Porin sivistystoimi hakee poliitikoilta lähes kolmen miljoonan euron lisärahaa – päiväkotiryhmien pienentäminen kasvatti kuluja

Porin sivistystoimi hakee poliitikoilta 2,85 miljoonan euron lisämäärärahaa tälle vuodelle.

Sivistyspuolen kustannukset ovat olleet selvästi suuremmat kuin budjettia tehdessä ennakoitiin.

Uusia kuluja

Sivistysjohtaja Esa Kohtamäen mukaan taustalla ovat varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutukset sekä alkuvuoden koronatilanteen ja Ukrainan sodan aiheuttamat ennakoimattomat lisäkustannukset.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennetty. Porin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on noin 140 lapsiryhmää. Näistä noin 120 on sellaisia, joiden lapsimäärä on ollut ennen varhaiskasvatuslain muutosta 1–2 lasta suurempi.

Esimerkiksi alle 3-vuotiaiden ryhmiin voitiin aiemmin sijoittaa 13 lasta, nyt 12.

Varhaiskasvatuksen lisähenkilöstön tarve on ollut laskennallisesti 42 henkilöä, ja lisäkustannukset ovat 1,5 miljoonaa euroa.

Korona ja sota näkyvät

Koronaepidemia on aiheuttanut tänä vuonna runsaasti henkilöstön poissaoloja kouluista, mikä on lisännyt sijaisten käytön tarvetta. Myös työterveyden kustannukset ja suojavarusteiden hinnat ovat nousseet.

Ukrainan sota puolestaan on tuonut Poriin lisää oppilaita, ja valmistavaan opetukseen on jouduttu perustamaan lisää ryhmiä. Porissa on tällä hetkellä noin sata Ukrainasta tullutta koululaista. Heitä varten ollaan perustamassa jo kymmenettä valmistavan opetuksen ryhmää, joissa on opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja.

Sivistyslautakunta käsittelee määräraha-anomusta ensi viikolla. Sen jälkeen asia siirtyy Porin kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

