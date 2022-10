Suurin osa muuttolinnuista jättää pian Suomen – vielä voit nähdä hanhia, joutsenia ja sorsia

Lintujen syysmuutto alkaa olla loppusuoralla.

Tässä vaiheessa syksyä esimerkiksi Etelä-Suomessa näkyy paljon joutsenia, sorsalintuja ja hanhia. Varsinkin valkoposkihanhia on tullut Siperiasta tankkaamaan lisäravintoa muuttomatkansa varrella.

Yksi suosituista muuttolintujen pysähtymispaikoista on Pyhtään Heinlahti Suomen etelärannikolla. Vesialue kiinnostaa monenlaisia lintuja.

– Hanhet yöpyvät mielellään vedessä, ja päivällä ne lentävät pelloille ruokailemaan. Vesiympäristö on niille turvallinen, koska maapedot eivät pääse yllättämään yöllä niitä, kertoo Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Antto Mäkinen.

Vesilinnut, kuten sorsat ja joutsenet, viihtyvät Heinlahdessa sen takia, että niiden on hyvä ruokailla matalassa lahdessa.

Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Antto Mäkinen kertoo, miksi Heinlahden lintutorni on hyvä paikka tarkkailla lintuja. Toimittajana Kirsi Lönnblad.

Harvinainen vieras

Syyskuun lopussa Heinlahdessa nähtiin harvinainen vieras, eskimohanhi. Sitä on tavattu Suomessa vain muutaman kerran aiemmin.

Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Antto Mäkinen näki linnun kerran. Lintu erottui Heinlahden pellolta valkoposkihanhien seasta valkoisella ulkoasullaan. Mäkinen arvelee, että kyseessä oli tarhalintu, koska sillä oli siihen viittaava rengas jalassaan.

– Lisäksi ihan täyttä varmuutta minulla ei ole siitä, oliko kyseessä lajipuhdas eskimohanhi vai oliko siinä risteymän piirteitä esimerkiksi lumihanhen kanssa.

Heinlahden lintutorni avattiin Pyhtäällä viime keväänä. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Syksyllä on enemmän muuttolintuja

Syysmuuton aikana lintuja on liikenteessä enemmän kuin kevätmuuton aikana. Syynä on se, että linnut kuolevat herkimmin ensimmäisen elinvuotensa aikana. Syksyllä nuoria lintuja on vielä enemmän hengissä kuin keväällä.

Antto Mäkinen arvioi, että lintujentarkkailun näkökulmasta sekä syys- että kevätmuutolla on puolensa.

– Syysmuutossa on tiettyä haikeutta, kun linnut lähtevät pois ja sitten on talvi, jolloin niitä on vähemmän nähtävissä. Keväällä on taas se riemu, kun muuttolinnut tulevat takaisin.

Isoimmat muuttoparvet lähtevät Suomesta lokakuun loppuun mennessä. Lintuja voi kuitenkin nähdä sen jälkeenkin.

– Kokonaisuudessaan syysmuutto jatkuu jäiden tuloon asti. Joinakin vuosina syysmuuttoa voi olla vielä tammikuussakin, Antto Mäkinen sanoo.