhenkilö on ollut kokonaan poissa yksiköstä heinäkuun lopulla elokuun loppuun asti. Hän oli poissa yksiköstä useita päiviä myös syyskuussa.

Työntekijöiden kielitaito heikkoa, lääkelupia ei ollut

Sijaisten suuri määrä kuormitti vakituista henkilöstöä ja aiheutti haavoittuvuutta työvuoroihin. Kaikilla sijaisilla ei esimerkiksi ollut omia tunnuksia kirjaamisjärjestelmään, joten työntekijät ovat kirjanneet toistensa puolesta.

Omaisilta ja hoitajilta tulleen palautteen mukaan usealla hoitajalla on heikko suomen kielen taito tai hoitaja ei puhu suomea lainkaan. Eräskin omainen oli kertonut, että hän oli asioinut yksikössä vain englannin kielellä.

Heikosta kielitaidosta johtuen työntekijät joutuvat ajoittain tekemään kirjauksia toisen työntekijän puolesta. Sijaisilta ja tuntityöntekijöiltä puuttuivat pääosin myös lääkeluvat.

Tammistokoti on aloittanut toimintansa toukokuussa 2018. Yksikössä on 26 asukaspaikkaa, jotka jakautuvat kahdessa eri kerroksessa oleviin ryhmäkoteihin. 11-paikkainen ryhmäkoti on pohjakerroksessa ja 15-paikkainen ryhmäkoti 1. kerroksessa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan lisähenkilöstötarvetta lisäävät haastavasti käyttäytyvät asukkaat, tilojen sijainti kahdessa kerroksessa, tilojen sokkeloisuus ja tilojen rakenne siten, ettei asukashuoneisiin ole näköyhteyttä.

Tarkastusajankohtana asukkaita oli 23. Tampereen kaupunki ei ole ohjannut yksikköön asukkaita heinäkuun lopun jälkeen johtuen toiminnan epäkohdista.

Miltä hoitajatilanne näyttää ympäri Suomen ja millä keinoin tavoitteeseen pyritään ennen siirtymäkauden loppua? Asiaa pohdittiin Ylen aamussa 30. elokuuta.

