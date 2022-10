Fiskars Group investoi Iittalan lasitehtaaseen 10 miljoonaa euroa – investointi vähentää hiilidioksidipäästöjä

Vuonna 1881 perustettu Iittalan lasitehdas on Suomen ainoa edelleen toiminnassa oleva lasitehdas. Arkistokuva.

Fiskars Group vähentää ilmastopäästöjään parantamalla toiminnan tehokkuutta ja investoimalla uusiutuvaan energiaan. Osana vähäpäästöisempään tuotantoon siirtymistä yhtiö tekee noin 10 miljoonan euron energiainvestoinnin Iittalan Hämeenlinnassa sijaitsevaan lasitehtaaseensa.

Energiainvestointi alkaa ensi vuonna ja se on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2026 aikana. Lasitehtaalla olevat maakaasua käyttävät uunit korvataan uusiutuvaa sähköä ja huipputeknologiaa hyödyntävillä sulatusuuneilla.

– Iittalan lasitehtaan [vuosittaiset] hiilidioksidipäästöt vähenevät 74 prosenttia. Kun huomioidaan koko Fiskars Group, tällä on erittäin merkittävä vähenemä myös meidän koko valmistuksen osalta, Fiskars Groupin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki kertoo Ylelle.

Tiedotteessa Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström sanoo, että yhtiö on iloinen lasitehtaalle myönnetystä energiainvestointituesta.

– Kokonaisinvestoinnin avulla vähennämme tehtaan hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnilla. Hankkeen seurauksena myös tehtaan typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt vähenevät merkittävästi.

TEMiltä investointitukea lasitehtaalle

Kokonaisinvestoinnista noin 30 prosenttia katetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) myöntämällä Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoituksella. Tämä energiainvestointituki Iittalan lasitehtaalle on yhteensä 2,871 miljoonaa euroa.

Kati Ihamäen mukaan Fiskars Group tarkastelee koko ajan toimitusprosesseja myös ympäristönäkökulmasta.

– Sähkö on siinä merkittävä tekijä. Meidän valmistuksessa muilla tehtailla on jo sähköä jonkin verran otettu käyttöön. Iittalassa TEMin tuki mahdollisti sen, että myös täällä päästään siirtymään sähköön. Se on ympäristön kannalta, mutta myös toiminnan tehokkuuden ja taloudellisen kestävyyden kannalta erittäin tärkeä asia.

Uudet uunit vähentävät lasinsulatusuunien energiankulutusta 67 prosenttia. Lasinsulatusuunit käyttävät suurimman osan tehtaan kokonaisenergiankulutuksesta.

Fiskars Group on asettanut tavoitteen vähentää omien toimintojensa (Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoden 2017 tasoon verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö on sitoutunut vähentämään kuljetus- ja jakelutoimintojen (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoden 2018 tasoon verrattuna.