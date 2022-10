Joonas Matilainen opiskelee ammattiin, jossa varaudutaan aina siihen, että jotain sattuu: ”Näiden hommien takia tänne on haettu”

Yle kävi tapaamassa tulevia rajavartijoita Imatralla. He eivät olleet huolissaan Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista tulevaan työhönsä.

– Laukaus, jalkaan osui laukaus! mies huutaa ja kaatuu asvalttiin.

Salamannopeasti kolme lähettyvillä olevaa ihmistä ryntää auttamaan. He raahaavat miehen pakettiauton taakse suojaan. Samalla he alkavat tutkia vammoja ja miehen vointia.

Verta vuotavaa haavaa ei löydy, sillä miestä ei ole oikeasti ammuttu: Käynnissä on rajavartijaopiskelijoiden ensiapukoulutus. Parisenkymmentä opiskelijaa harjoittelee avoimella asvalttikentällä toimimista onnettomuustilanteessa.

Ensiaputaidot ovat osa 12 kuukautta kestävää rajavartijan peruskurssia.

Pääset aiheesta kärryille myös katsomalla alla olevan videon.

Rajavartijaksi voi Suomessa valmistua vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta Imatralta. Kurssille voivat hakea toisen asteen sekä aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet Suomen kansalaiset.

Suomessa päätettiin heti Venäjän hyökkäyssodan alettua, että tarvitsemme jatkossa enemmän rajavartijoita.

Etelä-Karjalassa Imatralla opiskelee tällä hetkellä rajavartijaksi noin 70 ihmistä. He aloittivat opiskelunsa viime tammikuussa ja valmistuvat siis joulukuussa.

Ensi vuonna peruskurssilla aloittaa reilusti enemmän opiskelijoita, yhteensä 120 henkilöä.

Merkityksellisyyden tunne lisääntyy

Nykyiset rajavartijaopiskelijat eivät ole huolissaan Venäjän hyökkäyssodan ja muuttuneen maailmantilanteen vaikutuksista tulevaan työhönsä.

– Olemme valmiusorganisaatio, ja tämä kuuluu työnkuvaan. Välillä on rauhallisempaa ja välillä ei. Varaudumme koko ajan siihen, että jotain sattuu. Tämä on oikeastaan sitä normaalia arkea, ja osittain näiden hommien takia tänne on haettu, pohtii 24-vuotias Joonas Matilainen.

Hänen mukaansa tilanne päin vastoin lisää työn merkityksellisyyden tunnetta.

– Seuraan jonkin verran Ukrainan sotaa ja keskustelen siitä kavereiden kanssa. On tosi merkityksellinen olo, kun pystyy kantamaan oman kortensa kekoon yhteiskunnan turvallisuuden eteen.

Nykyinen rajavartijan peruskurssi käynnistyi viime tammikuussa. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Samaa pohtii Matilaisen kurssikaveri, 22-vuotias Ville Rantanen.

– Omalla kohdallani tilanne lisää mielenkiintoa. Mielestäni koulutuksen aikana käsitellyt asiat ovat olleet mielenkiintoisia. Haluan oppia lisää ja soveltaa oppimaani työelämään.

Rantanen pohtii Ukrainan tilannetta päivittäin.

– Miltä siviileistä siellä tuntuu, entä Ukrainan armeijasta? Toki tilanne huolettaa ja totta kai sitä miettii, mutta ei se joka päivä kahvipöytäkeskusteluissa ole.

Sekä Rantanen että Matilainen ovat olleet tyytyväisiä rajavartijakurssiin. Miesten mukaan se on vastannut odotuksia.

Matilainen mietti pitkään poliisin tai puolustusvoimien riveihin hakeutumista.

– Luontoihmisenä hoksasin, että rajavartija voisi olla hyvä vaihtoehto yhdistellä molempien ammattien parhaat puolet.

Imatralla rajavartijaksi opiskelee parhaillaan noin 70 ihmistä. Kuva: Marika Anttonen / Yle

”Emme voi ummistaa silmiämme”

Kouluttajien mukaan Venäjän hyökkäyssota on huomioitu koulussa, mutta peruskurssin luonne tai opetussuunnitelma eivät ole muuttuneet. Kurssi antaa edelleen valmiudet rajavartijan ammatissa pärjäämiseen.

– Tokihan se asia jollain tavalla on läsnä. Eihän se joka päivä ole enää samalla tavalla esimerkiksi uutisissa esillä, mutta emme voi myöskään unohtaa Euroopan tilannetta tai ummistaa silmiämme siltä, toteaa peruskurssin kurssinjohtaja Jyrki Karhunen Raja- ja merivartiokoulusta.

Karhusen mukaan opiskelijoiden tuntoja seurataan herkällä korvalla.

– Etenkin tilanteen alettua asiasta puhuttiin enemmän. Joku voi hyvinkin reagoida tilanteeseen vielä, mutta mitään ihmeempää ei ole tähän mennessä ilmennyt.

Lisää aiheesta

Ronski rajavartija piiskasi töiden jälkeen pakaroita tikkiin, eikä mikään mennyt tunteisiin – sitten Venäjän hyökkäys sai hänet itkemään