Tutkintotodistusten väärentäminen vaikeutuu, kun yliopistot luopuvat paperitodistuksista – osaa opiskelijoista uudistus harmittaa jo nyt

Yliopistot eri puolilla Suomea luopuvat vähitellen paperisista tutkintotodistuksista muun muassa turvallisuussyistä. Muutos on herättänyt keskustelua Oulussa, jossa todistukset uusittiin tänä syksynä.

Tuntuuko valmistuminen enää miltään, kun siitä ei saa mitään konkreettista muistoksi?

Muun muassa tästä on keskusteltu vilkkaasti Oulun yliopiston Jodel-kanavalla viime päivinä. Oulun yliopisto siirtyi tänä syksynä sähköiseen tutkintotodistukseen.

Perinteisen kansion ja paperisen kopion tutkintotodistuksesta saa lokakuusta alkaen ainoastaan osallistumalla oman tiedekunnan publiikkiin, eli viralliseen valmistumisjuhlaan. Paperinen todistus ei ole enää virallinen, eikä sitä voi käyttää esimerkiksi töitä hakiessa.

Useissa Suomen yliopistoissa samankaltainen uudistus on juuri meneillään, suunnittelussa tai jo tehty aiemmin. Yliopistot pyrkivät sähköistämään järjestelmiään ja tutkintotodistusuudistus on yksi osa muutosta.

Maailmalla tutkintotodistuksia väärennetään paljon. Se on Oulun yliopistossa merkittävä syy, miksi paperisista todistuksista luovuttiin. Sähköistä todistusta on käytännössä mahdoton väärentää, kertoo Oulun yliopiston koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius.

Sarenius kertoo tietävänsä tapauksia, joissa opiskelijan paperinen tutkintotodistus on väärennetty esimerkiksi somekuvan kautta. Yliopisto kyllä yleensä tunnistaa oman todistuksensa aitouden, mutta maailmalla väärennetty todistus tutkinnosta voi mennä läpi.

Pääosin uudistus on otettu Sareniuksen mielestä hyvin vastaan. Joillekin paperisella todistuksella ja erityisesti kansiolla on symbolinen merkitys: on tärkeää saada käteen jotain konkreettista vuosien uurastuksesta, kertoo Oulun yliopiston ylioppilaskunnan OYY:n hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen.

– Kyllä se itsellekin oli tärkeää, että valmistuessa sai kovakantisen kansion ja sen kanssa otti kuvan. Se on osa valmistumista.

Lotta Leinonen sai kandin paperit kesällä 2021. Hän halusi saavutuksesta kuvan muistoksi. Kuva: Antti Pennala

Ei helppo päätös

Tällä hetkellä sähköinen tutkintotodistus on käytössä myös ainakin Itä-Suomen ja Vaasan yliopistoissa (siirryt toiseen palveluun). Lapissa uudistusta valmistellaan, ja Tampereen yliopisto tekee muutoksen ensi vuoden alussa (siirryt toiseen palveluun).

Tampereella uudistuksesta on tullut paljon kommentteja opiskelijoilta sekä puolesta että vastaan, kertoo yliopiston koulutuksen ja oppimisen palvelupäällikkö Jaana Kunnari. Siksi yliopisto on päättänyt, että tulostetun kopion tutkintotodistuksesta saavat kaikki halukkaat.

Turun ja Helsingin yliopistoissa edetään maltillisemmin. Ensi vuonna Helsingin yliopisto ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen, tutkintotodistuksen vuoro tulisi aikaisintaan vuonna 2024.

– Tällä hetkellä tehdään selvitystyötä, eikä lopullista päätöstä ole tehty. Se ei ole simppeli päätös, sanoo Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Niinistö-Sivurannan mukaan perinteisellä tutkintotodistuksella on vahva historia, jota on syytä pohtia.

– Siihen liittyy perinteitä ja tunteita, miten todistus saadaan käteen ja millainen tunne siitä sillä hetkellä opiskelijalle syntyy. Häviääkö sähköisen todistuksen myötä tunne, että saa arvoisensa kuittauksen kovalle työlle.

Toisaalta Niinistö-Sivuranta on sitä mieltä, että digitaalisessa kehityksessä on syytä mennä eteenpän ja esimerkiksi kaikki kestävyystoimet joita voidaan tehdä, pitää tehdä.

– Vastuullisuusnäkökulmasta paperittomuus painaa vaakakupissa. Onhan se kansio aikamoinen paketti, johon kuluu myös paljon aikaa ja resurssia.

Asiaa pohditaan yliopistoissa myös kansainvälisellä tasolla. Kaikkialla maailmassa digitaalisuus ei ole samalla tasolla kuin Suomessa. Joissain maissa fyysinen paperi leimoineen on ainoa, joka näyttää pätevältä ja aidolta. Niinistö-Sivuranta uskoo, että virallinen paperinen todistus voidaan järjestää sellaista tarvitsevalle tulevaisuudessa. Näin on myös Oulun yliopistossa.

Pala paperia vai palkinto?

Ensimmäistä vuotta konetekniikka opiskeleva Henna Hammar ymmärtää paperisen todistuksen tärkeyden.

– Onhan se hienoa, että pitkä työ palkitaan edes sillä, että saa todistuksen, jota voi katsella itse tai esitellä muille. Mutta ei mikään kuitenkaan kaadu siihen, jos sitä ei saa.

Esimerkiksi Oulun yliopiston anonyymillä Jodel-kanavalla sadat henkilöt ovat ilmaisseet suosivansa paperista todistusta sähköisen sijaan. Myös sitä on kritisoitu, että todistuskansion saadakseen on osallistuttava pari kertaa vuodessa järjestettävään juhlaan, mikä ei ole kaikille opiskelijoille mahdollista.

Ylioppilaskunnan mielestä erityisesti kansion saaminen tavalla tai toisella olisi suotavaa.

Ville Rokolampi aloitti tänä syksynä konetekniikan opinnot Oulun yliopistossa. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Ville Rokolampi ei haikaile todistuskansion perään.

– Sähköinen todistus on nykyaikaisempi. Sitä ei voi kadottaa, kun se on aina verkossa tallessa, ja sitä on helpompi käyttää, kun kaikki työtkin haetaan netistä. Ei se paperi ole oleellinen.

Henna Hammar tietää jo nyt, että viiden vuoden päästä hän haluaa käteensä todistuksen saavutuksestaan.

– Vaikka se on vain paperin palanen ja sininen kansio, on se palkinto siitä, että on valmistunut ja nähnyt viisi vuotta hommia sen eteen.

Mitä sinä olet aiheesta mieltä? Haluaisitko todistuksen paperisena kansion välissä vai riittääkö sähköinen versio? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 8. lokakuuta kello 23:een asti.