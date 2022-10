Turun ja Rauman telakat kärsivät edelleen koronavaikutuksista, sanoo tutkija: ”Hätärahoituspyynnöt voivat mennä läpi”

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen arvioi, että valtiolla on mielenkiintoa rahoittaa telakoita, koska on tilannut molemmilta aluksia.

Asiantuntijan arvion mukaan Turun ja Rauman telakoiden hätärahoituspyynnöt juontavat juurensa edelleen koronapandemiasta.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi viikonloppuna, että Turun telakka on hakenut valtiolta 200 miljoonan euron hätärahoitusta. Neuvottelut ovat edelleen kesken. Lisäksi lehden mukaan Rauman telakalle on neuvoteltu 40 miljoonan euron tukea.

Meyer Turku kertoi viimeksi keväällä aloittavansa tehostamistoimia taloutensa parantamiseksi. Telakka teki viime tilikaudella tappiota noin 17 miljoonaa euroa.

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen ei näe Turun telakan taloudessa kuitenkaan isoja ongelmia.

– Rahoituspyynnöt eivät kerro mistään hälyttävästä. Turun telakalla on tilauksia vielä pitkäksi ajaksi. Rahoituskysymykset ovat normaaleja laivanrakennuksessa, koska rahoitus on alalla aina haaste. Eli telakat saavat rahaa vasta valmistuneista ja luovutetuista aluksista. Rakennusaikainen rahoitus pitää siis järjestää muilla keinoin.

Meyer Turku ei halunnut kommentoida rahoitusneuvotteluita Ylelle.

Raumalla tilanne on erilainen

Karvosen mukaan molemmat telakat ovat kärsineet koronapandemiasta, mutta erityisesti Rauman telakka, eli Rauma Marine Construction.

Telakka kertoi heinäkuussa tehneensä tappiota viime tilikaudella noin 60 miljoonaa euroa.

– Rauman telakan kohdalla tilanne on aika erilainen mitä Turun telakalla. Eli Rauman telakka on kärsinyt pandemia-ajasta paljon enemmän. Esimerkiksi rakenteilla olleet alukset ovat myöhästyneet. Jo viime vuonna Aurora Botnian luovutus viivästyi ja nyt Tallinkin MyStar-autolautta on myöhässä lähes vuoden, Tapio Karvonen sanoo.

Myös Raumalla rakennettavat Puolustusvoimien uudet sota-alukset ovat myöhässä.

– Nämä tekevät rahoitustilanteesta haastavan, koska tulot tulevat vasta, kun laivat luovutetaan ja kun luovutukset viivästyvät, niin myös tulot viivästyvät. Samalla kuluja kertyy koko ajan, Karvonen kuvailee tilannetta.

Karvonen arvioi, että hätärahoituspyynnöt voivat kuitenkin mennä läpi molempien telakoiden osalta. Taustalla on se, että Merivoimat on tilannut uudet korvetit Rauman telakalta ja Rajavartiolaitos on tilannut taas Turun telakalta monitoimialuksia.

– Valtiolla on tietynlainen intressi varmistaa, että Merivoimien tilaus saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti.