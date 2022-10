Ratsupoliisin hevonen piti lopettaa uusiutuneen ähkyn vuoksi – "Edi oli rohkea ja kiltti hevonen"

Helsingin ratsupoliisin hevonen jouduttiin lopettamaan yöllä uusiutuneen ähkyn seurauksena.

Edi-hevonen vietiin perjantaina eläinsairaalaan ja leikattiin, mutta kovien kipujen vuoksi ratsu jouduttiin yöllä lopettamaan, kertoo Helsingin poliisin liikennevalvonnan johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein ratsupoliisista saamaansa tietoa.

– Eläinkollegan poislähtö on aina ryhmälle kova paikka ja vaatii surutyötä, Pasterstein kirjoitti lauantaina Twitterissä.

– Kollegat ovat kollegoja, vaikkeivat olisikaan ihmisiä olisi. Ja kun lähtee pois näin yllättäen, se on aina suru, ylikomisario jatkaa puhelimessa.

Edi eli Equador S ehti palvella poliisihevosena vajaan neljän vuoden ajan, kertoo Edin ohjaajana toiminut vanhempi konstaapeli Juha Paananen ratsupoliisista. Sinä aikana se ehti olla Paanasen mukaan monessa mukana.

– Edi oli rohkea ja kiltti hevonen, jonka kanssa oli ilo työskennellä, Paananen kirjoittaa sähköpostitse.

Vuonna 2009 syntynyt hollantilainen puoliverinen Equador S eli Edi saapui poliisille töihin vuonna 2019. Vierellä vanhempi konstaapeli Juha Paananen. Kuva: Ratsupoliisin arkisto

Ähky voi olla vaarallinen

Ähky on hevosen vatsaontelon kiputila, joka voi johtua Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi tukoksesta, asennonmuutoksesta tai kiertymästä suolistossa. Ähky on melko yleinen hevosen vaiva, mutta pahimmillaan se voi johtaa kuolemaan. Joissakin tapauksissa ainoa hoitomuoto on leikkaus, yliopistollisen eläinsairaalan sivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun).

Pasterstein toteaa puhelimessa, että leikkauksia on aina pohdittava.

– Se on valtava leikkaus, vaatii nukutusta ja isolla eläimellä siinä on omat riskinsä.

Edi oli viikkoa aiemmin joutunut ähkyleikkaukseen paksusuolen virheasennon vuoksi, ratsupoliisin Instagramissa julkaisemassa muistopäivityksessä (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan. Leikkaus onnistui, mutta vaiva uusiutui perjantaina ja hevonen vietiin kiireesti tähystysleikkaukseen.

Leikkausta haluttiin Pastersteinin mukaan vielä yrittää. Eläinlääkärit tekivät hänen mukaan parhaansa.

Leikkaus onnistui jälleen, mutta suolitukoksen vuoksi mitään ei ollut tehtävissä, ratsupoliisi jatkaa Instagramissa.

– Edi oli hyvä hevonen, kenttävalmis, hyvähermoinen, pärjäsi tilanteissa. Suorastaan löytö, Pasterstein kuvailee.

Poliisihevosen löytäminen ja kouluttaminen ei käy käden käänteessä, vaan sopivan yksilön valinta on pitkän työn tulos.

Pasterstein vinkkaa, että ratsupoliisissa olisi nyt paikka auki parillekin hevoselle.

– Jos sopivia löytyy.

Kriteerejä ovat muun muassa yli 170 sentin säkäkorkeus sekä rohkea ja rauhallinen luonne.