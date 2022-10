Poliisi saanut selville Turun putkilukkomurroista epäillyn henkilön – rikolliset saivat avaimet kaikkiin turkulaisiin taloyhtiöihin

Putkilukkoja käyttävät muun muassa sähkö- ja vesilaitokset. Niiden sisällä on avain kerrostalon yleisiin tiloihin ja huoltotiloihin. Video: Niko Kotiranta / Yle

Poliisin tiedossa on kuusi tapausta, joissa jonkun epäillään anastaneen sekä putkilukon että sen takana olevan avaimen.

Lounais-Suomen poliisi jatkaa Turun syyskuussa julkisuuteen tulleiden Turun putkilukkomurtojen selvittämistä. Poliisi kertoo tiedotteessa saaneensa osassa tapauksista selville rikoksesta epäillyn henkilön.

– Asia etenee tutkinnassa. Kokonaisina varastettuja putkilukkoja on voitu käyttää hyväksi avainten valmistamisessa, kertoo ylikonstaapeli Juha Heino.

Kevään ja kesän aikana poliisin tietoon on tullut kuusi tapausta, joissa putkilukko on viety. Viidessä tapauksessa yhden tai useamman henkilön epäillään menneen sisään taloyhtiöiden sisätiloihin varastamaan asukkaiden omaisuutta joko talon varastosta tai kellarikomeroista.

Viiden vahvistetun varkauden kohdalla poliisi on saanut joko valvontakamerakuvaa tai älyavainten lokitietoja, joiden perusteella on saatu näyttö siitä, että rikokset on tehty putkilukoissa olevilla avaimilla.

Putkilukoilla pääsee taloyhtiöiden yleisiin tiloihin

Tapahtumat saivat alkunsa Turku Energian tekemästä rikosilmoituksesta, jonka mukaan sen hallusta on mahdollisesti viety tai kopioitu putkilukon avain.

Poliisi ei tällä hetkellä tiedä, onko rikoksissa käytetty avain peräisin juuri Turku Energialta. Poliisin mukaan tutkinnan tässä vaiheessa ei voida vahvistaa, onko Turku Energian avainta välttämättä edes anastettu.

Putkilukko on tyypillisesti kerrostalon ulkoseinässä oleva avainsäilö – sylinteri, jossa säilytetään kiinteistön reittiavainta. Avaimella pääsee sisälle taloyhtiön yleisiin tiloihin.

Tapauksen tulo julkisuuteen aiheutti huolta monen turkulaisen taloyhtiön asukkaissa.

