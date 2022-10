Tampereen sähkölaitos hakee 150 miljoonan euron takausta kaupungilta – sääkin vaikuttaa siihen, tarvitaanko sitä

Tampereen sähkölaitos on pyytänyt Tampereen kaupungilta enintään 150 miljoonan euron takauksen pahan päivän varalle.

Asia on esillä maanantaina kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen se menee päätettäväksi kaupunginvaltuustoon.

Sähkölaitoksen toimitusjohtajan Jussi Laitisen mukaan vakuuksilla varmistetaan, että yhtiö pystyy toimimaan sähkömarkkinoilla. Markkinat varmistavat vakuuksilla esimerkiksi sen, etteivät muut yhtiöt kaadu, jos yksi yhtiö menee nurin.

Esimerkiksi markkinapaikka Nord Poolin sopimusten vakuudeksi käy vain käteispantti.

Energiamarkkina on nyt hyvin epävarma Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Siksi riskejä yritetään pienentää vakuuksilla, joita voidaan tarvita hyvin nopeasti esimerkiksi jonkin maailmanpolitiikan huonon uutisen takia. Sellainen voisi nostaa sähkön hinnan hetkeksi todella korkealle.

Valtteri Kujansuu haastattelee Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitista, miksi vakuudet tarvitaan.

Vakuudet auttavat suojautumaan riskeiltä

Ilman vakuuksia sähköyhtiö ei voisi esimerkiksi yrittää suojautua riskeiltä. Sähköyhtiö voi joutua maksamaan myös vakuuksia, jos se ei pysty tuottamaan markkinoille lupaamaansa energian määrää.

Tämä taas voi johtua säästäkin.

– Jos on kylmä talvi eikä tuule, voi nopeasti tulla vakuusvaatimuksia. Ensi talvi on herkin, mitä on ikinä ollut, Laitinen arvioi sään vaikutusta.

Vakuuksien lopullista tarvetta on hyvin vaikea ennustaa, koska asiantuntijatkaan eivät tiedä, kuinka paljon sähköä ensi talvena lopulta tarvitaan ja mitä se maksaa. Myös talven kylmyys on vielä kysymysmerkki.

Varautumista pahimman varalle

Tampereen sähkölaitos oy on kaupungin kokonaan omistama energia-alan yhtiö. Sähkölaitos on kaupungin paras osingonmaksaja, ja se on tehnyt kovaa tulosta vielä alkuvuonna.

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala sanoo, että takauksessa on kyse varautumisesta. Yhtiö saattaa tarvita merkittävän määrän lyhytaikaista lisärahoitusta esimerkiksi vakuuksien järjestämiseksi.

– Varmimmin tämä rahoitus kyetään turvaamaan kaupungin myöntämän takauksen turvin. On silti täysin mahdollista, että yhtiö kykenee järkevin ehdoin hankkimaan lisärahoitustarpeensa myös ilman kaupungin takausta, mitä on pidettävä ensisijaisena vaihtoehtona, Yli-Rajala sanoo.

Uskooko kaupunki, että tämä kortti myös tarvitaan tänä talvena, vai onko kyse lähinnä varautumisesta pahimman varalle?

– Tilanne on huolestuttava, mutta uskomme, että kyse on kuitenkin vielä enemmän varautumisesta pahimman varalle, Yli-Rajala kertoo.

Valtio ilmoitti syyskuun alussa isosta, kymmenen miljardin laina- ja takauspaketista sähköntuotantoa harjoittaville yrityksille.

Tampereen sähkölaitos ei halunnut valtion takausta. Laitisen mukaan kaupungin takauksessa on ”huomattavasti ystävällisemmät” eli paremmat vakuusehdot kuin valtiolla.

Osingoista ei vielä tingitä

Tampereen kaupunki sai viime vuonna 20 miljoonaa euroa osinkoa sähkölaitokselta. Ilman sitä pottia kaupunkilaisten verotus nousisi.

Eli jos kaupungin sähköyhtiöllä menee huonosti, kaupunkilaiset joutuvat maksamaan enemmän veroja.

Juha Yli-Rajala sanoo, ettei takauksella ole ainakaan vielä vaikutusta sähköyhtiön osingonmaksuun.

– Jos pahimmat skenaariot toteutuisivat, toki sillä olisi sitten vaikutus myös osingonmaksukykykyyn.

Sähkölaitos arvioi, että vakuudet riittävät nyt myös hätätapauksessa.

– Älä koskaan sano ei koskaan mutta käsityksemme on, että vakuudet ovat riittävät, Jussi Laitinen sanoo.

