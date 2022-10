Maailmankuulu tutkija: Suomessa ratkaistaisiin enemmän seksuaalirikoksia, jos osattaisiin kuulustella – ”Kyse ei ole sanasta sanaa vastaan”

Mies tapaa naisen baarissa. He päätyvät naisen luo yöksi.

Aamulla kaksikko hyvästelee toisensa juna-asemalla. Valvontakamerat näyttävät, kuinka he vaihtavat puhelinnumeroita.

Viikon päästä nainen ilmoittaa viranomaisille, että hänet raiskattiin.

Kuvatun kaltainen tapaus voisi tulla poliisin tutkittavaksi missä päin Suomea tahansa. Seksuaalirikosten parissa yli 30 vuotta työskennelleen tohtori Patrick Tidmarshin mukaan esimerkki on aito – ja selvitettävissä.

– Tärkeintä on piirtää koko kuva, konteksti, Tidmarsh painottaa.

Esimerkkitapauksessa mies eristi naista ystävistään baarissa pitkin iltaa. Lisäksi hän tarjosi tälle niin paljon alkoholijuomia, että naisen piti jaella niitä eteenpäin muulle seurueelleen.

Samaan taksiin kaksikko päätyi, koska he asuivat lähellä toisiaan. Mies kuitenkin jäi yllättäen pois kyydistä naisen asunnolla ja pääsi vessahätään vedoten sisään.

Aamulla nainen antoi miehelle tarkoituksella väärän puhelinnumeron. Mies kuitenkin soitti numeroon heti, joten valhe jäi lyhytikäiseksi. Seuraavana päivänä nainen vaihtoi numeronsa, ettei mies enää saisi häneen yhteyttä.

– Ystävät voivat todistaa iltaa ja teletiedot seuraavia päiviä. Juuri koskaan kyse ei ole sanasta sanaa vastaan, Tidmarsh sanoo.

Kuuma aihe Suomessa

Tidmarshin mukaan seksuaalirikoksia tutkitaan harmillisen usein vain pinnallisesti. Tämä pätee myös Suomeen, jossa esitutkintojen ongelmia on nostanut viime aikoina esiin muun muassa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

HS:n esiin nostamia epäkohtia ovat uhrien kokema vähättely, venyneet käsittelyajat ja tutkijoiden kiire.

Kun koko kuvaa ei malteta maalata, jää syytteitä nostamatta ja rikoksia selvittämättä, väittää Tidmarsh.

Seksuaalirikokset tapahtuvat useimmiten yksityisasunnoissa. Tämän vuoksi niillä on harvoin silminnäkijöitä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

– Poliisin pitää hakea kokonaista, jatkuvaa ja koherenttia kertomusta siitä, mitä on tapahtunut. Valitettavasti näin tehdään harvoissa paikoissa koko maailmassa, seksuaalirikoksia käsittelevässä Itä-Suomen yliopiston seminaarissa puhunut Tidmarsh kertoo.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen aloitti vuoden alkupuoliskolla selvityksen, onko seksuaalirikosten tutkinnassa Suomessa valuvikoja. Oikeuspsykologit Hanna Lahtinen ja Jasmin Kaunisto näkevät yhdeksi ongelmaksi sen, ettei kansainvälisiä kuulustelumenetelmiä opeteta, saati tunneta.

– Seksuaalirikoksissa käsitellään poikkeuksellisen sensitiivisiä aiheita, ja kuulustelut ovat näytön kannalta siksi aivan keskeisessä asemassa, Lahtinen sanoo.

Hyväksikäyttö ei ala uhrista

Australialainen Patrick Tidmarsh on maailman tunnetuimpia seksuaalirikosten tutkinnan kehittäjiä. Hänen luomansa The Whole Story (koko kuva) -menetelmän tarkoituksena on torjua uhrien syyllistämistä ja opettaa poliiseja tutkimaan seksuaalirikoksia paremmin.

Rikostutkijoita kouluttanut ja seksuaalirikollisia hoitaneen Tidmarshin mukaan hyväksikäyttö ei koskaan ala uhrista, vaan hyväksikäyttäjän mielestä.

– Esimerkkitapauksen mieskin oli jo baariin mennessään päättänyt, että hän aikoo harrastaa seksiä, Tidmarsh toteaa.

Artikkelin alussa kuvaillun esimerkin mies päätyi syytetyksi raiskauksesta.

