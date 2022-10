”Putinin sillan” iskulla on mittava psykologinen vaikutus – Pekka Toveri: ”Paljoa enempää ei voisi venäläisiä kyykyttää”

Krimin silta on ainakin osittain romahtanut. Maayhteys Venäjältä Ukrainan etelärannikon kautta Krimille on alttiimpi ongelmille.

Uutiset valtavasta räjähdyksestä Krimin sillalla yllättivät asiantuntijat lauantaiaamuna. Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri toteaa, että iskun myötä venäläisten huoltotoimet alkavat käydä haastaviksi. Jos sillasta tulee käyttökelvoton, jäljelle jäävät Ukrainan etelärannikon kautta Krimille kulkeva maayhteys sekä laivayhteydet.

– Maayhteys on siltaa paljon pidempi, plus se on paljon alttiimpi. Siinä on 400 kilometriä miehitettyä aluetta, ja siellä on jo tapahtunut useampia partisaani-iskuja rautatieyhteyksiä vastaan. Jos silta on pois pelistä ja joudutaan siirtymään maayhteyksille Etelä-Ukrainaan, se sitoo voimaa kuljetusten suojaamiseen, Toveri sanoo.

Samaan aikaan Ukraina on edennyt rintamilla. Toverin mukaan venäläisten maateitse kulkeva huoltoyhteys alkaa olla Ukrainan Himars-raketinheittimien kantaman päässä.

– Eli vaikka ukrainalaiset eivät pystyisi maitse etenemään ja katkomaan teitä, he pystyvät ainakin tulella vaikuttamaan niihin. Yhdessä partisaani- ja erikoisjoukkotoiminnan kanssa Venäjän selustassa huolto rupeaa käymään päivä päivältä vaikeammaksi.

Osaltaan siltaisku syö Vladimir Putinin kannatusta ja aiheuttaa hajaannusta Venäjän johdossa, Toveri arvioi.

– Syyttely vain lisääntyy, koska diktatuurissa pitää aina löytää omista syyllinen. Tämä tulee lisääntymään, ja sinällään se vie Venäjää kohti häviötä.

Mika Aaltola: Sodan ratkaisevimmat vaiheet maayhteyden kohdalla

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan siltaisku nostaa Krimin merkittäväksi osaksi sotanäyttämöä.

– Logistiikka vaikeutuu huomattavasti, jos siltayhteys katkeaa. Ja kun Ukraina pääsee lähemmäksi Mustanmeren rantaa, se laittaa peliin asioita, joita ei aiemmin kuviteltu olevan sodan piirissä. Krimin asema nousee keskiöön.

Siltaiskun jälkeen maayhteyden merkitys korostuu, Aaltola sanoo. Hän myös twiittasi aiheesta tuoreeltaan siltaiskun jälkeen.

– Rantakaistale Mariupolin kautta Krimille tulee entistä tärkeämmäksi. Tätä kautta sodan ratkaisevimmat vaiheet ovat siellä maayhteyden kohdalla, hän sanoo.

Pekka Toveri: ”Ei voi muuta kuin hattua nostaa”

Siltaiskulla on suuri psykologinen ja symbolinen merkitys. Venäjän mantereen ja Krimin niemimaan yhdistävä silta avattiin liikenteelle vuonna 2018, ja sen vihki käyttöön Vladimir Putin.

– Sitä on mainostettu ”Putinin siltana”, ja sitten juuri Putinin syntymäpäiväjuhlaa seuraavana päivänä silta on kaput. Ei sitä paljoa enempää voisi venäläisiä kyykyttää, Pekka Toveri sanoo.

Aaltola muistuttaa, että suurin fanfaarein avattu silta on venäläisille symboli Krimin liittämisestä Venäjään.

– Sillan tuhoaminen taas on tavallaan vastamyrkkyä tuohon kaikkeen. Se laittaa peliin paljon asioita, kun Ukraina nähtävästi pystyy hyvin päättäväisesti toteuttamaan erilaisia iskuja Venäjän kaikkein kriittisimpään infrastruktuuriin.

Krimin silta on osittain romahtanut. Kuva: Ukrainan turvallisuuspalvelu

Mutta mikä siltaan lopulta iski? Ensin oli puhetta räjähtäneestä rekasta, sitten junaan asennetusta pommista. Varmaa tietoa asiasta ei vielä ole.

– Siltakannen romahtaminen viittaisi ehkä ohjukseen, mutta ohjusisku olisi aika haastava toteuttaa. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten tuho on aiheutettu, mutta eiköhän siitä saada lähipäivinä tietoa. Ei voi muuta kuin hattua nostaa ukrainalaisten taitavuudelle, Toveri sanoo.