Hoitajien työkiistassa molemmat osapuolet väittävät voittaneensa – kysyimme asiantuntijoilta, kumpi on oikeassa, eivätkä hekään ole varmoja

Hoitoalan työkiistaan saatiin sopu maanantai-iltana. Kiista alkoi jo viime keväänä, ja nyt saatu sopimus poistaa esimerkiksi joukkoirtisanoutumisten uhan.

Kiistan osapuolet, työnantajajärjestö KT eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja sekä työntekijärjestöt hoitajaliitot Tehy ja Super tuntuvat kuitenkin tulkitsevan sopimusta eri tavoin. Tämä on tavallista silloinkin, kun työmarkkinoilla syntyy sopu.

Työnantajaa edustava KT sopi jo kesäkuussa palkoista muiden kuntatyöntekijöiden kanssa. KT:n mukaan kesäkuussa sovittujen korotusten lisäksi hoitajien palkat nousevat, kun palkkoja yhteensovitetaan sote-uudistuksen seurauksena. Tätä kutsutaan harmonisoinniksi: palkkoja harmonisoidaan, jotta vuodenvaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla samasta työstä maksettaisiin saman verran palkkaa. Hoitajaliitot taas puhuvat palkkaohjelmasta: ylimääräisestä, kuuden prosentin palkankorotuksesta.

Joidenkin tulkintojen mukaan hoitajien palkat eivät siis nouse enempää kuin muiden kunta-alan työntekijöiden. Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tulkitsee, että hoitajien saamat palkankorotukset ovat samat kuin ne korotukset, jotka muut kunta-alan osapuolet sopivat.

Myös osalle hoitajista on epäselvää, mitä neuvotteluissa lopulta sovittiin.

Kysyimme pitkiä riitoja ratkoneilta työmarkkinakonkareilta, onko sovussa voittajia. Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtosella on pitkä kokemus työntekijöiden edustajana erilaisissa neuvottelupöydissä. Minna Helle puolestaan toimi valtakunnansovittelijana 2015–2018 ja edustaa tällä hetkellä työnantajia Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana.

Molemmat osapuolet esiintyvät varmoina voitostaan työmarkkinakiistassa. Kumpi puhuu totta vai puhuuko kumpikaan?

Molemmilla osapuolilla on tarve näyttäytyä voittajina omilleen.

Työmarkkinakiistojen jälkeen on tyypillistä, että osapuolilla on tarve osoittaa, miksi saatu ratkaisu on hyvä ja miksi se on hyväksytty. Siksi omilleen kerrotaan, mitä hyvää on saatu sovittua ja näyttäydytään ”voittajina”, sanoo Minna Helle.

On myös tavallista, että sovittelun jälkeen osapuolilla menee hetki löytää yhteinen sävel, sanoo Turja Lehtonen. Ei ole yksinkertaista vastausta, kuka on ollut oikeassa, Lehtonen arvioi.

– Itse en löydä neuvottelutuloksesta sellaisia saavutuksia, jotka olisivat olleet Tehyn tavoitteiden mukaisia. Tällä hetkellä on vielä vaikeaa tehdä lopullista tulkintaa, kuka voitti ja kuka hävisi.

Työnantaja puhuu palkkaharmonisoinnista, hoitajaliitot palkkaohjelmasta. Kummasta on kyse?

Näkemyserot osapuolten välillä ovat selvät.

Minne Helle sanoo, että on tavallista, että pitkän, julkisuudessa käydyn riidan jälkeen sovinnosta halutaan kertoa tavalla, joka vetoaa omaan jäsenistöön.

Nyt näkemyserot näyttävät kuitenkin olevan silmiinpistävän suuret, Helle sanoo.

– En osaa sanoa, onko kysymys siitä, että halutaan kertoa neuvottelujen lopputuloksesta parhain päin, vai onko kyse siitä, että oikeasti on hyvin erilainen käsitys siitä, mitä on sovittu. Toivottavasti ei jälkimmäisestä, koska silloin uusi riidan siemen olisi kylvetty.

– Kieltämättä aiheuttaa huolta, että ainakin eilisen alkuillan perusteella tuntuu jopa, etteivät osapuolet puhu samasta sopimuksesta, Helle sanoo.

Turja Lehtonen uskoo, että kyse on palkkaharmonisoinnnista.

– Ulospäin näyttää siltä, että Tehy ja Super haluavat käyttää harmonisaatiorahaa omana saavutuksena tästä neuvotteluprosessista. En ole pomminvarma, onko asia kokonaisuudessaan näin.

Hoitajat väittävät saaneensa enemmän kuin muut kuntatyöntekijät, pitääkö se paikkaansa?

Hoitajat saavat kuuden prosentin lisän verrattuna muihin kunta-alan työntekijöihin, mutta onko kyse jo aiemmin tiedossa olleesta palkkaharmonisaatiosta vai hoitajien neuvottelemasta palkkaohjelmasta, se on epäselvää.

Turja Lehtonen sanoo, että hänen tulkintansa mukaan hoitajat saavat nyt samat palkankorotukset kuin muut kuntatyöntekijät, joiden korotuksista päätettiin jo kesällä.

– Minun tulkintani on, että kuntapuolen työntekijät saavat tismalleen saman, mitä Tehy ja Superkin saivat. Sen päälle tulee palkkaharmonisointi, joka liittyy sote-uudistukseen. Se on mielestäni otettu käyttöön tähän ratkaisuun, Turja Lehtonen sanoo.

Minna Helle on Lehtosen kanssa samoilla linjoilla. Hän arvioi, että kuntatyönantajan näkemys palkkaharmonisaatiosta näyttäisi vastaavan sopimuksen tekstiä. Helle kuitenkin painottaa, ettei ole oikea henkilö tekemään tulkintoja.

Mitä ajatuksia juttua herätti? Voit keskustella aiheesta 5.10. kello 23:een asti.