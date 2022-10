Koronaa todetaan Uudellamaalla nyt 5 000 tapauksen viikkotahtia ja suunta on ylöspäin – todellinen tartuntamäärä kuitenkin arvoitus

Vaikka kokonaiskuvassa koronatilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella rauhallinen, esimerkiksi sairaaloissa on levinnyt paikallisia epidemioita.

Koronavirustartuntojen määrä on kasvussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella.

Infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan voidaan todeta, että syksyn epidemiakausi on selkeästi aktivoitumassa.

– Todettujen tartuntojen määrät ovat kasvaneet kohtalaisen tasaisesti ainakin kolmen viikon ajan, ja samaa kertoo myös jätevesistä kerättyjen viruspitoisuuksien määrä vielä voimakkaampana kasvuna.

Kovin huolestunut hän ei kuitenkaan ole tilanteesta, sillä viruksen muunnuttua sekä rokotusten myötä taudinkuva on muuttunut lievemmäksi.

– Vaikean taudinkuvan potilaita on vain hyvin vähän, eikä tauti ole enää suurimmalle osalle väestöä vaarallinen.

Tällä hetkellä HUS-alueella todetaan testeillä noin 5 000 tartuntaa viikossa, mutta tartuntojen todellista määrää on mahdoton arvioida. Järvinen uumoilee, että kasvua tartuntamäärissä todennäköisesti nähdään vielä, mutta ne tuskin lähtevät räjähdysmäiseen nousuun toisin kuin omikron-muunnoksen aikana.

– Hankala kuvitella, että menisimme enää minkäänlaisiin rajoituksiin tai yleisiin maskisuosituksiin.

Sairaaloissa paikallisia epidemioita

Vaikka kokonaiskuvassa koronatilanne on rauhallinen, esimerkiksi sairaaloissa ja hoivalaitoksissa on levinnyt paikallisia epidemioita.

Lohjan sairaala on kieltänyt vierailut 24. lokakuuta saakka, ja normaalia potilaspaikkamäärää on jouduttu vähentämään sairaalan vaikean koronatilanteen takia.

Infektioylilääkäri Asko Järvisen käsityksen mukaan tällä hetkellä muissa sairaaloissa vierailut pääasiassa toimivat, mutta niiden rajoittaminen on mahdollista. Toimenpiteellä suojataan niin potilaita kuin vierailijoita.

– Suljetussa sairaalatilassa virus etenee nopeasti. Varsinkin psykiatrian puolella on tällä hetkellä paljon tartuntoja ja osa potilasmäärien kasvusta johtuu valitettavasti sairaaloissa tapahtuvista epidemioista, Järvinen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi syyskuun alussa (siirryt toiseen palveluun) suosittelevansa uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Tehosterokotteen voi ottaa, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Rokotusten laajentamista tätä laajemmalle ryhmälle tulisi Järvisen mukaan pohtia huolellisesti.

– Nykyisellä rokotussuojalla on saatu pidettyä vaikea taudinkuva poissa. Hyödyt ja haitat on punnittava, ja se on asiantuntija-analyysin, ei huutoäänestyksen paikka.

Suomessa varaudutaan uusien koronavirusvarianttien mahdollisesti tuomiin muutoksiin tartuntojen määrässä. Video on julkaistu 29. syyskuuta.

