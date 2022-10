Nuohoojilla on ennätyskiire, kun pihasaunat ja kylmillään olleet tulisijat halutaan äkkiä käyttöön: ”Nuohous pitäisi saada hoidettua heti”

Lämmityskustannusten nousu on saanut monet ottamaan käyttöön sellaisia tulisijoja, joita ei ole käytetty pitkiin aikoihin. Tällä hetkellä erityisesti pihasaunat työllistävät nuohoojia.

Nooran Nuohouspalvelun nuohooja Noora Nissinen kiipeää tottuneesti nurmolaisen omakotitalon katolle.

Seinäjokelainen nuohooja kertoo, että syksy on ollut ennätyksellisen kiireinen.

– Jos viime syksynä oli kiirettä, niin nyt sitä on triplasti, Nissinen kertoo hymyillen.

Tällä hetkellä nuohoojia varataan kuumeisesti esimerkiksi pihasaunojen tulisijojen nuohoamiseen.

Nissisen mukaan alalle on tullut hiljattain nuoria yrittäjiä. Myös naisten määrä on lisääntynyt.

– Minullakin on sisko tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksella töissä. Paljon nuohoojia on jäänyt eläkkeelle, mutta hyvin on tullut porukkaa tilallekin, mitä olen kuullut.

Nuohoojilla riittää töitä, koska energiakriisi ja hintojen kallistuminen on saanut ihmiset ottamaan käyttöön esimerkiksi puulämmitteisiä pihasaunoja sekä muita tulisijoja, joita ei ole välttämättä käytetty vuosiin.

Noora Nissinen arvelee, että tulipaloriskit tunnistetaan jo asiakkaiden kodeissa hyvin. Silti arveluttavia tilanteita ja huonokuntoisia rakenteita tulee vastaan aina silloin tällöin. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

– Pihasaunojen kohdalla on ollut aika yleistä, että vanhat kiukaat ovat olleet huonossa kunnossa. On ollut kiukaan peräseinässä reikää tai piiput ovat olleet tosi huonossa kunnossa. Jos hormi on kovin rappeutunut, tulipalon riskikin kasvaa, Nissinen pohtii.

Nuohooja Noora Nissisen tapasi toimittaja Mirva Ekman.

Vakituisissa asunnoissa nuohous pitää tehdä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Ympäri vuoden voi nuohota

Nuohooja Jyri Keski-Huikku Nuohouspalvelu NKH:sta on ollut alalla jo 13 vuotta. Erästä asiaa hän jaksaa edelleen ihmetellä asiakkaiden toiminnassa.

– On suurin virhe, että nuohous pyydetään aina syksylle. Se on meille pahinta ruuhka-aikaa, Keski-Huikku painottaa.

Keski-Huikun ja Noora Nissisen mukaan tulisijasta saisi tehon ja lämmön paremmin irti, kun se puhdistettaisiin noesta esimerkiksi sydäntalvella.

Myös Jyri Keski-Huikku on huomannut pihasaunojen nuohoamiseen liittyvän kiireen. Ne halutaan ottaa käyttöön nopeasti, jotta voitaisiin säästää sähkölaskuissa.

Tähän liittyykin seikka, jota jotkut eivät huomaa ajatella.

– Osalle tulee yllätyksenä, että pihapiiriin kuuluva pihasauna pitää nuohota joka vuosi, Keski-Huikku muistuttaa.

Keski-Huikku uskoo, että moni on säikähtänyt energiakriisikeskustelua ja on jopa hädissään tilanteesta.

– Ihmiset ovat vähän hysteerisiäkin ja nuohous pitäisi saada hoidettua heti, ettei tupa vain pala.

Ei piikkiä nokipalotilastoissa ainakaan alkuvuodesta

Seinäjoen paloaseman palopäällikkö Matti Hietalahti Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta toteaa, että tilastojen perusteella nokipalojen määrä ei vaikuttaisi toistaiseksi kasvaneen.

Toisaalta lämmityskausikaan ei ole vielä tälle talvelle kunnolla alkanut.

– Tänä vuonna on alkuvuoden aikana ollut jopa vähemmän nokipaloja kuin aiemmin, mutta kyseessä lienee normaali vuosittainen vaihtelu, Hietalahti sanoo.

Hietalahti haluaa muistuttaa, että jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Noora Nissinen toteaa, että nuohoojat tekevät ennaltaehkäisevää työtä.

– Yritetään välttää tulipaloja ja, jos tulisijoissa löytyy rakenteellisia tai muita vikoja, niille ehditään tehdä jotakin, ennen kuin vahinkoja sattuu.

