– Tiedän, että me perheenä pärjäämme, ja Jadea tuetaan kotona. Mutta se, miten maailma suhtautuu sukupuolivähemmistöihin, on pelottavaa. Jaden tulevaisuus huolettaa. Jaden suuri unelma oli olla kuuluisa, ja se on toteutunut. Mutta se on myös iso riski ja pelottavaa, Tanja pohtii.