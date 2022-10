Yllättävä poikkeus: Sähkön hinta on ollut viime viikkoina yli nelinkertainen, mutta romahti nyt lähes viime vuoden tasolle

Sähkön hinta on ollut useina viikkoina yli 200 prosenttia kalliimpaa kuin vuosi sitten. Nyt sähkön kulutus on vähentynyt, vaikka sää on ollut hiukan tavallista viileämpää.

Tuulivoiman lisärakentaminen ja tuulinen jakso ovat laskeneet sähkönhintoja lähemmäs energiakriisiä edeltävälle tasolle. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle