Oppimisvaikeuksista kärsinyt 10-vuotias joutui psykiatriselle osastolle – edes lääkärinlausunnot eivät tuoneet hänelle kouluavustajaa

Kouluavustajan saaminen voi olla kovan taistelun takana, vaikka perusopetuslain mukaan erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut. Kuvituskuva.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan voi olla mahdotonta saada kouluavustaja, vaikka hänellä on perusopetuslaissa määritelty oikeus avustajapalveluihin.

Tilanne on tullut kirvelevän tutuksi helsinkiläiselle perheelle, jonka 10-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu ADHD ja uhmakkuushäiriö.

Ensimmäinen ja toinen luokka sujuivat koulussa pääosin hienosti. Ongelmia alkoi ilmetä, kun lapsi siirtyi kolmannen luokan alussa painotusluokalle. Vanhemmat sopivat koulun kanssa yhteisymmärryksessä, että kaikki saadaan järjestymään, vaikka lapsella on erityisiä tarpeita.

Pian tämän jälkeen viestisovellus Wilmaan alkoi tippua merkintöjä huonosta käytöksestä ja häiriöistä. Lapsi masentui ja jumiutui kotiin. Hän ei käyttäytynyt koulussa aggressiivisesti, vaan jätti osallistumatta opetukseen ja hääräsi omiaan.

Välillä lapselle piti soittaa ambulanssi, ja pahimmillaan lapsi vietiin viikoksi psykiatriseen sairaalaan masentuneisuuden vuoksi. Perheelle ehdotettiin jopa lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Kotona asiat ovat kuitenkin koko ajan olleet kunnossa, tämä on kirjattu myös lastensuojeluraportteihin.

Äidin mukaan ongelman voi tiivistää näin: Lapsi ei pärjää tavallisessa luokassa, kouluavustajahakemukset hylätään tai niihin vastaamista venytetään loputtomiin. Pienryhmään siirtyminen ei aluksi ollut hyvä vaihtoehto, koska pojalla ei ole oppimisvaikeutta ja hitaammassa tahdissa opiskelu aiheuttaisi turhautumista.

Myöhemmin vanhemmat kallistuivat suostumaan pienryhmään, mutta tänä syksynä niiden määrää oli koulussa vähennetty eikä paikkaa tahtonut enää löytyä.

Vanhemmat ovat tilanteeseen äärimmäisen turhautuneita. Heidän mukaansa virkamiesten mahdollisuudet toimia ja pitkittää yksittäistä päätöstä ovat lähes loputtomat.

– Kaikki aika menee viesteihin, kanteluihin ja valituksiin. Vastauksissa puhutaan integraatiosta ja tuesta ja oikeudesta olla luokassa, mutta lapsen kohdalla on nähty jo monta kertaa, että tämä ei toimi, äiti sanoo.

Hän ei esiinny jutussa nimellään, koska lapsi on alaikäinen ja äiti pelkää asian julkisen käsittelyn tuovan lisää ongelmia asian järjestymiseen.

Vanhemmat ovat tehneet useita pyyntöjä, selvityksiä ja valituksia opettajalle, rehtorille, aluepäällikölle, aluehallintovirastolle sekä hallinto-oikeudelle. Yle on nähnyt osan kirjeenvaihdosta.

Tällä hetkellä lapsi on kotona, koska koulun kanssa sukset ovat menneet niin pahasti ristiin.

Tarkoitus on saada lapsi toiseen kouluun, mutta tilanne on käytännössä jälleen lähtöpisteessä, sillä pienryhmiä ei tunnu löytyvän ja avustajahakemuksiin tulee joka paikasta kielteinen päätös.

Lakimies: Erittäin tyypillinen tilanne

Vammaisten ja erityistä apua tarvitsevien oikeuksiin erikoistunut lakimies Jukka Kumpuvuori pitää helsinkiläisperheen tilannetta valitettavan tutun kuuloisena.

Kumpuvuoren mukaan ylivoimainen enemmistö oppilaiden vanhemmista ei tiedä, että perusopetuslaki takaa laajat ja hyvät avustajapalvelut kouluissa. Ja vaikka asiasta saataisiin tietoa, edessä on kynnys hakea palveluja ja kynnys kyseenalaistaa kielteisiä päätöksiä.

– On erittäin tyypillistä, että koulusta vastataan huoltajien pyynnölle, että kyllä lapsi täällä pärjää ja meillä on koulussa yleisavustajia.

Kumpuvuoren mukaan monet tyytyvät ensimmäiseen kielteiseen vastaukseen, vaikka he olisivat saaneet esimerkiksi sairaalan lastenklinikalta tai muilta alan ammattilaisilta suosituksia, että henkilökohtaiselle avustajalle olisi tarvetta.

Tämän hän arvelee johtuvan osin auktoriteettikammosta, osin pelosta leimautua hankaliksi vanhemmiksi ja osin siitä, että on yksinkertaisesti helppo uskoa, että resursseja ei ole.

Kuuntele, kun lakimies Jukka Kumpuvuori kertoo, millaista vihapuhetta koulujen kanssa asioivat perheet ovat joutuneet kohtaamaan.

Kumpuvuoren mukaan ensimmäiset avustajiin liittyvät kyselyt tehdään usein kirjoittamalla Wilmaan, soittamalla puhelimella tai keskustelemalla opettajan tai rehtorin kanssa. Hän kuitenkin suosittelee tekemään virallisen avustajahakemuksen suoraan kunnan kirjaamoon, jolloin hakemus ohjautuu oikealle taholle ja perhe saa aikanaan hakemukseen päätöksen perusteluineen.

Näin päätökseen kuuluu myös muutoksenhakuoikeus ja oikeusturva, toisin kuin Wilma- tai puhelinpäätöksessä.

– Ihmiset kokevat valittamisen raskaana, mutta toisaalta minä näen sen henkisesti helpompana kuin joka suuntaan paukuttamisen.

Kumpuvuori tietää, kuinka kuormittavaa vaikkapa koulun kanssa asioiminen voi pahimmillaan olla. Hänen kokemuksensa mukaan myös sosiaalitoimessa ihmiset kokevat viranomaiset helposti vihamielisinä ja hyökkäävinä.

– Vammaisvihapuhetta koetaan tutkitustikin. Kuitenkin koulumaailmassa se on meidän kokemuksen mukaan vielä paljon pahempaa. Siellä tulee vastaan aika hurjaa settiä, mitä huoltajat saavat kuulla vammaisvihamielisiltä viranomaisilta.

Aluepäällikkö: En tunnista ilmiötä

Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Taina Tervonen sanoo, että avustajahakemusten pitkittäminen ja ympäripyöreät vastaukset eivät ole Helsingissä normaali käytäntö. Hän ei voi ottaa kantaa yksittäistapaukseen vaan puhuu asiasta yleisellä tasolla.

– Ilmiönä en tällaista tunnista, mutta tilanteet ovat moninaisia, lapsen tuen kartoittaminen on aina yksilöllinen prosessi. Siinä käydään erilaisia vaiheita läpi ja yritetään yhteistyössä löytää sopivin tapa. Toki se voi olla joskus turhauttavaa vanhemmille ja tuntua, että siihen menee aikaa.

Tervosen mukaan pienryhmien määrää ei ole vähennetty, vaan sitä on itse asiassa kasvatettu vuosittain.

Useampi kouluikäisen erityislapsen vanhempi on kuitenkin kertonut kokemuksistaan Ylelle syys-lokakuun aikana. Heidän mukaansa esimerkiksi Oulunkylässä ja Vuosaaressa on suoraan sanottu, että ryhmiä on tänä syksynä vähemmän.

Tervosen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja joissakin tilanteissa sellainen kokemus voi syntyä.

Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Taina Tervonen. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Neljä asiantuntijalausuntoa ei merkitse mitään

Tämän jutun alussa esiintyneen helsinkiläisäidin saamassa kielteisessä avustajapäätöksessä asiaa perustellaan rahalla. Ylen näkemän päätöksen mukaan opettajan ja erityisopettajan tuki ovat riittävät, vaikka äidin mukaan on pitkään ollut selvää, että näin ei ole.

Juuri tästä syystä poika ei ole tällä hetkellä koulussa. Koulussa on myös kerrottu syksyn aikana, että erityisopettajan tunnit tulevat vähenemään. Luokassa ei ole luokkakohtaista avustajaa.

Päätöksen mukaan koululle on saatu avustajiin tarkoitettua harkinnanvaraista avustusta oppilaille, joilla on joko liikuntaeste, näkövamma tai diabetes.

Tähän ongelma äidin mukaan kiteytyy: kouluissa ei tunnisteta neuropsykologisia vaikeuksia riittävän hyvin. Heidän vammansa ei ole koko ajan ulospäin näkyvä, ja lapsi voi olla kykenevä tekemään monenlaisia asioita, jolloin voi olla vaikea uskoa, että lapsi ei pysty itse selviytymään ongelmatilanteessa.

Hänen lapsellaan on lastenpsykiatrian erikoislääkärin sekä lastensairaalan psykologin ja kahden muun asiantuntijan lausunnot, joissa lapselle suositellaan avustajaa. Äiti pitää pöyristyttävänä, että lausuntojen painoarvoa pidetään koulumaailmassa niin vähäisenä.

Aluepäällikkö Tervonen huomauttaa, että asiantuntijalausunnot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan tuen suunnittelussa, mutta ne eivät velvoita koulua. Tukitoimet määritellään aina pedagogisten ammattilaisten toimesta, ei koulun ulkopuolisten toimijoiden lausuntojen perusteella.

Tervonen vakuuttaa, että lasten tukipalveluiden saaminen ei ole Helsingissä rahasta kiinni.

– Kun lapsella on tuen tarve, siihen tarpeeseen on vastattava. Jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemansa tuki.

Helsinkiläisäiti ja hänen puolisonsa ovat pahimmillaan tehneet asioiden selvittelyä ja kanteluiden ja valitusten laatimista käytännössä kahden aikuisen kokopäivätyönä. Eivät siksi, että he haluaisivat olla hankalia, vaan siksi, että heidän lapsensa voisi käydä koulua, kuten muutkin.

– Olemme onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että pystymme tähän, suomi on äidinkielemme ja henkiset resurssit ja voimat ovat vielä toistaiseksi riittäneet. Kuinka moni jää vaille tukea vain sen takia, että vanhemmat eivät pysty tai jaksa hoitaa tällaista taakkaa? äiti kysyy.

Lue seuraavaksi: