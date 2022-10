Yrittäjiä piinanneen kauneushoitohuijarin rikostutkinta on aloitettu – poliisi: ”Katsotaan, kuinka paljon asianomistajia vielä ilmoittautuu”

Tampereella kauneudenhoitoalan yrittäjille päänvaivaa aiheuttaneet huijaustapaukset ovat poliisilla nyt tutkinnan alla. Niin kutsuttu sarjakaunistautuja ilmoittautui itse poliisille viime viikolla.

Lue lisää: Vaalea nainen kiertää kauneushoidoissa ”ilmaiseksi” – lukuisat yrittäjät joutuneet huijatuiksi Tampereella: ”Miten joku voi tehdä näin?”

Rikoskomisario Arto Partanen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että tutkinta on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Tarkkaa määrää huijauksen kohteiksi joutuneista yrittäjistä ei poliisi vielä kerro, mutta ainakin lisää on ilmoittaunut vielä viikonlopun aikana.

– Tällä viikolla yritämme saada eteenpäin asioita. Katsotaan, kuinka paljon asianomistajia vielä ilmoittautuu.

Yksittäisinä tapauksina huijauksia tutkittaisiin lievinä petoksina, mutta tällä kertaa kyse on laajemmasta kokonaisuudesta.

– Jos ajatellaan yksittäisenä tekona, niin lähtökohtaisesti tuollainen muutaman kympin tai satasen huijaus on lievä petos. Mutta kun toiminta on näin suunnitelmallista, niin lähdetään siitä, että kyseessä on petossarja, Partanen toteaa.

Sarjakaunistautujan kohteeksi joutuneen Fair Hair & Beauty -kauneushoitolan yrittäjä Maria Nordling arvioi viime viikolla Ylelle, että noin kymmenen yrittäjän kohdalla kyseessä on ollut sama huijari. Mediahuomion jälkeen huijari ilmoittautui itse Nordlingille. Kuva: Marko Melto / Yle

Varasi hoitoja väärillä nimillä ja poistui paikalta maksamatta

Epäilty nainen kiersi Tampereella eri kauneudenhoitoyrityksissä ja varasi hoitoja väärillä henkilöllisyyksillä. Hoitojen lopuksi nainen onnistui aina poistumaan paikalta maksamatta.

Poliisin mukaan kaikki tapaukset ovat sattuneet tämän vuoden aikana.

Huijarin toiminta alkoi paljastumaan, kun tamperelainen ripsiteknikko Maria Nordling kertoi kokemuksestaan somepäivityksissään. Julkaisut keräsivät laajaa huomiota ja monet huijarin uhrit ottivat häneen yhteyttä. Yhä useampi yrittäjä päätyi myös tekemään rikosilmoituksen.

Rikoskomisario Arto Partanen toteaa, että jokainen yrittäjä päättäköön rikosilmoituksen tarpeellisuudesta itse.

– Jätän sen täysin asianomaisten oman harkinnan varaan. Kokonaisuus ei enää poliisin näkökulmasta sen ihmeellisemmäksi muutu, eli jokainen asianomistaja pohtii omalla kohdallaan sitä, tekeekö rikosilmoituksen vai ei – jos vielä ylipäätään on sellaisia, jotka eivät vielä ole tehneet.

Vaikka sarjakaunistautujan toiminta on mediassa kiinnostanut laajasti, ei poliisin mukaan kyseessä ole mitenkään poikkeava rikosvyyhti.

– Toki tämä on erikoinen tekotavaltaan, mutta muuten tämä on täysin tavanomainen massarikos petoksena, Partanen summaa.

Lisää Pirkanmaan uutisia Ylen nettisivuillaja Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä vinkki tampere@yle.fi.

Lue lisää:

Vaalea nainen kiertää kauneushoidoissa ”ilmaiseksi” – lukuisat yrittäjät joutuneet huijatuiksi Tampereella: ”Miten joku voi tehdä näin?”