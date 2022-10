Tehohoitaja piti videopäiväkirjaa arjestaan – työtä leimaa kiire, eikä se hänen mielestään häviä mihinkään palkkasovun myötä

Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Tiia Virta piti videopäiväkirjaa arjestaan. Nämä videot on kuvattu ennen kuin hoitajien pitkittynyt työriita sai ratkaisun.

Oululainen teho-osaston hoitaja Tiia Virta piti Ylen pyynnöstä videopäiväkirjaa, jolla hän kertoo vuorojensa sisällöstä. Videoita on kuvattu syys-lokakuun vaihteessa ennen kun hoitajien palkkakiista ratkesi 3. lokakuuta ja myös sen jälkeen.

Virran kuvaamissa videoissa näkyy työn kiireisyys. Vuoroista ei välttämättä pääse ajallaan pois, niissä ei ehdi syödä eikä niissä ole täyttä miehitystä.

Virta kertoo haastattelussa, että kiire ja sen taustalla oleva pula hoitajista näkyy arjessa jatkuvasti, joinain päivinä enemmän ja joinain päivinä vähemmän.

Hoitajapula näkyy arjessa myös esimerkiksi siinä, että osastolla ei usein pystytä pitämään kaikkia hoitopaikkoja auki. Silloin esimerkiksi sovittuja toimenpiteen jälkeistä tehohoitoa vaativia operaatioita pitää lykätä.

Sairaanhoitopiiri ei suostunut Ylen pyyntöön vierailla teho-osastolla, vaan vetosi työtaistelutilanteeseen. Vierailua ei sallittu myöskään lakon päätyttyä. Sairaanhoitopiiri olisi myös halunnut osallistua jutun suunnitteluun ja vaikuttaa siihen. Voit lukea tästä lisää alta:

Miksi juttu on tehty käymättä teho-osastolla? Avaa Sairaanhoitopiiri ei suostunut Ylen pyyntöön päästä kuvaamaan tätä juttua teho-osastolla. Aiemmin kuvaaminen on onnistunut ja Tiia Virtaakin on kuvattu hänen työpaikallaan maaliskuussa. Lupa myönnettiin ensin, mutta se peruttiin. Ensin perusteena oli se, ettei yövuorossa ole paikalla esimiehiä. Päiväaikaiseen kuvaamiseen sairaalan johto ei suostunut keskeneräiseen työtaistelutilanteeseen vedoten. Työtaistelun päätyttyäkään kuvaamiseen ei suostuttu. Sairaanhoitopiirin mukaan sillä ei ollut tarpeeksi tietoja siitä, ”missä tarkoituksessa kuvausta olisi haluttu tehdä”. Olimme kertoneet jutun käsittelevän tehohoitajan työtä tavallisena työpäivänä. Sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojalan mukaan sairaalaan voi päästä kuvaamaan, kunhan sairaalan edustajat pääsevät vaikuttamaan jutun suunnittelemiseen ja siihen missä, milloin ja ketä kuvattaisiin ja ”mitä halutaan viestittää”. Yle ei voi suostua tällaisiin toiveisiin. Journalistin ohjeiden mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevaa päätösvaltaa ei saa missään olosuhteissa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Vaihtuvuus on ollut suurta

Hoitajapula voi vaikuttaa myös siten, että teho-osastolta ei pystytä siirtämään potilaita vuodeosastoille, koska niissä ei vastaavasti ole kapasiteettia ottaa vastaan uusia potilaita. Tällöin potilaat ovat teholla kauemmin kuin tarve vaatisi, eikä tilaa vapaudu uusille potilaille.

Virran mukaan kiireisellä teho-osastolla on myös vaikea huolehtia siitä, että uudet työntekijät kokisivat työn mielekkääksi ja saisivat riittävästi perehdytystä ja tukea vanhemmilta kollegoilta.

– Kun tulee uusia työntekijöitä, joutuvatko he liian äkkiä hyppäämään liian isoihin saappaisiin? Välillä tuntuu, että he jäävät vaikeiden asioiden kanssa aika yksin. Mietin, ehdimmekö me muut kysyä tarpeeksi usein, miten menee.

Alkuvuoden aikana sairaanhoitopiirin palveluksesta irtisanoutui lähes 50 tehohoitajaa. OYSin hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila kertoi tuolloin Ylelle, että määrä on hänen urallaan ennennäkemättömän suuri.

– Tämä on liian iso määrä hoitajia. Näin isoon määrään lähtijöitä en ole vielä törmännyt, Lukkarila kommentoi kesäkuussa.

Irtisanoutumiset ovat vaikuttaneet myös monen muun osaston toimintaan.

Oysin tehohoidon ylilääkäri Tero Ala-Kokko sanoo nyt, että uusia hoitajia on saatu lähteneiden tilalle. Sen vuoksi kokeneiden työntekijöiden panosta kuitenkin tarvitaan hoidon lisäksi myös perehdyttämiseen. Hän kuitenkin uskoo, että tilanne osastolla muuttuu koko ajan paremmaksi, kun rekrytoinnit ja perehdytys etenevät.

Arkista, mutta mielekästä työtä

Tiia Virta sanoo, että työajan ulkopuolella tehdyissä videoissa ei kuitenkaan pysty kunnolla kuvaamaan teho-osaston hoitajan työn arkea.

Arki on tiimityötä, jossa esimerkiksi hoitajat ja lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä. Arkeen kuuluu paljon erilaisia tutkimuksia, toimenpiteitä ja yhteydenpitoa potilaiden omaisten kanssa.

Tavallisia päiviä Tiia Virta kuvaa lopulta hyvin arkisiksi, vaikka tilanteet saattavatkin muuttua silmänräpäyksessä. Iso osa työtä on pystyä ennakoimaan ja toimimaan nopeasti muutuvissa tilanteissa.

Työhön kuuluu rankkoja asioita ja yllättävien onnettomuuksien ja tragedioiden sekä kuoleman kohtaamista.

Usein työhön kuitenkin kuuluu myös selviämistä ja tervehtymistä. Hoitajat saavat toisinaan esimerkiksi yhteydenottoja potilailta, joita ovat hoitaneet jopa vuosia sitten.

Virran mukaan työ onkin erittäin palkitsevaa.

– Se on todella mielekästä työtä.

”Onko normaali sitä, että teemme ylimääräisiä vuoroja?”

Hoitajien työtaistelu on ohi, mutta Virta ei usko, että kiire katoaa mihinkään.

Työtaistelun aikana hoitajat tekivät vain työvuorolistan mukaiset vuoronsa. He eivät suostuneet ylitöihin tai vuoronvaihtoihin tai siirtoihin osastojen välillä.

Nämä Tiia Virran videopäiväkirjan otteet on kuvattu, kun hoitajien työkiista on jo loppunut.

– Nyt sanotaan, että voidaan palata normaaliin. Mutta mikä on normaali? Onko normaali sitä, että teemme myös ylimääräisiä vuoroja?

Normaaliin palaamisesta on puhunut esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala Ylen haastattelussa heti työtaistelun päätyttyä.

Virran mukaan hoitajat ovat väsyneitä kiireeseen ja joustamiseen.

– Se tie on loppuun käyty aika nopeasti.

Tehohoidon ylilääkäri Tero Ala-Kokko sanoo Ylelle toivovansa, että työkiistan päätteeksi saatu sopimusratkaisu parantaa hoitotyön vetovoimaa. Sairaanhoitajien joustot kuten vuoronvaihdot ovat hänestä jatkossakin olennainen osa toiminnan joustavuuden takaamista.

Välit hoitajien ja työnantajan kanssa ovat Tiia Virran mukaan Oulussa hyvät, ja esimerkiksi hoitajien työehtoihin liittyviä asioita on saatu ratkottua paikallisesti hyvässä hengessä. Tiia Virta kuuluu ammattijärjestö Tehyn paikallisosaston hallitukseen ja on siellä virkistystoiminnan päällikkö. Lisäksi hän on Tehyn valtuutettu.

