SDP:n Mäkynen pelkää Euroopan rivien hajoavan energiakriisin edessä: Olisi huonoin mahdollinen tilanne

SDP:n varapuheenjohtaja huolissaan Euroopan yhtenäisyydestä energiakriisin edessä: Se on huonoin mahdollinen tilanne

Kansalliset tukipaketit energiakriisin helpottamiseksi voivat johtaa EU-maiden rivien rakoilemiseen myös Venäjän pakotepolitiikassa, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Saksa ilmoitti viime viikolla tukevansa kotitalouksiaan ja yrityksiään 200 miljardilla eurolla. Mäkysen mukaan tien päässä voi häämöttää tilanne, jossa EU lamaantuu myös pakotepolitiikassa.

Unionin kahdeksannesta pakotepaketista päästiin sopuun keskiviikkona.

– Pahimmillaan se johtaa siihen, että Euroopan yhtenäisyys rakoilee myös näissä yhteisissä toimissa sähkön hinnan alhaalla pitämiseksi. Ei saada eteenpäin riittävästi esimerkiksi maakaasun hintakattoa tai muita toimia, jotka vaikuttavat siihen juurisyyhyn, jonka takia näitä tukipaketteja nyt tehdään, Mäkynen totesi.

– Ja se on oikeastaan huonoin mahdollinen tilanne, että samaan aikaan pakotepolitiikassa aletaan rakoilemaan, aletaan rakoilla omassa energiapolitiikassa komission ja EU:n tasolla. Ja sitten vain jokainen maa tekee omia pakettejaan omille kansalaisilleen. En kuitenkaan usko, että missä vaiheessa oltaisiin EU-tason tukipaketteja, koska jokaisen maan tehtävä on pitää omista kansalaisistaan huolta.

Onko Suomi lähdössä Saksan tielle?

– Tänään salikeskustelussa elinkeinoministeri Lintilä ei poissulkenut tätä. Omasta mielestäni sitä pitäisi kaikin keinoin välttää, Mäkynen totesi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan nykyisen hallituksen kohdalla riski kansallisesta elvytyksestä on olemassa.

– Kynnys menoelvytykselle on ollut matala eri kriisien vaiheissa. Se on sinänsä ymmärrettävää, ihmisten hätä on todellinen, Mykkänen totesi.

– Jos ajattelee Saksaa, se on kymmenen kertaa Suomea suurempi maa. Eli Suomessa kyseessä olisi 20 miljardia uuteen tukipakettiin. Se on valtava summa euroja, joka väistämättä ruokkii inflaatiota. Markkinoilla ei ole pula rahasta, vaan siitä uskalletaanko investoida.

Viikonvaihteessa SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sai aikaan keskustelua siteeraamalla sosiaalisessa mediassa väitöskirjatutkija Antti Ronkaisen twiittiä, jossa käsiteltiin Euroopan keskuspankin uskottavuutta.

Mykkäsen mukaan Marinin twiitti oli omiaan horjuttamaan EKP:n uskottavuutta.

– Tämä on aika vakava kysymys. Jos Olaf Scholz (Saksan liittokansleri) olisi twiitannut noin, euron kurssi olisi tipahtanut. Pitäisi vakavasti miettiä, lähteekö tämmöiseen kelkkaan.

