Alajärven ja Kyyjärven alueelle on nousemassa tuuli- ja aurinkovoimaa tuottava hybridipuisto – kattaisi 370 000 kaksion sähköntarpeen

Ilmatar Energy Oy:n hankkeessa on tarkoitus luoda synergiaetuja aurinko- ja tuulivoiman välille. (Kuvituskuva)

Alajärven ja Kyyjärven alueille rakennetaan uusiutuvan energian puisto, joka tuottaa tuuli- ja aurinkovoimaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Ilmatar Energy Oy:lle 19,5 miljoonan euron tuen hybridikokonaisuuden toteuttamiseksi.

Puisto on Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa merkittävän kokoinen.

– Tuki mahdollistaa hankkeen toteuttamisen kerralla suuressa mittakaavassa ja nopealla aikataululla, Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Juha Sarsama toteaa yhtiön tiedotteessa.

Hybridipuistokokonaisuus

Ilmatar rakentaa tällä hetkellä Alajärvelle 36 tuulivoimalan puistoa. Sen yhteyteen on nyt tarkoitus rakentaa teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto ja akkuvarasto.

Aurinkovoimapuiston teho on 150 MWp ja tuulivoimapuiston teho on 216 MW. Joustokapasiteettia puistolla on akkujen myötä 25 megawattia, yhtiö tiedottaa.

Yhtiö kertoo, että kyseessä on Suomen suurin uusiutuvan energian hybridipuistokokonaisuus.

Uusien liiketoimintojen kehityspäällikkö Katja Koponen Ilmatar Energy Oy:sta toteaa, että nyt rahoitusta saanut hanke toteutuu, kunhan luvitusprosessit hyväksytään. Maanvuokrasopimukset yhtiöllä jo on ja maaperätutkimukset ovat menossa.

– Onhan tälle valtava yhteiskunnallinen ja suomalainen tarve, Koponen sanoo ja viittaa viime aikojen energiapulakeskusteluun.

Vanhoille turpeennostopaikoille

Ilmatar Energy Oy:n mukaan Alajärvi–Kyyjärven tuuli- ja aurinkovoimatuotanto kattaisi 366 MW:n tehollaan jopa 370 000 suomalaisen kerrostalokaksion sähköntarpeen.

Koponen toteaa, että jos suunnitellut aurinkovoimalat sijoitettaisiin samaan paikkaan, alue olisi noin kaksi kilometriä toiseen ja yhden kilometrin toiseen suuntaan.

Näin ei kuitenkaan ole tarkoitus toimia, vaan rakentamisessa hyödynnetään jo olemassa olevia turpeennostoalueita, joilla toiminta on jo lopetettu.

Sarsaman mukaan tavoite on hyödyntää olemassaolevaa tuulivoimarakentamista niin, että energiamuotojen välille syntyy synergiahyötyä.

– Aurinkovoima ja tuulivoima myös tasapainottavat suoraan toisiaan – usein kun tuulee voimakkaasti, ei aurinko paista, ja kun paistaa voimakkaasti, ei tuule, Sarsama sanoo.

Aurinkopuisto- ja akkuhanke ovat kokonaisbudetiltaan 97,8 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuisto puolestaan on Ilmatar Energyn mukaan 217 miljoonan investointi.

Hankkeen suunnitteluvaihe alkaa ensi vuoden alussa.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 5. lokakuuta kello 23 asti.

Lue seuraavaksi: