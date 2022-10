Viime aikojen kriisit ovat laittaneet kuntien viestinnän uusiksi – Sotkamossa tärkein oppi oli, että viestintä annetaan ammattilaisille

Julkisen sektorin toimijat ovat heränneet viestinnän tarpeellisuuteen viime vuosina.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja pandemia ovat laittaneet kuntien viestinnän uuteen kuosiin. Tilanteet ovat muuttuneet jatkuvasti ja tehtävää on ollut paljon, sanoo Kuntaliiton viestinnän kehittämispäällikkö Tony Hagerlund.

Nyt kuntien viestinnässä on näkyvissä varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkoihin. Lisäksi kunnat ovat lisänneet tiedottamista sotaa pakoon tulleista ukrainalaisista.

Perinteiset viestintäkanavat, eli kuntien verkkosivut, yhteistyö median kanssa ja some ovat jo kovassa käytössä, kun kuntalaisten tahto saada tietoa on kasvanut.

– Kun on poikkeustilanne, niin kaikkia kanavia käytetään kuten ennenkin, mutta tehokkaammin. Lisäksi poikkeava arki on johtanut uudenlaisiin toimintatapoihin kuntien viestinnässä.

Yhtenä esimerkkinä Hagerlund mainitsee sen, että Kuopio aloitti koronarokotusten aikaan yhteistyön urheiluseurojen kanssa, syntyi Rakkaudella rokotettu -kampanja.

– Eiväthän esimerkiksi erilaiset rokotekampanjat ole olleet isossa roolissa ennen viime vuosia.

Viestinnän uudet keinot jäävät käyttöön

Hagerlundista kuntien viestinnässä on hoidettu työtä tosi hienosti, vaikka kaikki on mennyt uusiksi hyvin lyhyen ajan sisällä. Nyt mukaan on tullut myös mahdollisista poikkeustilanteista viestiminen, muun muassa sähkökatkojen varalle.

– Varautuminen on asia, mitä on aina ollut, mutta sitä tehdään nyt enemmän ja huolellisemmin.

Viime vuonna ammatikseen viestiviä oli kunnissa noin 600–700.

Kunnissa on haettu uudenlaisia tapoja toimia järjestöjen, median ja julkisten toimijoiden kanssa. Ne jäävät luultavasti pyörimään jatkossakin, kuten esimerkiksi videoneuvotteluissa tapahtuneet kohtaamiset.

Koronan myötä Sotkamon kunnassa otettiin käyttöön kunnanjohtajan suorat Facebook-lähetykset. Lähetykset jatkuvat edelleen, ajatuksena on, ettei aina tarvitse olla kriisi tai hätä, vaan myös arkisemmat asiat käydään läpi kunnanjohtajan suulla.

– Palaute on ollut positiivista, että hyvä kun viestiä tuodaan monipuolisesti kasvojen kera. Tänä päivänä on pakko kertoa asioita monessa kanavassa. Yhdellä viestintäkanavalla et tavoita kuin osan asukkaista, kertoo Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Pitkä sähkökaaos opetti paljon

Kainuussa viestinnällinen oppi tuli jo poikkeuksellisesta sähkökaaoksesta, kun vuodenvaihteessa 2017–2018 sähköt menivät poikki tykkylumen painosta ja vanhojen sähkölinjojen annettua periksi.

Pahimmillaan ilman sähköä oli tuhansia talouksia useita päiviä. Tilanne alkoi normalisoitua loppiaisen jälkeen.

– Minä uskon, että se on ollut Kainuun suurin oppikoulu tähän asti, niin kunnille kuin muillekin toimijoille, sanoo Sotkamon kunnanjohtaja Kilpeläinen.

Sotkamon kunnanhallituksen puheenjohtaja Juho Lukkari, kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen sekä viestintäasiantuntija Heidi Hanhela viestivät jokainen kunnan asioista. Takana kunnan ilmoitustaulu, joka toimi ennen viestintäkanavana. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle

Hän kertoo tämän hetken viestintäkäytäntöjen olevan erilaisia kuin tuolloin. Esimerkiksi Sotkamon kunnan tiedottaminen oli tuolloin yksipuolista, virallisten asioiden kertomista.

Tykkylumen myötä sosiaalisen median alustat tulivat käyttöön ja viestiminen tapahtuu matalammalla kynnyksellä, se on myös kaksisuuntaista.

– Jos nyt tulisi kriisi, niin asiat kerrotaan ja toistetaan monikanavaisesti. Joku viranomainen johtaa sitä kriisiä ja me vahvistetaan sitä.

Kuuntele Sotkamon viestintäasiantuntija Heidi Hanhelan ja kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen ajatuksia toimivasta viestinnästä.

Sähkökaaoksen aikaan Kilpeläinen istui sohvalla läppäri sylissä ja katsoi, missä päin Sotkamoa on sähkökatkoja, ja työntekijät kokeilivat tavoitella ihmisiä puhelimella sähkökatkojen alueelta.

Jos tulevana talvena Sotkamossa menisivät sähköt poikki, olisi niin viestinnällisesti kuin toiminnallisestikin asiaan varauduttu.

– Olemme suunnitelleet erilaisia vaihtoehtoja ja kehittäneet omaa viestintää. Tänä päivänä ei enää onnistu se, että ei olisi ammattilaista ja ammattimaista viestintää, Kilpeläinen summaa.

Heidi Hanhela toimii Sotkamon kunnassa viestintäasiantuntijana. Hanhela suunnittelee ja koordinoi viestintää ja toteuttaa sitä.

Tiukan paikan tullen Hanhela lähtee tiimeineen vaikka kylän pintaan kertomaan asiasta, joka pitää viestiä kuntalaisille.

– Meillä on monenlaisia kanavia käytössä ja tilanteen mukaan valitaan kanava, sanoo Hanhela.

