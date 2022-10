Isoista hirvisonneista on paikoin pulaa luonnossa – kesyhirvi Sauli olisi valmis auttamaan, mutta sen kiima pysyy aidan sisäpuolella

Jämsän Hirvikartanon kuusivuotias ja 550-kiloinen kesyhirvi Sauli syö yrittäjä Paavo Partion kädestä. Sauli on sitä urostyyppiä, josta luonnossa on monin paikoin pulaa.

Jämsän Hirvikartanon kuusivuotias uroshirvi Sauli saa popsittavakseen tällä kertaa pajua ja koivua. Aikuinen hirvi syö kesäkaudella 40 kiloa ravintoa päivässä.

Mutta kun sonnilla on kiima, se ei juuri syö eikä nuku, vaan vahtii reviiriään.

– Sillä silmät mustuu ja vintti pimenee. Se kaivaa kiimakuopan ja räiskii omaa virtsaansa siitä kuopasta niin, että haju leviää, kuvailee Hirvikartanon yrittäjä Paavo Partio.

Ihmiset soittavat Paavo Partiolle pajuista, joita heidän tienvarsilta saisi tulla kaatamaan. Partio käy keräämässä pajut moottorisahan kanssa hirville ravinnoksi. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

29-vuotias Partio on seurannut sarvipäiden elämää jo vuodesta 2008, jolloin ensimmäiset tarhaeläimet tulivat hänen kotitilalleen. Vetovastuun hän otti Hirvikartanosta viime vuonna. Partio on opiskellut myös eläintarhaeläintenhoitajaksi.

– Kun Saulilla on kiima, se haistaa myös ihmisistä sukupuolen ja ajaa muut miehet pois. Silloin minäkään en voi mennä tarhaan, Partio kertoo.

Hirvien kiima-aika luonnossa osuu syksyyn ja on jo lopuillaan jahtikauden alkaessa. Saulillakin kiima on tällä erää ohi. Mutta jos aitauksen hirvilehmät, Jenni ja Sylvi, eivät tule kantaviksi, ne herättävät Saulissa uuden kiiman muutaman viikon sisään. Ja sitten vintti pimenee taas.

Myös villihirviä käy aitauksen luona tyrkyllä.

– Sauli auttaisi mielellään luontoa, mutta nou kän duu, aita tulee väliin. Ja urokset lähtevät nopeasti pois, kun huomaavat, kenen reviirillä ollaan, Paavo Partio kertoo.

Tienvarsilta kerätyt pajut maistuvat hirville hyvin. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Luonnossa sukupuolten tasapaino hieman vinksallaan

Paavo Partio kertoo huomanneensa, että hirvitarhan luona vierailevat hirvisonnit ovat usein ylivuotisia, nuoria uroksia. Isoja kruunupäitä ei juuri enää näe.

Partio pitää yhtenä syynä trofeemetsästystä eli sitä, että metsästäjät ovat perinteisesti halunneet isot sarvet seinälle metsästysmuistoksi.

– Juuri nämä isot testosonnit olisivat niitä voittajia, jotka pärjäisivät luonnossa.

Suomen Riistakeskuksen mukaan hirvijahdin aikana kaadetuista hirvistä yli puolet on uroksia.

– Metsästäjiä on vuosikaudet valistettu säästämään isot hirvisonnit. Edelleen varsinkin vanhemmalla metsästäjäpolvella on se käsitys, että naaraat pitää säästää, koska ne vasovat, kuvailee Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursula.

Jennillä (vas.) ja Saulilla (oik) on vasa nimeltään Risto. Se on saanut nimensä entisen Suomen presidentti Rytin mukaan. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Suunta parempaan päin

Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen riistakeskus pitävät tavoitteena noin 1,5 - 1,7 hirvilehmää yhtä sonnia kohden. Suomessa on yhä alueita, joissa naaraiden määrä on jopa 2,3 yhtä sonnia kohden (siirryt toiseen palveluun) (luke.fi).

Suhde on kuitenkin monilla alueilla parantanut.

– Onneksi on menty valtakunnallisesti parempaan suuntaan, eli metsästetään myös näitä nuorempia uroksia, niinsanottuja hessuhopoja, jotka luonnossa ennen pitkää karsiutuisivat. Se on hyvä merkki, sanoo itsekin metsällä viihtyvä Paavo Partio.

Luken erikoistutkija Jyrki Pusenius uskoo Suomen hirvikannan olevan kohtuullisen elinvoimainen, mutta alueellista vaihtelua on.

– Tilanne on parantunut pahimmasta tilanteesta. Haastavaa on Oulun eteläpuolella, Pohjois-Savon länsiosissa ja Keski-Suomessa, joissa naaraiden määrä sonneja kohden on korkeimmillaan, Pusenius toteaa.

Luonnovarakeskuksen mukaan aikuisten hirvien lehmä-sonni -suhde luonnossa on hieman parantunut kymmenessä vuodessa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Pohjois-Hämeen riistapäällikkö Jani Körhämön mukaan hirvikantoja on pienennetty ja niiden määrä on puolittunut 2000-luvun aikana. Körhämö kertoo, että viimeisin koko maan kanta-arvio on tällä hetkellä noin 80 000. Monin paikoin on saavutettu tavoitetiheys, mutta se vaikeuttaa saaliin valikointia.

– Valikoivaa metsästystä olisi aina helpompi tehdä, jos olisi isompi kanta. Kun hirvimäärä on pienentynyt, myös kaatolupien määrää on vähennetty.

Körhämö pitää kannan rakennetta tärkeänä, mutta sanoo riistakeskuksen ensisijaisena tavoitteena olevan hirvimäärän säätely. Rakenteesta huolehtiminen tulee siinä sivussa.

Vaikka luonnon hirvikanta on paikoin hyvinkin naarasvoittoinen, sillä ei ole Luonnonvarakeskuksen mukaan ollut juuri vaikutusta vasatuottoon. Nisäkkäille on myös tyypillistä, että uroksia syntyy hieman enemmän kuin naaraita.

Paavo Partion toteaa, että jokaisen metsälle lähtijän pitäisi olla tietoinen alueensa hirvikannasta.

– Ei ole yhtä oikeata tapaa metsästää, mutta jokaisen seuran pitäisi tutkia oman alueensa hirvikantaa, analysoida sitä ja miettiä, mikä on oikean tyyppinen metsästys.