DNA:lle 100 000 euron uhkasakko: Sopimusta koskevan tekstiviestin saa Traficomin mukaan liian vaikeasti

Suomessa on alkuvuodesta lähtien voinut selvittää oman määräaikaisen matkapuhelinliittymänsä sopimustiedot tekstiviestillä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vaatii uhkasakon nojalla teleoperaattori DNA:ta korjaamaan käytäntöä, jolla sen asiakkaat ovat voineet tarkastaa puhelinliittymänsä sopimuksen keston tekstiviestillä.

Uhkasakko on suuruudeltaan aluksi 100 000 euroa, ja se on seurausta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksestä.

Suomessa on alkuvuodesta lähtien voinut selvittää oman määräaikaisen matkapuhelinliittymänsä sopimustiedot tekstiviestillä. Kuluttaja on voinut lähettää viestin "SOPIMUS" numeroon 18321, jolloin sopimuksen päättymispäivän saa tekstiviestillä. Palvelun tarkoituksena on helpottaa kuluttajia liittymäkilpailutuksessa.

DNA on kuitenkin vaatinut Traficomin mukaan asiakkaitaan sallimaan erikseen palvelun käyttöönotto ennen kuin sen on saanut käyttöön. Uhkasakko on asetettu tämän käytännön muuttamiseksi.

Virasto vaatii myös Telia Finlandia helpottamaan tekstiviestipalvelun käyttöä.