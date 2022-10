Kuivuudesta kärsinyt Eurooppa haluaa nyt suomalaista perunaa – vienti voi kasvaa jopa neljänneksen, vaikka Suomessa osa sadosta hukkui peltoon

Keski-Euroopassa kuivuus on vienyt kolmanneksen perunasadosta. Sen takia suomalaista perunaa kysyttiin nyt jo syyskuussa, kun yleensä viennin sesonki on vasta maaliskuussa.

Himangalla Pohjois-Pohjanmaalla nostetaan parhaillaan viimeisiä perunoita pellosta.

Veljekset Kuusiston pelloilta menee vientiin vuodesta riippuen viidennes tai kolmannes, kertoo työnjohtaja Juha Kuusisto.

Tällä kertaa peruna on hyvälaatuista ja sato on määrältään normaali. Se takaa, että keskieurooppalaisten kysyntään pystytään tänä syksynä vastaamaan. Kysyntä onkin ollut ennennäkemättömän aikaisessa.

– Tämä syksy on aivan erilainen, esimerkiksi viime vuonna ei vielä tähän aikaan ollut näin kovaa kysyntää. Se tuli vasta myöhemmin keväällä, Kuusisto sanoo.

Yleensä kysyntäpiikki osuu maalis-huhtikuulle, mutta tänä vuonna johtuen jo kevään ja alkukesän kuivuudesta ja kuumuudesta, perunasta on Euroopassa monin paikoin pulaa. Sen takia kysyntäkin on aikaistunut, vahvistaa MTK:n peruna-asiamies Antti Lavonen.

Antti Kuusisto toivoisi perunanhintaan joustoa. Tämän kauden hintoja sovittaessa kukaan ei tiennyt tuotantokustannusten nousevan niin rajusti, kun ne nousivat. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Suomen merkittävällä ruokaperunan viljelyalueella Suupohjassa perunasato on tänä syksynä kuitenkin epäonnistunut.

Perunan ja muiden vihannesten myyntiin erikoistuneen Luonnosta Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Kuusisto arvioi, että Suupohjan tilanne saattaa näkyä viennin vähenemisenä ensi keväänä – eli juuri silloin, kun kysyntä ulkomailla on perinteisesti kovimmillaan.

– Kyllä se rajaa vietävän perunan kokonaismäärää, mutta vielä on epäselvää, kuinka paljon. Viennissä Suupohjan ongelmat saattavat näkyä maalis-huhtikuussa, arvioi Antti Kuusisto.

Myös koko maassa perunan sadot ovat tänä vuonna pahimmillaan alle kolmanneksen odotettua pienempiä.

Suupohjassa perunasato on osittain hukkunut, ja sadot ovat ProAgrian arvion mukaan jopa 80 prosenttia odotettua pienempiä.

Veljekset Kuusiston pelloilta on nostettu tänä vuonna hyvänlaatuista satoa. Sille on ollut kysyntää muun muassa Belgian ranskanperunateollisuudelta. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Vientiä vauhdittaa perunasta saatava hinta

Perunan vientitilastot laahaavat perässä, mutta Antti Kuusiston arvio on, että vienti kasvaisi tänä vuonna 10–25 prosenttia. Jo kesällä vienti vähän vauhdittui, ja nyt syyskauden kysyntä on poikkeuksellisen suurta.

– Mutta toki meidän kotimaan sato on vielä osittain pellossa ja varastoimatta. Se, miten nostot onnistuvat ja miten tavara säilyy varastoissa, ratkaisee merkittävästi vientimäärää.

Tällä hetkellä kysyntää on erityisesti Baltian maissa, Pohjoismaissa sekä myös Puolassa. Perässä tulevat muun muassa Ranska, Belgia ja Saksa.

– Hyvin kuvaavaa on se, että belgialainen ranskanperunateollisuus kysyy Suomesta raaka-ainetta. On kohtuu harvinaista, että siellä on näin iso tarve ja näin aikaisin syksyllä, Antti Kuusisto sanoo.

Hyvin kuvaavaa on se, että belgialainen ranskanperunateollisuus kysyy Suomesta raaka-ainetta. On kohtuu harvinaista, että siellä on näin iso tarve ja näin aikaisin syksyllä Antti Kuusisto

Joustoa hinnoitteluun

Perunanviljelijöiden vientihaluja lisää se, että Euroopassa perunasta maksetaan nyt hyvin, ja hinta näyttää nousevan edelleen. Myös perunan varastointi on kallistunut, sillä varastojen jäähdytys vie sähköä.

– Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että kotimaan markkinahinta ja vientimarkkinahinta ovat jo lähellä toisiaan, ja nyt näyttää siltä, että hinta on ulkomailla koko ajan nousemassa ylöspäin, kertoo Juha Kuusisto Veljekset Kuusistosta.

Sen sijaan kotimaassa perunan hinta tuottajille ei juurikaan nouse. Täällä perunan hinta lyödään lukkoon aina marraskuussa seuraavaksi kaudeksi.

Juha Kuusiston mukaan esimerkiksi Ruotsissa perunan hinta vaihtelee paljon herkemmin esimerkiksi saatavuuden mukaan. Samaa hän toivoisi Suomeen.

Esimerkiksi tänä kesänä ja syksynä nousseet kustannukset koettelevat perunanviljelyn kannattavuutta.

– Tähän kauteen lähtiessä meistä kukaan ei voinut tietää, että lannoitteiden, siementen, kasvinsuojeluaineiden ja nyt vielä sähkön hinta nousevat näin paljon. Tällaisessa tilanteessa tarvitsisi hinnoitteluun edes pientä joustoa, Juha Kuusisto sanoo.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 6. lokakuuta kello 23 asti.

Lue seuraavaksi: