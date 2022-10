Sanna Marininkin fanittama Younghearted on suuntaamassa kohti suurempia lavoja - ”Tavoitteenamme on olla Suomen mukavin bändi”

Nauru raikaa Younghearted-yhtyeen studio- ja treenitilassa. Atte Ranta, Reeta Huotarinen ja Emil Korkiakoski kertaavat vuoden tapahtumia ja naljailevat toisilleen.

Bändi nousi suuren yleisön tietoisuuteen osallistumalla keväällä Uuden Musiikin Kilpailuun. Jo sitä ennen yhtye sai nimeä, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) valitsi suhteellisen tuntemattoman bändin Tässä ja nyt -kappaleen Elämäni biisi -ohjelmaan.

Yhtye on tullut tunnetuksi akustisilla ja hempeillä rakkauslauluillaan. Syyskuussa julkaistun kolmannen albumin, Rakkaus on kaikki, mitä me tarvitaan, myötä Younghearted etsii suurempaa yleisöä aiempaa isommalla rock-soundilla.

– Me ollaan tuotu 2000-luvun alun Suomi-rock takaisin.

– Halutaan tehdä koko ajan isompaa ja rockimpaa musaa. Ollaan sopivasti kehitytty, ettei ole tullut ihan märkää rättiä naamaan vanhoille kuuntelijoille, sanoo Younghearted. Kuva: Toni Määttä / Yle

Urheilulukion muusikot löysivät toisensa

– En pysty tekemään tän tyypin kanssa mitään.

Näin ajatteli Reeta, kun tapasi ensimmäisen kerran Emilin. Vajaa kymmenen vuotta sitten musiikinopettaja oli kerännyt yhteen Mäkelänrinteen urheilulukion oppilaita musiikkiesitystä varten ja mukaan oli pyydetty myös jo valmistunut kitaristi Emil. Urheilulukiosta kun ei liiemmin muusikoita löydy.

Laulajaksi pyydetty Reeta yritti puhutella musiikkiluokan perällä ollutta kitaristia, mutta ei kolmannenkaan kerran jälkeen kuullut, mitä tämä puhui. Hän ajatteli, että antaa olla.

Siitä alkoi kuitenkin Youngheartedin tarina, kun kolmikkoa täydensi Atte. Bändi alkoi tehdä aluksi coverkeikkoja ja sen jälkeen työstämään Emilin kirjoittamia biisejä.

– UMK oli aika hurja kokemus, kun pääsi ison yleisön eteen. On ollut kiva vuosi, vaikka on ollut vähän loppu, kertoo Younghearted. Kuva: Toni Määttä / Yle

Yhtyeen piti tehdä aluksi musiikkia englanniksi, mutta he päätyivät tekemään kappaleita suomeksi. Suomessa kun on helpompi menestyä suomen kielellä.

Nimi Younghearted kuitenkin säilyi, sillä bändi oli ladannut musiikkia samannimiselle Emilin Youtube-kanavalle.

– Se kuvastaa hyvin meidän elämänfilosofiaa. Vaikka me tässä vähän vanhennutaan, niin silti ollaan nuorisydämisiä, Emil kiteyttää.

Jokaisesta löytyy tiimipelaaja

Younghearted on siitä erikoinen bandi, että kaikilla on vahva urheilijatausta. Atte pelasi jalkapalloa HIFK:n maalivahtina nuorten maajoukkueessa, Reeta pelasi jalkapalloa PK-35:ssa ja Emil on entinen SM-tason golffaaja.

Bändi päätyy pohtimaan, onko urheilutaustasta ollut hyötyä yhtyeessä toimimiseen.

– On siinä ollut suorittamisen ja paineensietokyvyn kannalta ehdottomasti hyötyä. Olen pahimmat munaukset ja synkimmät hetket jo silloin jalkapallouralla kärsinyt. Musassa epäonnistumiset ei enää oikein tunnu missään, Atte tuumaa.

– Mä otan liian raskaasti, jos teen virheitä. Se tulee sieltä fudiksesta ja se on vähän huono asia, Reeta jatkaa.

Ryhmän ainoa yksilöurheilija on kuunnellut sivusta hiljaa.

– Mä meen omia teitäni. Mä vaan kattelen, mitä ympärillä tapahtuu. Menen soittamaan kitaraa ja teen oman juttuni siellä. Nautin siitä.

– Rakkaus on keskeinen teema kaikissa meidän biiseissä. Musiikki on positiivista ja optimistista. Niissä biiseissä mennään eteenpäin, sanoo Younghearted. Kuva: Toni Määttä / Yle

Yhtyeen jäsenet vaikuttavat kuitenkin olevan tiimipelaajia, sillä kaikilla on selkeä rooli bändissä. Atte on kuin toimitusjohtaja, joka vastaa käytännön asioista kuten keikkajärjestelyistä. Reeta on keulakuva, joka tekee myös kansikuvien graafista suunnittelua.

– Emil on se haahuilija ja taiteilija, kaksi muuta toteaa yhteen ääneen.

UMK teki coolimmaksi

Osallistuminen Uuden Musiikin Kilpailuun oli Younghearted-yhtyeelle iso harppaus. Bändi oli julkaissut jo kaksi albumia, mutta suurempi menestys oli vielä saanut odottaa itseään.

Osallistuminen kisaan ei ollut itsestäänselvää, sillä Emil oli pitkään vastahakoinen.

– Kilpaurheilutausta oli yksi syy, miksi aloin tehdä musiikkia. Siinä ei varsinaisesti kilpailla, saa tehdä omaa juttua ja se menee miten menee. Ehkä se myös jännitti, kun kaikki oli niin uutta.

Younghearted päätyi lopulta kisaan kappaleella Sun numero. Biisi sai mukavasti soittoa radioissa ja keikoille tuli lisää yleisöä.

Younghearted osallistui Uuden Musiikin Kilpailuun 2022 kappaleella Sun numero.

Bändille itselleen UMK oli monen uuden asian opettelua. Kolmikko ei ollut esiintynyt koskaan isossa tv-tuotannossa, jossa mukana on alan kaikki parhaat ohjaajista koreografeihin. Ennen kaikkea kisaan osallistuminen toi lisää esiintymiskokemusta.

– Ehkä tuommoisessa erikoisessa tilanteessa sitä kehittyy esiintyjänä ja ihmisenä. Siinä rentoutuu ja eii ole niin jäissä aina. En tiedä oliko pojat ikinä, mutta mä ainakin olin. Meistä tuli varmaan vähän coolimpia, Reeta nauraa.

Younghearted sai UMK:n lisäksi nostetta myös pääministeri Sanna Marinilta, kun tämä valitsi bändin kappaleen Elämäni biisi -ohjelmaan.

– Onhan se iso kunnianosoitus ja kiva kuulla, että hän tykkää meidän musasta, Reeta sanoo.

– Häntä ei ole nyt näkynyt keikoilla. Sannalla on ehkä ollut nyt vähän muita kiireitä, Emil virnistää.

Irina esitti Youngheartedin Tässä ja nyt -kappaleen Elämäni biisi -ohjelmassa. Biisi oli pääministeri Sanna Marinin valinta.

Kohti isompia lavoja

Younghearted vetää uutta Mustangi-kappaletta akustisesti treenikämpällä. Pian paikalle tuodaan myös rumpusetti keikkaharjoituksia varten.

Reeta harmittelee, että tila käy ahtaammaksi. Se hinta on kuitenkin maksettava, sillä bändi haluaa olla aiempaa isompi ja rockimpi. Suuremmat esiintymislavat tarvitsevat enemmän muusikoita ja soittovoimaa. Pelkkä akustinen trio ei enää riitä.

– Ryhmässä on kiva soittaa ja tehdä musiikkia. Ei meistä kukaa ole lähdössä soolouralle. Ajatuskin on vähän surullinen, pohtii Youngheartedin kolmikko. Kuva: Toni Määttä / Yle

Younghearted esiintyy syksyn aikana konserttisaleissa. Haaveissa olisi päästä vielä joskus tekemään suurempi stadionkeikka.

– Suomen mukavin bändi. Se on meidän tavoite. Ja Suomen isoin bändi. Mutta Haloo Helsinki keikkailee vielä. Meillä on ehkä vielä matkaa siihen, mutta joku päivä, Emil sanoo.

– Meinaatko sä, että jos Haloo Helsinki lopettais niin sitten me oltais automaattisesti? Reeta kysyy.

– Sit kun ne jää eläkkeelle, niin sitten on meidän vuoromme.