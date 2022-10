Suomessa on niin paha työvoimapula, että Ukrainan pakolaisille on työtä tarjolla missä tahansa, sanoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja

Keväällä Suomen kunnat saattavat saada suuren joukon uusia asukkaita sotaa paenneista ukrainalaisista.

Mikäli ulkomaalaislain muutosesitys menee läpi, yli vuoden Suomessa oleskelleet ja tilapäistä suojelua saaneet ihmiset ovat oikeutettuja kotikuntaan.

– He tarvitsevat asuntoja ja kouluihin tulee lisää lapsia. Puhutaan kymmenistä tuhansista uusista kuntalaisista ensi keväänä, sanoo Maahanmuuttoviraston (Migri) ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Kevääseen on yllättävän lyhyt aika, joten tilanteeseen on varauduttava ajoissa.

Kunnat ovat tehneet turvapaikanhakijoiden auttamiseksi paljon jo tähänkin asti. Vastaanottokeskukset joutuvat ostamaan suuren osan palveluista kunnilta ja kuntayhtymiltä.

– Meidän asiakkaamme asuvat jo tavallisissa vuokra-asunnoissa, käyvät koulua, käyttävät terveyspalveluita ja sosiaalipalveluita, sanoo Mikkelin vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä.

– Jos meiltä siirtyy ensi vuonna merkittävä määrä asiakkaita kunnan palveluiden piiriin kokonaan, tulee maahanmuuttajapalveluihin jonkin verran lisätarvetta.

Leppä arvioi, että Etelä-Savon kunnat saavat ukrainalaisista noin pari tuhatta uutta asukasta ensi keväänä.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela ja Mikkelin vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä olivat vieraana Radio Suomen Päivässä 6. lokakuuta 2022.

Ovatko uudet kuntalaiset ratkaisu väestö- ja työvoimapulaan?

Aikaisemmin yli puolet Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista on päätynyt asumaan pääkaupunkiseudulle. Nyt voi olla toisin.

– Ukrainalaisilla on ollut kausityötä ja he ovat asuneet ympäri Suomen. En usko, että aivan niin iso joukko muuttaa pääkaupunkiseudulle kuin aiemmin, Ilkka Haahtela sanoo.

Hänen mukaansa työvoimapula on Suomessa niin suuri, että uusille asukkaille löytyy työmahdollisuuksia mistä päin Suomea vain.

Etelä-Savossa moni ukrainalainen on työllistynyt kausitöihin puutarhoille. Vastaanottokeskuksella ei ole tarkkaa tilastoa työssäkäyvistä, mutta johtaja Otto Lepän mukaan heitä on merkittävä määrä.

– Työ alueella saattaa vaikuttaa asumishalukkuuteen alueella, mutta mitään varmuutta se ei tuo.

Tilanteet voivat muuttua nopeastikin

Tähän mennessä noin 40 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua tai oleskelulupaa.

Luvun odotetaan kasvavan lähes neljänneksellä, ja Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut avaavansa lähikuukausina 16 uutta vastaanottokeskusta. Etelä-Savossa Mikkeli ja Pieksämäki saavat uudet 300-paikkaiset vastaanottokeskukset, joita pyörittää Kotokunta Oy.

Punaisen Ristin vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä sanoo, että tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Osa ukrainalaisista on jatkanut matkaansa muualle Eurooppaan tai takaisin Ukrainaan.

– Osa asiakkaista on palannut Länsi-Ukrainaan, osa on käynyt hakemassa omia perheenjäseniään turvaan. Liikehdintää on enemmän kuin mihin on viime vuosina totuttu.

Tästäkin syystä kuntalaisiksi siirtyvien ukrainalaisten määrä on vielä arvoitus.