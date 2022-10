Johtajavalinta Lohjalla meni alusta lähtien pieleen, sanoo valtuutettu – näin irtisanoutunut kaupunginjohtaja perustelee pikaista lähtöään

Lohjan kaupunginjohtajana vasta kesäkuun alusta lähtien työskennellyt Jarkko Härmälä jätti eroilmoituksen eilen maanantaina. Ero astui voimaan välittömästi, koska koeaika oli vielä käynnissä.

Miksi Härmälä lähti? Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma (kok.) ilmoitti maanantaina perimmäiseksi syyksi luottamuspulan, mutta ei avannut asiaa sen enempää.

Tiistaina kaupunginvaltuutetuille tehdyllä soittokierroksella toistuu useimmiten sama mantra: ei lisättävää.

Puheissa toistuu kuitenkin yritysmaailman sääntöjen ja kunnallisen päätöksenteon lainalaisuuksien yhteentörmäys.

Yksi SDP:n valtuutettu kommentoi asiaa nimettömänä.

– Varmaan hän näki itsensä edelleen toimitusjohtajana. Kuntaa ei kuitenkaan johdeta samalla tavalla kuin yritystä. Kun ei ole ollut kunta-alalla työssä, kuntalaki on tuntematon, hallintolaki tuntematon ja hallintosääntökin hakusessa.

Härmälä on aikaisemmin toiminut muun muassa S-ryhmän hotelliyhtiö Sokotelin toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävät viime syksynä.

Sama SDP:n kaupunginvaltuutettu arvostelee koko valintaprosessia. Lohjan kaupungin kumppanina johtajahaussa toimi kaksi eri yritystä.

– Kuinka he, asiantuntijat, esittävät tehtävään henkilöä, jolla ei ole kuntakokemusta ja -osaamista? On meissä päättäjissäkin toki vikaa. Miksi me lähdimme tähän mukaan ja teimme tämän valinnan?

Härmälä: En voinut jatkaa tehtävässä

Jarkko Härmälä vastaa Ylen haastattelupyyntöön viestillä:

– Kahden kuukauden töissä olon jälkeen selvisi Lohjan kaupungin teknisen toimen tekemä julkisten varojen väärinkäyttö ja toimivaltuuksien ylittäminen traktorihankinta-asiassa. Asian selvittely kääntyi minua vastaan ja vihjailuksi luottamuspulasta.

– Organisaation ilmapiirihaasteet liittyvät aluehallintoviraston tekemään selvitykseen viime vuodelta, jossa poliittisen ja virkamiesorganisaation yhteistyössä on havaittu ongelmia. Nämä havaitut ongelmat ovat kasvaneet.

– En kokenut voivani jatkaa tehtävässä, sillä arvopohjani ei salli julkisten varojen väärinkäyttöä ja organisaation kehittämiseksi näkemieni asioiden korjaamista ei otettu vakavasti.

Härmälä päihitti kaupunginjohtajakisassa täpärästi Uudenmaan liiton hallintojohtajan Inka Tikkasen.

Loppumetreille prosessissa ylsi myös eduskunnan varapuhemies Antti Rinne (sd). Hän varsinkin tuntui olevan osalle valtuutetuista punainen vaate, Lohjan valtuustossa istuva puoluetoveri huomauttaa.

– Kokoomus ja perussuomalaiset sanoivat sen ihan ääneen, että kaikki muu, mikä vaan, kunhan ei Antti Rinnettä.

Vielä ei ole tietoa, onko seuraava johtajavalinta kokonaan uusi prosessi vai kääntyykö kaupunki ensin esimerkiksi Inka Tikkasen puoleen.

– Tämä on ainakin pitkän keskustelun paikka, luulen niin. Minun mielestäni täytyy käynnistää kokonaan uusi haku. Tämä meni alusta lähtien ihan pieleen, SDP:n kaupunginvaltuutettu summaa.

Asiaa todennäköisesti puidaan Lohjan valtuustoseminaarissa vähintään kahvipöytäkeskusteluissa tulevana viikonloppuna.

Lohjan edellinen kaupunginjohtaja Mika Sivula siirtyi Keskon Etelä-Suomen aluejohtajaksi viime talvena.

