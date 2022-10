Teatteri teki esityksen kuolevasta Stalinista – sitten alkoi sota, ja nyt yleisö näkee hänet Putinina

Tampereen teattereissa on nyt lukuisia Venäjään liittyviä esityksiä. Sodan takia historiallisista tarinoista tuli yllättävänkin ajankohtaisia, mutta yleisön palaute on silti ollut pääosin positiivista.

Tampereen isoissa teattereissa on tänä syksynä kolme Venäjään tai entiseen Neuvostoliittoon liittyvää esitystä. Ensi keväänä on tulossa vielä pari lisää.

Sekä Tampereen teatteri että Tampereen työväen teatteri päättivät esityksistä jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Silti katsoja tulee väistämättä peilanneeksi tarinoita tämän hetken ikäviin uutisiin.

Satiiri diktaattorin hännystelijöistä

Tampereen teatterissa tulee 26. lokakuuta ensi-iltaan näytelmä Stalin kuolee. Se on mustan huumorin sävyttämä tarina siitä, miten neuvostojohtaja Stalinin lähipiiri sekoilee diktaattorin kuoleman hetkellä. Tampereen teatterille teoksen sovittaa ja ohjaa Antti Mikkola.

Komedia perustuu Fabien Nuryn ja Thierry Robinin luomaan sarjakuvaan La mort de Staline. Elokuvasovitus (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin vuonna 2017. Venäjän kulttuuriministeriö kielsi sen esittämisen.

Tampereen teatterin Stalin kuolee -näytelmä saa ensi-iltansa 26.10. Kuvassa näyttelijät Jukka Leisti, Eeva Hakulinen, Mari Turunen ja Kirsimarja Järvinen kantamassa Stalin-nukkea näytelmän harjoituksissa. Kuva: Marko Melto / Yle

Tampereen teatterin johtajan Mikko Kannisen mukaan Stalin kuolee on yleispätevä tarina siitä, miten itsevaltias ympäröi itsensä myötäilijöillä.

Juuri nyt tarina ja todellisuus tuntuvat kietoutuvan yhteen.

– Nythän Putin on pelaamassa itsensä täysin nurkkaan ja hänen kuolemansa tulee todennäköisesti olemaan yksinäinen, karmea ja ehkä myöhempien sukupolvien katsomana myös vähän humoristinen, Kanninen sanoo.

Tampereen teatterin Anastasia-musikaalin pääroolin esittää näyttelijä Pia Piltz. Kuva: Heikki Järvinen / Tampereen Teatteri

Tällä hetkellä pyörivä Anastasia-musikaali taas kertoo Venäjän viimeiseen tsaariperheeseen kytkeytyvän tarinan. Sen on ohjannut Samuel Harjanne.

Palautteen perusteella yleisö on suhtautunut Venäjä-aiheeseen pääosin myönteisesti.

– Katsojat ovat kokeneet, että esitys käsittelee aihetta sillä tavalla, että se on helpottanut heitä. Siinä annetaan toivoa ja yksilöt nousevat diktatuurin päälle, teatterinjohtaja Mikko Kanninen sanoo.

Tampereen teatteri päätti molemmista esityksistä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Teatteri on kauhean hidas väline asioiden käsittelemiseksi. Emme pysty hirveän päiväkohtaisuuksissa pyörimään, Kanninen sanoo.

Nyt vain kävi niin, että historiallisista tarinoista tuli ajankohtaisempia kuin teatteri osasi odottaakaan.

Nikolai II nähdään Putinina

Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi uuden sävyn myös Tampereen työväen teatterin syksyn suurmusikaaliin Momentum 1900. Se on käsikirjoittaja-ohjaaja Sirkku Peltolan ja käsikirjoittaja Heikki Salon teos suomalaisen kansallistunteen ilmenemisestä Venäjän vallan alla.

Käsikirjoitus valmistui ennen Ukrainan sotaa.

– Meillä ei ollut millään tavalla mielessäkään, että esittäisimme tätä tilanteessa, jossa lavalla oleva Nikolai nähdään yhtäkkiä suorastaan Putinina, sanoo Tampereen työväen teatterin johtaja Otso Kautto.

Momentumiin sisältyy muun muassa satiirinen kohtaus, jossa Nikolai II laulaa. Venäjän viimeistä keisaria esittää näyttelijä Martti Suosalo.

Momentum 1900 -musikaalissa Nikolai II:sta näyttelee Martti Suosalo (kesk.) ja ruhtinas Teniševiä Aimo Räsänen (oik.). Polvillaan on Albert Edelfeltiä näyttelevä Janne Kallioniemi. Kuva: Kari Sunnari

Kautosta tuntui kylmäävältä, kun harjoitukset olivat käynnissä ja ympärillä alkoi tapahtua. Samalla hän oli nöyrän häkeltynyt siitä, miten teos sattuikin osumaan tähän aikaan.

Kautto ei pidä ongelmana sitä, että esitys nostaa katsojien mieleen ikäviä asioita, jotka tällä hetkellä toistuvat päivästä toiseen uutisissa. Hän vierastaa ajatusta siitä, että teatterin pitäisi toimia pakokeinona todellisuudesta.

– Emme me tule teatteriin sen takia, että unohtaisimme kaiken.

Kauton mielestä teatteri tarjoaa turvallisen tavan peilata historian tapahtumia nykyaikaan.

– Momentum on toimiva, tunteisiin osuva musikaali. Se ei ole katastrofeissa rypemistä.

Keväällä Tšehov kohtaa Alienin

Ensi keväänä Venäjä-teema saa jatkoa Tampereen työväen teatterissa.

Ensi-iltaan tulee Kristian Smedsin Sad Songs from the Heart of Europe, joka perustuu Fjodor Dostojevskin romaaniin Rikos ja rangaistus. Ohjaaja Jakob Öhrmanin esitys Kolme sisarta viides näytös puolestaan yhdistää Anton Tšehovin klassikon Alien-elokuviin.

– Kieltämättä, kun meillä on Kolmen sisaren tšehovilainen maailma, johon Alien tulee sekaan, niin varmaan joku miettii, että onko tämä analyysi nyt jotenkin Venäjästä, Otso Kautto sanoo.

Myös tämä teos oli hahmoteltu jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Kautto korostaa, että Venäjä on aiheena 17 prosentissa heidän koko tämän kauden esityksistään.

– Ei voi sanoa, että meillä olisi Venäjä-painotteinen ohjelmisto.

Tampereen teatteri pitää taukoa Venäjästä

Tampereen teatteri aikoo tämän syksyn esitysten jälkeen tehdä jotakin muuta kuin Venäjään liittyvää.

– Olemme keskustelleet, että jos ei nyt otettaisi Dostojevskia heti tähän perään, koska Venäjää on nyt niin paljon, teatterinjohtaja Mikko Kanninen sanoo.

Kanninen katsoo, että päiväkohtaisten asioiden käsittelyn sijaan teatterin rooli on vahvistaa yhteisöä ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Hänen mielestään teatterin pitää luoda tunne siitä, että asioita ei ratkota yksin eikä vihalla, vaan kokoontumalla yhteen.

Tampereen teatterin johtaja Mikko Kanninen kertoo, että hitaana välineenä teatterin on vaikea tarttua päivänpolttaviin aiheisiin. Kuva: Marko Melto / Yle

Teatterin ei pidä olla pakokeino todellisuudesta, mutta ei sen ole syytä tällä hetkellä myöskään tarpeen ahdistaa ihmisiä lisää.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että ihmiset kokisivat, että teatteriin ei voi mennä, koska siellä käsitellään näitä asioita. Mutta teatteri voi olla voimaannuttavaa, yhteisöllistä ja eteenpäin vievää, Kanninen sanoo.

Uusia, nopeita tuotantotapoja

Otso Kautto toivoo, että Tampereen työväen teatteri pystyisi kehittämään tapoja tarttua nopeasti ajankohtaisiin asioihin.

Heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan työväen teatteri järjesti muiden suomalaisten teattereiden kanssa lukudraaman ukrainalaisten runolijoiden ja näytelmäkirjailijoiden teksteistä. Ukrainalaiset olivat kirjoittaneet ne sodan keskellä metrotunneleissa ja pommisuojissa.

Tampereen työväen teatterin johtaja Otso Kautto ajattelee, että Momentum 1900 -musikaali tarjoaa turvallisen tavan peilata nykyhetken ikäviä uutisia historiallisiin tapahtumiin. Kuva: Marko Melto / Yle

Isoissa, hitaammissa tuotannoissa teatteri tuskin lähtee käsittelemään tämänhetkistä tilannetta. Otso Kautto haluaisi kuitenkin löytää ohjelmistosuunnitteluun tilaa nopeatempoisemmalle, revyy-henkiselle, päivänpolttaviin asioihin iskevälle teatterille.

– Tämä vaatii tuotannollisesti toisenlaista ajattelutapaa, mutta se on työn alla.

Herättikö aihe ajatuksia? Voit keskustella aiheesta 11.10. kello 23:een saakka.

