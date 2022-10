Ensin katkaistiin lämmin vesi, pian menevät sähköt – kaupungin keskeinen maamerkki jätetään rapistumaan, koska sen omistajalla ei ole rahaa

"Se on surkea asia" – Vääräntalon alasajo Imatralla saa yrittäjän surulliseksi.

Imatran keskustassa sijaitseva Väärätalo rapistuu käsiin. Tulevaisuudessa ilkivalta on rakennuksen kunnossapidon kannalta iso riski.

Imatran keskustassa paraatipaikalla kävelykadulla sijaitsevasta Väärätalosta katkeavat pian sähköt.

Kiinteistössä toimivien Porttikirppis ja Antiikin vuoksi -yritysten yrittäjä Veijo Bruun kertoo, että sai viime viikon torstaina sähköpostin sähköjen katkaisemista.

Imatran keskustassa sijaitsevan, erikoisenmuotoisen rakennuksen kohtalo on ollut vaakalaudalla jo pitkään. Talo rapistuu, koska sen tanskalaisomistaja ei pysty maksamaan sen laskuja. Väärässätalossa toimivien yritysten vuokrasopimukset irtisanottiin syyskuussa.

Porttikirppis ja Antiikin vuoksi -yritysten yrittäjä Veijo Bruun viihtyi Väärässätalossa kuuden vuoden ajan, mutta on nyt löytänyt liikkeilleen uudet tilat Imatran keskustasta. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Myös rakennukselle isännöintipalveluja tarjoava kiinteistöpäällikkö Juho Anttila kertoo, että rakennuksen sähköt tullaan katkaisemaan.

Alunperin sähköjen piti katketa jo tänään maanantaina, mutta asia viivästyi. Anttilan tietojen mukaan rakennuksen sähköt katkeavat ensi viikon maanantaina 17. lokakuuta. Hänen mukaansa syynä on se, ettei rakennuksen tanskalaisomistaja pysty maksamaan sähkölaskuja.

Reagointivaraa ilmoituksesta sähköjen katkaisuun jää vähän.

– Minulla muutto vie aikaa kokonaisuudessaan varmaan kuukauden tai puolitoista, yrittäjä Veijo Bruun kertoo.

Juho Anttilan mukaan myös hän sai tiedon sähköjen katkeamisesta torstaina.

– Oli tiedossa, että sähköjen katkaisu-uhka on päällä. Meidät yllätti se, kuinka ison osan maksurästeistä sähköyhtiö edellytti maksettavaksi, Anttila sanoo.

Hän kertoo saaneensa asiasta muutamilta vuokralaisilta ”hyvinkin rankkaa” palautetta. Alunperin näytti siltä, että ilmoituksesta jää aikaa vain muutama päivä sähköjen katkaisuun.

– Tämä on varmasti yksi työurani ikävimpiä päiviä. Tilanne on erittäin valitettava, eikä tässä ole voittajia, hän sanoo.

Anttilan mukaan tiloissa toimii vielä muutamia yrityksiä sekä asuu yksi asukas.

Lämmin vesi katkesi jo aiemmin

Kävelykatu Koskenpartaan varrella sijaitsevasta Väärästätalosta katkaistiin lämmin vesi jo kesäkuussa.

Kuusi vuotta kiinteistössä yrittäjänä ollut Bruun kertoo, että hän on harkinnut talosta lähtöä jo pidempään. Se ei kuitenkaan ole antiikkiliikkeen ja kirpputorin pitäjälle helppoa.

– Tiloja oli, mutta kustannukset olivat ihan mielettömät. Tilan pitää olla sellainen, että siellä liikkuu ihmisiä ja parkkipaikkoja on tarjolla, hän sanoo.

Nyt uudet tilat ovat kuitenkin löytyneet Imatran keskustasta.

Väärätalon kaareva julkisivu on sen tunnusomaisin piirre. Rakennuksessa toiminut Suomalainen kirjakauppa on ilmoittanut jatkavansa toimintaa toisissa tiloissa Imatralla lokakuun aikana. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Yli 80-vuotias rakennus

Väärätalo on valmistunut yli 80 vuotta sitten, ja sen kaareva julkisivu on vuosien saatossa muodostunut tärkeäksi maamerkiksi Imatralla.

Myös Veijo Bruunilla on pitkä suhde rakennukseen. Hän on syntynyt ja elänyt elämänsä Imatralla, ja hänellä on monia rakennukseen liittyviä muistoja.

– Väärätalo on meidän keskuspaikka. Sen ikkunoista on käyty lapsena katsomassa joulupukkia ja liikkuvia leluja. Väärässätalossa taisi olla myös Imatran ensimmäiset liukuportaat, hän sanoo.

Bruunin mielestä kiinteistö on niin iso, että sille on vaikea löytää toimijaa, joka jatkaisi toimintaa siinä.

Aiemmin Väärässätalossa toimi muun muassa K-supermarket. Arkistokuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Vaihtoehdot vähissä

Väärätalo sijaitsee Imatralla, pienessä kaupungissa taantuvassa osassa Suomea. Vaikka Venäjän tilanne olisi toisenlainen, sekään ei pelastaisi taloa.

– Kiinteistömassalle ei ole tehtävissä tällä hetkellä mitään, arvioi rakennusta myyvä välittäjä Pekka Piispanen MRE Real Estate oy:stä Ylelle syyskuussa.

Imatrankoskella sijaitsevaa Väärätaloa myyvä välittäjä Pekka Piispanen kertoi Ylelle syyskuussa, että ei näe nopeita ratkaisuja huonokuntoisen rakennuksen tulevaisuudelle. Tanja Hannus haastattelee.

Kiinteistöpäällikkö Juho Anttila sanoo, että Vääräntalon kiinteistö tullaan käytännössä ajamaan lopulta alas. Kun sähköt pian katkeavat, on rakennuksen kunnossapito hankalaa.

– Teemme sen, mikä on mahdollista, jotta rakennus pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa. Esimerkiksi vesiputkista lasketaan paineet pois, jotta ne eivät jäätyisi. Vesivahinkojen riski on olemassa, jos esimerkiksi katolle kertyy paljon jäätä, kun syöksytorvien sulanapito ei toimi, Anttila sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida sitä, kuinka pitkään kiinteistö pysyy kohtuullisessa kunnossa.

– Ilkivalta on varmaan isoin riski. Sitä ei auta asian saama huomio, Anttila sanoo.

Hän ei pidä todennäköisenä, että esimerkiksi vartijoilla voitaisiin estää ilkivaltaa.

Anttila kertoo, että suunnitelmana on silti yhä yrittää myydä Väärätalo jollekulle, joka voisi käynnistää toiminnan uudestaan.

– Jos se ei onnistu, niin sitten pitää kysyä pankeilta, mitä ne tapaavat tällaisissa tilanteissa tehdä. Minulla ei ole tiedossa muita suunnitelmia kuin kiinteistön myynti, hän sanoo.

