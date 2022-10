Opiskelijat ovat niin kuormittuneita, että 3 200 lukiolaista auttavat nyt hyvinvointivalmentajat – “Valtava määrä”, sanoo Alma Hiltunen

Kuopiolaisen Kallaveden lukion opiskelija Tytti Grön toivoo, että Itä-Suomessa työnsä aloittaneet lukioiden hyvinvointivalmentajat pystyisivät helpottamaan kuormittuneen opiskelijahuollon taakkaa.

– Opiskelijoille olisi tärkeää saada nimenomaan jutteluapua, Grön kertoo.

Hän on kokenut itsekin, kuinka kynnys avunhakemiseen on korkea.

Toisen vuosikurssin lukiolainen Tytti Grön aikoo opiskella psykologiksi auttaakseen opintojen kanssa painivia nuoria. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kallaveden lukio on yksi 13:sta itäsuomalaisesta lukiosta, joka on saanut avukseen kaksi hyvinvointivalmentajaa puolentoista vuoden ajaksi. Hanke alkoi syyskuun alussa.

Mukana olevissa lukioissa on yhteensä 3 200 opiskelijaa. Vastaavaa ei ole kokeiltu muualla Suomessa.

Opiskelija: ”Muutos peruskoulusta lukioon on valtava”

Tavoitteena on luoda kullekin koululle omat toimintatavat opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi heidän tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Hankkeen aikana syntyvät toimivat konkreettiset keinot jaetaan kaikkien käyttöön.

– Tärkeimpiä tavoitteita ovat osallisuus, ryhmäytyminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen, kertoo projektipäällikkö Sanna Oikari.

Tytti Grön olisi tarvinnut tukea nimenomaan ensimmäisen vuoden aikana.

Grönin mielestä muutos peruskoulusta lukioon on valtava. Uusi ympäristö, ihmiset ja erilainen opiskelukulttuuri kuormittivat paljon lukihäiriöistä opiskelijaa.

– Mielenterveyden kanssa oli paljon vaikeuksia.

Kuormitukseen Grön sai apua koulupsykologilta ja erityisopettajalta. Tilanne pitkittyi, koska ensin jo pelkästään viestin laittaminen tuntui vaikealta.

– Uskallus avun hakemiseen oli korkea.

Grön tietää, ettei hän ole ainoa, joka on käynyt läpi samanlaisia haasteita.

Suositeltu viisi tuntia läksyjen parissa ei riitä

Samassa vaiheessa lukiota käyvä Alma Hiltunen koki myös opiskelun alkutaipaleella haasteita oman mielenterveyden ja opiskelun kanssa. Hiltunen paini työn määrän ja vaadittavan laadun kanssa.

– Sanotaan aina, että vapaa-ajalla koulutöihin olisi hyvä käyttää viisi tuntia viikossa. Se ei riitä siihen tulokseen, mihin lukiossa pyritään, ja mitä opettajat meiltä haluavat, Hiltunen kertoo.

Hiltunen sai apua koulupsykologilta, mutta pääsy vastaanotolle vaatii perusteellisia selityksiä, miksi tarvitsee tukea omaan tilanteeseen.

Hiltusen mielestä opiskelijalle on tärkeää, että koulussa on läsnä ihminen, joka on kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista. Nyt sellaista ihmistä ei ole.

– Se on ehkä ryhmänohjaaja, mutta hänellä on 30 muuta opiskelijaa, kenestä pitäisi olla kiinnostunut ja aikaa per oppilas on vähän, Hiltunen kertoo.

Alma Hiltunen uskoo, että tulevaisuudessa hyvinvointivalmentajia palkataan lisää kouluille. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Nyt tasapaino on löytynyt ja tukena ovat ystävät ja perhe. Lääketiedettä opiskelemaan haluava Hiltunen yrittää sulkea välillä lukio-opinnot pois mielestä kokonaan.

– Onhan se aina siellä takaraivossa aina, mutta kyllä niissä hetkissä kuormitus laskee paljon, hän kertoo.

Hyvinvointivalmentaja: Rinnalla kulkijaa tarvitaan

Hyvinvointivalmentaja Meiju Tiirikaisen pääpaikka on Kuopiossa. Mari Käpykangas on puolestaan Savonlinnassa. He jalkautuvat Etelä- ja Pohjois-Savossa sijaitseville kouluille vielä monta kertaa tulevien kuukausien aikana. Paikkakunnat ovat Kuopioon kuuluvat Nilsiä ja Juankoski, Vesanto, Suonenjoki, Rautalampi, Leppävirta, Joroinen ja Sulkava.

– Tiedämme, että tulemme tarpeeseen, koska nykyinen lukio kaikkine uudistuksineen ei ole välttämättä kevyt paketti enää nuorille. Rinnalla kulkijaa tarvitaan, Käpykangas sanoo.

Projektipäällikkö Sanna Oikari ja hyvinvointivalmentajat Mari Käpykangas ja Meiju Tiirikainen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Hyvinvointivalmentajien työ alkaa alkukartoituksen tekemisellä. Kun lukioiden toiveet ovat selvillä, räätälöidään jokaiselle koululle sopiva ohjelma.

– Siinä voi olla esimerkiksi liikuntaa tai ryhmänohjaukseen liittyvää tekemistä, Tiirikainen kertoo.

Lukioihin tarvitaan lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta

Tiirikainen arvioi, että opiskelijoiden taakkaa saattaisi helpottaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne ja ylipäätään koulun positiivinen ilmapiiri. Kallaveden lukion rehtori Ensio Vatanen on samalla linjalla.

– Meidän pitää luoda muun muassa kiireettömyyden tuntua ja lisätä arjen kohtaamisia, Vatanen toteaa.

Kallaveden lukion rehtori Ensio Vatanen toivoo välineitä nuorten tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Keskustelu lukiolaisten jaksamisesta kiteytyi jälleen syksyn kirjoitusten aikana. Syyskuun lopussa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) esitti ylioppilaskirjoituksista luopumista, koska se helpottaisi nuorten pahoinvointia ja parantaisi lukion yleissivistävyyttä.

Myös rehtori Vatanen on pohtinut tätä monta kertaa pääasiassa siksi, että kirjoitukset kahlitsevat muun muassa lukioiden pedagogisia muutoksia.

– Ajattelen kuitenkin, että systeemi on toimiva. Lukiolaisten jaksamisen tukemiseen meillä pitää olla muita keinoja, hän sanoo.

Lue lisää:

Lukiolaiset eivät niele ministerin ehdotusta yo-kirjoitusten lakkauttamisesta – ”Ne konkretisoivat oppimista”, sanoo abiturientti

Itä-Suomen yliopiston tutkimus: Lukion alussa tyttöjen jatko-opintosuunnitelmat ovat pidemmällä, pojat tekevät päätöksiä myöhemmin