Yesenia ei ole koskaan nähnyt isäänsä, ja siksi Olha Malobrodska lähtee takaisin Ukrainaan: “Suomi on antanut mahdollisuuden tuntea toivoa”

Vaikka Ukrainasta Suomeen saapuu yhä sotaa pakenevia, osa palaa takaisin. Tilapäisen suojelun hakemuksia perutaan kymmenestä sataan päivässä. Yksi lastensa kanssa kotiin palaavista on 36-vuotias Olha Malobrodska.

– En haluaisi lähteä, mutta meidän täytyy mennä takaisin, kiteyttää 36-vuotias ukrainalainen Olha Malobrodska tunnelmiaan Kajaanin kodissaan.

Malobrodskan puoliso ei ole vielä koskaan tavannut nuorinta lastaan. Yesenia syntyi Suomessa toukokuussa 2022, puolitoista kuukautta sen jälkeen kun Malobrodska oli paennut Ukrainasta.

Nyt äiti haluaa, että perhe on yhdessä. Se onnistuu vain menemällä Ukrainaan, koska puoliso ei voi poistua maasta.

Muutaman viikon päästä koittaa yhdensuuntainen matka takaisin kotimaahan. Malobrodska tapaa yli puolen vuoden tauon jälkeen aviopuolisonsa ja lapset isänsä Puolan ja Ukrainan rajalla.

Kotiin Harkovaan perhe ei aio palata.

Alisa ikävöi isäänsä, mutta on myös ihastunut suomalaiseen kouluun. Siinä kiehtoo muun muassa se, että kouluun saa mennä yksin, ruokalassa saa istua kenen viereen haluaa, eikä kotiläksyjä tule viikonlopuksi. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Toistaiseksi siellä ammutaan ja ihmisiä kuolee joka päivä. Vaikka vihollinen on ajettu rajoille ja on hiljaisempaa, ohjukset lentävät edelleen. Viimeaikaisten tapahtumien myötä tilanne voi pahentua, Malobrodska pohtii.

Vaikka sotaa pakenevien ukrainalaisten virta käykin edelleen enimmäkseen Suomea kohti, ei Malobrodska ole ainoa, joka aikoo palata.

Migrin mukaan tuhannet ukrainalaiset ovat peruneet hakemuksensa tilapäisestä suojelusta. Viranomaiset eivät pidä kirjaa kohdemaista, mutta moni palannee kotimaahansa ainakin väliaikaisesti.

Tulevaisuus on vielä täysin avoinna

Ukrainassa äiti ja lapset päätyvät todennäköisesti asumaan Kiovaan, missä Harkovassa asuva ja työskentelevä puoliso tapaisi heitä viikonloppuisin.

– Missä tarkalleen asumme, en vielä tiedä. Mieheni yrittää löytää meille todennäköisesti vuokra-asunnon ennen saapumistamme.

Malobrodska kertoo, että hänen puolisonsa uskoo Kiovassa olevan turvallista. Hän aikoo kuitenkin katsoa omin silmin, mitä maassa tapahtuu.

– Minulle näyttää siltä, että Ukrainassa ei tänä päivänä ole turvallista kaupunkia.

Ukrainassa Malobrodska haluaa nähdä myös vanhempiaan. He muuttivat maaseudulle sen jälkeen, kun äiti haavoittui Harkovan pommituksissa työpaikallaan kesällä 2022.

Seurueen tiet erkanevat pian. Yuliia Dehtiareva (vas.) jää Suomeen lapsensa Mariia Dehtiarevan (alh. oik.) kanssa. Olha, Alisa ja Yesenia Malobrodska lähtevät Ukrainaan appivanhempien, Olena ja Yurii Malobrodskan kanssa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Samoissa pommituksissa menehtyi Suomessa olevan serkun, Yuliia Dehtiarevan äiti. Dehtiareva ei pidä ajatuksesta, että serkku palaa takaisin Ukrainaan.

– Minusta ei ole hyvä idea lähteä, koska Ukrainassa ei ole turvallista paikkaa Venäjän mobilisaation alettua eikä etenkään lasten kanssa, Dehtiareva sanoo.

Eriävistä näkemyksistään huolimatta serkut eivät kuitenkaan riitele.

– Tuen Olhaa niin kuin voin, mutta hän ei halua kuulla minua. Toivon, että kaikki menee hyvin ja he ovat turvassa. Mutta jos he eivät ole, he voivat tulla takaisin.

Dehtiareva itse ei aio lähteä takaisin. Hän sanoo, ettei olisi henkisesti valmis palaamaan. Äidin kuoleman jälkeen myös koti tuhoutui pommituksissa.

– Minulla ei ole mitään paikkaa minne mennä.

Suomen ulkoministeriö kehottaa matkustustiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) poistumaan välittömästi maasta eikä matkustamista maahan suositella.

Yuliia Dehtiarevan puoliso työskentelee pelastajana Ukrainassa ja lähetti kuvia perheen tuhoutuneesta kodista. ”Jos olisimme olleet kotona, olisimme kuolleet”, sanoo Yuliia Dehtiareva. Kuva: Oleksandr Dehtiarev

Kotiin palataan monesta syystä

Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni Ukrainasta Suomeen saapunut palaa takaisin nimenomaan Ukrainaan, ei ole. Tilannekuva puuttuu myös EU-tasolla, sanoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston johtava asiantuntija Mari Jaakkola.

– Sen selvittämiseen on pyritty kiinnittämään huomiota, kertoo johtava asiantuntija Mari Jaakkola.

Turvapaikka- tai tilapäisen suojelun hakemuksia tulee edelleen satoja viikossa, mutta niitä myös perutaan kymmeniä ja jopa sata päivässä, kertoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan Suomesta on poistunut 2 500 henkilöä, jotka ovat hakeneet tai joille on myönnetty tilapäistä suojelua. Lisäksi maasta on poistunut ukrainalaisia viranomaisten tietämättä.

– Ukrainaan palaa Suomessa tilapäistä suojelua hakeneita, mutta maiden välillä on myös edestakaista liikennettä. Ukrainalaiset matkustavat kotimaahansa muun muassa hoitamaan asioitaan ja tapaamaan sukulaisiaan, ja palaavat sen jälkeen takaisin Suomeen, toteaa Jaakkola.

Rajavartiolaitoksen mukaan ukrainalaiset liikkuvat Suomen ja Ukrainan välillä pääosin muiden Schengen-maiden kautta. Liikenne on siis sisärajaliikennettä, joka on vapaan liikkuvuuden piirissä, eikä sitä tarkasteta ja valvota samalla tavalla kuin esimerkiksi ulkorajaliikennettä itärajalla.

Suomi on antanut toivoa tulevaisuudesta

Ukrainassa ollessaan Malobrodska aikoo hoitaa myös Suomessa syntyneen lapsen paperiasioita. Vanhemmat haluavat lisätä lapsen syntymätodistukseen myös isän nimen. Tätä ei ole mahdollista tehdä Suomessa vaadittavien dokumenttien puuttumisen vuoksi.

Lähtö kotikaupungista Harkovasta oli keväällä nopea ja vaikea, Malobrodska kertoo. Hänen oli tehtävä päätös paeta kotoaan suojellakseen syntymätöntä lastaan.

Olha, Alisa ja Yesenia Malobrodska valmistautuvat kotimatkaan, vaikka ikävöivät jo valmiiksi Suomea. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Nyt Malobrodskan on helppo ymmärtää sanonta siitä, että on lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka oman Suomessa syntyneen lapsen osalta lottovoitto jääkin toistaiseksi lunastamatta.

– Suomi on antanut minulle mahdollisuuden elää ja tuntea toivoa tulevaisuudesta. Tänään on juuri se hetki, jolloin hädässä oleva ystävä tunnetaan. Suomi osoitti, mikä todellinen ystävä se on, Malobrodska sanoo.

Malobrodskan perheellä on lähdön jälkeen kaksi viikkoa aikaa palata pitääkseen asuntonsa Kajaanissa. Suomeen tulisi palata 90 päivän sisällä säilyttääkseen mahdollisuuden tilapäiseen suojeluun.

Malobrodska kertoo, että matkan lähestyessä ikävä Suomea kohtaan kasvaa. Uskooko hän palaavansa vielä nykyisen tilapäisen suojelun piiriin?

– En tiedä. Siksi lähden Ukrainaan miettimään, mitä tehdä seuraavaksi, ja miten ja missä järjestää elämää eteenpäin. Kaipaan kovasti kotimaatani Ukrainaa, rakastan sitä todella paljon.

Hän toivoo, että voisi nähdä Ukrainassa mahdollisuuden hyvään elämään perheelleen.

– Toistaiseksi en näe sitä.

