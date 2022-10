Kokenut 17-vuotias sijoittaja pitää päänsä kylmänä, vaikka pörssissä paukkuu: "Kerkesin kokea koronakriisin ja myin hädässä, nyt ostan lisää"

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion 17-vuotias opiskelija Juuso Latvateikari istuu luokan eturivissä, edessään läppäri, josta hän etsii tietoa ryhmätehtäväänsä varten vastuullista sijoittamista käsittelevällä kurssilla. Latvateikari itse on sijoittanut jo monta vuotta, joten moni käsiteltävä asia on hänelle jo varsin tuttua.

Nuorukaista sijoittamisessa kiinnostaa mahdollisuus kasvattaa omaa varallisuuttaan pitkällä aikajänteellä.

– Vaurastumisessa ainut tapa on sijoittaminen, koska korkoa korolle ilmiö on niin voimakas. Aika on vahvin asia markkinoilla, ja minulla on aikaa, siksi olen mukana sijoittamisessa jo nyt, Latvateikari sanoo.

Viimeisin pörssivuosi on ollut melkoista alamäkeä. Alavire alkoi jo reilu vuosi sitten.

Latvateikaria ei laskutrendi ole haitannut, vaikka oppirahoja hän kertoo maksaneensa koronakriisin romahduksessa.

– Kerkesin kokea koronakriisin ja myin hädässä, nyt ostan lisää.

Latvateikari tiesi kyllä, että hätäisesti ei kannata myydä.

– Se oli tavallaan ongelma, mutta nyt olen oppinut ja ostanut lisää. Pitkällä aikavälillä laskut kuuluvat pörssimarkkinoihin, niin sieltä sitten kyllä noustaan.

Latvateikarin mukaan hänen ikäisistään sijoittajista moni ymmärtää, ettei laskusuhdanteissa tule panikoida, vaikka tilanne saattaa huolettaakin. Yksittäisiä markkinoilta poistujia hän on kuitenkin havainnut.

Latvateikarin mukaan ei laskutrendiä tarvitse kavahtaa. ”Kuten ihminen hengittää, kuuluu pörssimarkkinoihinkin, että ne ottavat vähän happea välillä. Mutta kunhan keskimääräinen nousu kymmenen vuoden aikavälillä on ylöspäin, niin silloin kaikki on hyvin.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

Laskutrendi ei ole säikyttänyt nuoria pörssistä pois

Nuoren sijoitusstrategiaa pidetään usein lyhytjänteisenä tai jopa pikavoittoihin pyrkivänä.

Kun kokematon sijoittaja kohtaa alamäen pörssissä, hän jättäytyy usein osakemarkkinoilta kokonaan pois.

Digitaalisen osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin mukaan vuonna 2022 jokainen kuukausi on ollut 17–25-vuotiailla sijoittajilla netto-ostokuukausi. Se tarkoittaa, että ostojen yhteenlaskettu eurosumma on isompi kuin myyntien.

Tämä kielii siitä, ettei nuorten sijoittajien massapakoa osakemarkkinoilta ole tapahtunut, vaan euromääräisesti rahaa on laitettu pörssiin enemmän kuin sitä on sieltä kotiutettu.

Syyskuussa Nordnetissa viidestä toimeksiannon tehneestä nuoresta keskimäärin yksi myi ja neljä osti eli sijoitti. Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen ei ole huolissaan nuorten tilanteesta osakemarkkinoilla.

– Eivät nuoret ole pörssistä poistumassa. Ja osa heistäkin, jotka ovat myyneet osakkeita, tekevät niillä aktiivisesti kauppaa, Tuppurainen sanoo.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion Business Norssi -linjalla on käynnissä kurssi vastuullisesta sijoittamisesta. Opettaja Miina Juutila pitää pörssin laskutrendiä oivallisena esimerkkinä markkinoiden käyttäytymisestä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Korkoa korolle -sanoman merkitys on toiminut

Yksittäisiä markkinoilta poistumisia lukuun ottamatta nuorten käyttäytyminen pörssissä on ollut varsin maltillista. Nordnet Suomen maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan sitä voisi selittää pitkäjänteisyyden ja korkoa korolle -viestien toitottaminen sijoittamiseen liittyvissä medioissa viime vuosien aikana.

Viesti lienee mennyt perille, Tuppurainen arvioi.

– Eivät nuoret ole hötkyilleet yhtään. He ovat varmaan päättäneet sijoittaa varoja, joita eivät tällä hetkellä tarvitse. Ja varat voivat olla pitkään siellä pörssissä, hän sanoo.

Nordnetin mukaan suurin osa nuorista omistaa rahastoja. Nuorten suosituimmat omistukset sekä euroissa että tilimäärillä mitattuina ovat indeksirahastoja.

Viimeisen kolmen kuukauden aikana nuorten sijoitussalkut ovat pärjänneet kaikkiin sijoitussalkkuihin verrattaessa vähän keskimääräistä paremmin. Moni nuori on hajauttanut sijoituksensa rahastojen kautta, jolloin voimakkaat kurssireaktiot jäävät etenkin laskumarkkinassa pienemmiksi.

Juuso Latvateikari kertoo tähtäävänsä itse pitkän aikavälin tuottoihin. Hänen kiikareissaan on rahoittaa tulevaisuuden perhe-elämää ja eläkekassaa.

– Lähtökohtana on, ettet sijoita rahaa, mitä et voi hävitä. Sen takia sinne ei laiteta rahaa, jonka tarvitset vuokraan ensi kuussa, vaan rahaa, jonka voit pitää siellä 15 vuotta.

Nuorten kiinnostus sijoittamista kohtaan kasvaa

Nuorten sijoittajien määrä on Nordnetissa kasvanut 12 prosenttia tänä vuonna. Aktiivisten asiakkaiden kasvu nuorten keskuudessa on ollut tänä vuonna kaksi kertaa nopeampaa kuin muissa asiakasryhmissä Nordnet Suomen tileillä.

Myös nuoria naisia sijoittaminen on alkanut kiinnostaa aiempaa enemmän. Nordnetin mukaan tällä hetkellä 40 prosenttia uusista nuorista sijoittajista on naisia, mutta prosenttiosuus kasvaa koko ajan.

Talous ja nuoret TAT:in nuorten talousosaamisen asiantuntijan Mari Hannola-Antikaisen mukaan toisen asteen opiskelijoille TAT:in tarjoamassa Sijoittajakoulussa tyttöjen määrä kursseilla on lisääntynyt.

– Sijoittajakouluun osallistuvien tyttöjen määrä on lähes tuplaantunut kurssin pilottivaiheesta. Kiinnostus yleisestikin on kasvanut sijoittamista kohtaan nuorten keskuudessa, Hannola-Antikainen sanoo.

17-vuotias Juuso Latvateikari kokee, ettei sijoittaminen vaadi nuorelta maltaita. Hän kannustaa lähtemään mukaan pienilläkin summilla. Jos vaikka 20 euroa kuukaudessa menisi sijoituksiin, se olisi vain pari pikaruokaa pois, hän vertaa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Alamäestä vauhtia sijoittamiseen

Sekä Hannola-Antikaisen että Tuppuraisen mukaan laskutrendi on nuorelle hyvä aika olla mukana pörssissä, sillä sen kokeneella sijoittajalla on realistisempi kuva markkinoiden käyttäytymisestä sekä osakesalkun tuotto-odotuksista.

Mari Hannola-Antikaisen mukaan alamäen aikana on hyvä harjoitella pitkäjänteisyyden ylläpitämistä sijoitusstrategiassaan. Sen lisäksi voi pyrkiä löytämään keinoja myös budjetoinnin kehittämiseen epävakaassa taloustilanteessa.

– Kun tulevat rahavirrat ovat muuttuneet, täytyy miettiä, kuinka muokkaan omaa budjettia, jotta pääsen omiin tavoitteisiini. Vai onko minun ylipäänsä mahdollista tässä tilanteessa päästä tavoitteisiin, eli pitääkö muuttaa sijoitusstrategiaa, Hannola-Antikainen sanoo.

Hänen mukaansa nuoren säästösuunnitelmien kannalta on erityisen tärkeää nähdä sijoittaminen pitkäjänteisenä. Mukaan sijoittamaan voi lähteä pienilläkin panoksilla, toki sosio-ekonominen tilanne huomioiden.

Sijoittaminen ei ole yleensä glamouria eikä luksusta.

– Monella on siihen rahkeita, jos suunnitellaan ja lähdetään pienillä summilla liikenteeseen. Hajautetaan ja varaudutaan, että siihen parin-kolmen vuoden pätkään voi liittyä se, että tullaan alaspäin. Silloin vain malttia, Hannola-Antikainen sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta keskiviikkoon 11.10. kello 23:een saakka.