Tutkimusraportti: Turvepelloista luopuminen on kiireellisin toimi ruokatuotannon päästöjen laskemiseksi

Tuoreen raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen suomalaisessa ruokajärjestelmässä edellyttäisi kahta asiaa: turvemaiden poistoa viljelystä ja eläinperäisten lihatuotteiden ja maitotuotteiden kulutuksen vähentämistä.

– Tämä ei ole pelkästään kuluttajien asia tai tuottajien asia, vaan kaikkia tarvitaan, linjaa raportin toimittaja, Just food -hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Minna Kaljonen Suomen ympäristökeskuksesta.

SYKE:n kokoamassa raportissa esitellään laajasti politiikkatoimia uusien ruokainnovaatioiden edistämiseksi, ilmaston kannalta kestämättömien rakenteiden purkamiseksi maataloudessa ja kulutuksessa sekä erilaisia muutosta tukevia toimia.

– Näitä toimia ovat esimerkiksi investoinnit uusiin arvoketjuihin, maatalouspolitiikan muutokset, ja suomalainen kouluruokajärjestelmä, jolla voidaan tukea myös kestävää syömistä entistä vahvemmin.

Vantaalaisen Ruokapalvelu Vanttin esihenkilön Eija Kärkkäisen mukaan uusia kasvisruokia kehitetään ruokalistoille jatkuvasti. Ruusuvuoren koulussa kasvisruokaa on tarjolla jokaisena päivänä. Ilmaston kannalta kestävän ruokavalion toteuttaminen teettää töitä, mutta se on mahdollista, toteaa Kärkkäinen. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Turvepeltojen poisto viljelystä

Raportin tekijöiden mukaan tehokkaimmin päästöt vähenisivät, jos turvemaat poistettaisiin kokonaan viljelystä, koska niillä syntyy yli puolet maatalouden kokonaispäästöistä. Turvepeltojen osuus koko peltoalasta on vain noin 11 prosenttia.

Turvemaiden päästöjen vähentäminen tulisi kuitenkin tehdä alueellisesti ja tilakohtaisesti reilusti. Tutkijat ehdottavat muun muassa, että viljelystä luopuminen voitaisiin aloittaa heikompituottoisilla pelloilla ja Etelä-Suomessa. Lisäksi määräaikainen luopumistuki voisi auttaa viljelijöitä siirtymässä.

– Jos ajatellaan puhtaasti päästötavoitteita, silloin turvemaiden päästöjen vähentämistoimet ovat niitä, mitkä on lähdettävä toteuttamaan heti, Kaljonen toteaa.

Kotieläintuotteita vähemmän lautaselle

Toinen merkittävä päästöjä vähentävä toimi on raportin mukaan kotieläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen.

– Suomalaiset syövät liikaa punaista lihaa ja lihajalosteita suhteessa ravitsemussuosituksiin. Meillä on varaa lisätä kasvisten käyttöä ruokavaliossa. Samaan aikaan se on myös hyvä ilmaston kannalta yksinkertaisesti siitä syystä, että lihantuotanto ottaa aika paljon maa-alaa ja me voisimme käyttää sen viljelyalan viisaammin.

Ruusuvuoren koulu oppilaan Sofia Korhoselle eniten merkitsee ruuan ulkonäkö. – Jos ruoka näyttää hyvältä, valitsen sen lautaselle. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Esimerkiksi kotimaisista palkokasveista suurin osa menee kotieläintenrehuksi.

– Yli 70 prosenttia herneestä menee tällä hetkellä rehuksi ja härkäpavusta vain 1 prosentti menee ruuaksi, laskee Kaljonen.

Kasvis- ja kalapainotteinen ruokavalio parantaisi koko Suomen väestön ravitsemusta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että eri väestöryhmien ravitsemusta seurattaisiin ja elintarvikkeita täydennettäisiin esimerkiksi raudansaannin osalta.

– Ruokakulttuurin muutoksessa tärkeitä ovat kaupan, teollisuuden ja ruokapalveluiden toimet, joilla he mahdollistavat kuluttajille kestävän syömisen. Ruokakulttuuri muuttuu hitaasti ja silloin tarvitaan myös opetusta ja koulutusta.

Kouluruoka on yksi esimerkki siitä miten ilmastoreilua ja kestävää ruokajärjestelmää voitaisiin toteuttaa.

– Nuoret on edelläkävijöitä ruokavaliomuutoksessa ja sieltä löytyy valmiutta ja potentiaalia syödä kestävästi. Ruokapalveluissa näiden nuorten valmiuksia pitäisi kuunnella herkemmällä korvalla, sanoo Kaljonen.

Lihallakin on tutkijan mukaan paikkansa ruokavaliossa jatkossakin.

– Näen myös eläintuotannon osana kestävää ruokajärjestelmää, mutta sitä pitää tarkastella aluetasolla. Maatalous ja lihantuotannossa tehostaminen on vedetty tappiinsa. Tämä tuotantomuoto on riskeille hyvin altis ja se näkyy erityisesti nyt kun hinnat on nousseet lannotteiden ja energian osalta. Eläintuotannossa on varaa miettiä kestävyyttä uudella tavalla.

Evelina Hannilan mielestä kouluruoka voisi olla yksinomaan kasvisruokaa, mutta hän uskoo, ettei sellainen ainakaan heti saisi kaikkien oppilaiden kannatusta. – Aika paljon ollaan pystytty vaikuttamaan täällä kouluruokiin. Meillä on uusi projekti meneillään, missä yritetään saada ihmisiä syömään enemmän kasvisruokaa. Sitähän ei oikeesti syödä niin paljon, vaikka se on ilmaista ja se on hyvää. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Jämäkämpää julkista ohjausta kestävälle ruokajärjestelmälle

Ongelmana on raportin mukaan se, että Suomessa ruokapolitiikka on pirstaloitunut ja maatalouspolitiikan ja ilmastopolitiikan viestit kestävään ruuantuotantoon liittyen ovat ristiriidassa keskenään.

– Tämä ei luo hyvää pohjaa meidän maataloustuottajille rakentaa ja investoida tuotantoa tulevaisuutta kohti, arvioi Kaljonen.

Hallitus käynnisti jo vuonna 2020 ilmastoruokaohjelman, jonka tavoite oli tukea yhteiskunnan siirtymistä kohti ilmastokestävää ruokajärjestelmää. Tämän ohjelman käsittely on edelleen kesken.

SYKE:n tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannustaisi ihmisiä ajattelemaan ruokavaliota yksittäisten tuotteiden sijaan. – Jos söisimme ravitsemussuositusten mukaan, jo se vähentäsi ruuan ilmastovaikutuksia ihan merkittävästi. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Suomeen tarvitaan vahva kestävän ja oikeudenmukaisen ruokajärjestelmän strategia ja sen pohjalta tehtävä hallituksen selonteko, Kaljonen linjaa.

– Eri ministeriöiden on löydettävä nykyistä vahvemmin oma tulokulma. Se on maatalouspolitiikan asia, mutta myös sosiaali- ja terveyspolitiikan asia. Tätä ei ratkaista yhdessä ministeriössä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 12.10. kello 23:een saakka.

Kuuntele Yle Areenasta Tiedeykkönen: