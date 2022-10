Oppilaista tyhjentynyt kyläkoulu vaihtaa omistajaa eurolla – edessä on uusi elämä kylätalona

Hirsilän seudun kylät ry:n puheenjohtaja Juhani ”Jussi” Viitaniemi uskoo pienten kylien kohtalon olevan pitkälti kyläläisten omissa käsissä. Uusi kylätalo on yksi osoitus paikallisten aktiivisuudesta. Video: kuvaaja Juha Kokkala / Yle

Oriveden Hirsilässä vuosikymmenten ajan opinahjona palvellut kyläkoulu vaihtaa omistajaa. Pirkanmaalla sijaitseva Oriveden kaupunki on päättänyt myydä kesällä käytöstä poistetun koulurakennuksen paikalliselle kyläyhdistykselle.

Koulun uutena omistajana aloittava Hirsilän seudun kylät ry maksaa kiinteistöstä nimellisen yhden euron kauppasumman. Lisäksi Oriveden kaupunginhallitus päätti myöntää yhdistykselle 10 000 euron avustuksen kylätoimikunnan käynnistämistä varten.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto on tyytyväinen päätökseen.

– Hienoa, että Hirsilän kylällä on löytynyt vahva tahtotila ja aktiivisia kyläläisiä kehittämään entisestä koulusta monipuolista kylätaloa, hän sanoo kaupungin tiedotteessa.

Hirsilän kylämaisemassa koulu on seissyt 85 vuoden ajan. Viime syksynä uutinen koulun lopettamisesta oli iso kolaus alueen asukkaille. ”Kyllä se oli iso paukku, niin lapsille kuin tietysti myös meille kylässä asuville lasten isille ja äideille”, Juhani Viitaniemi miettii. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tyytyväisiä ollaan myös kyläyhdistyksessä. Viime syksynä uutinen koulun lopettamisesta oli iso kolaus alueen asukkaille, mutta nyt suunnitelmat ovat toisenlaiset. Koulurakennuksesta on tarkoitus kehittää Hirsilän oma kylätalo.

Hirsilän seudun kylät ry:n puheenjohtaja Juhani Viitaniemi näkee rakennuksen hyödyntämisen kyläläisten kokoontumispaikkana ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi.

– Sitähän tämä on ollut vuosikymmenten ajan. Kyllä me täällä kylällä näimme, että meillä täytyy olla muutakin toimintaa, jos koulu täältä loppuu.

Idea lähteä puuhaamaan omaa kylätaloa tuli viimeistään siinä vaiheessa, kun kiinteistöä oltiin aikeissa laittaa huutokauppaan.

– Jos me olisimme vain katsoneet vieressä, kun tämä huutokaupataan, niin sen jälkeen meillä ei olisi ollut täällä mitään, Viitaniemi miettii.

Entiset isot luokkahuoneet täyttyvät pian monenlaisesta toiminnasta. ”Näissä on mahdollista toteuttaa oikeastaan mitä tahansa. Yhtenäinen tila tekee tästä monikäyttöisen ja muuttuvaisen”, Juhani Viitaniemi sanoo. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kylätalon suunnitteluun pääsevät mukaan kaikki

Hirsilän seudun kylät ry aloitti kaupungin kanssa keskustelun koulun kohtalosta viime kesänä. Suunnitelmia ja ideoita on mietitty niin Oriveden kaupungin johdon kuin Hirsilän asukkaiden kesken, ja iso rakennus ja laaja pihapiiri antavat mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan.

– Siinä voi käydä niinkin, että täällä loppuu tila kesken. Tänne on niin paljon tulijoita ja erilaisten harrastusten ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, että tilaa kyllä tarvitaan, Viitaniemi naurahtaa.

Kyläyhdistys ja alueen kyläläiset ovat suunnitelleet uuteen kylätaloon muun muassa retkeily- ja elämysmatkailuun liittyvää toimintaa. Haaveissa on saada paikalle myös kahvila ja mahdollisesti jopa lounaspaikka – eikä esimerkiksi elokuvienkaan esittäminen ole Viitaniemen mukaan mahdoton ajatus.

– Painopiste on lapsissa ja nuorissa. Tietysti, kun ikärakenne tahtoo näissä kylissä olemaan mitä on, niin pystymme tänne järjestämään vaikka myös sunnuntaijumalanpalveluksen, jotta ei sen takia tarvitse lähteä kylille asti.

Rakennuksen entisestä elämästä muistuttavat vielä erilaiset koulumaailman kalusteet. Isoa osaa irtaimistosta pyritään hyödyntämään myös jatkossa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Koulukiinteistön siirtyminen kaupungilta hirsiläläisten käyttöön on Viitaniemen mielestä kaikkien etu.

– Kun olemme kylänä pois tuosta ihan keskustan ytimestä, meillä ei ole niitä palveluita, joita on keskustassa asuvilla – mutta olemmehan me veronmaksajia siinä missä muutkin. Nyt kaupunki pystyy järjestämään niitä palveluita meidän kauttamme tänne. Kyllä se on erittäin hyvä asia kaupungillekin.

Ideoidessa vain taivas on rajana

Alustavan suunnitelman mukaan kyläläiset perustaisivat kiinteistön ylläpitämistä varten myös osuuskunnan. Toiminnan käynnistämiseen kaupungilta saatava 10 000 euron starttiraha auttaa saamaan kylätalon ja sitä pyörittävän toimikunnan toiminnan alkuun.

– Se on hyvä vastaantulo kaupungilta, sillä sen avulla saamme välttämättömiä asioita heti käyntiin. Mehän tarvitsemme pääomaa tämän kiinteistön ylläpitämiseen, ja sitä saamme pääasiassa vain vuokra- ja harrastustuloista, Viitaniemi miettii.

Piharakennuksen päätyyn kaavaillaan Oriveden ensimmäistä yleistä saunaa. ”Sehän on jo puoliksi tehty, kun siellä on jo lattia ja katto”, vitsailee Viitaniemi. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Aivan vielä ei kuitenkaan Hirsilän uudelle kylätalolle pääse harrastamaan. Kun kauppaa tehdään kaupungin kanssa, vaaditaan myös byrokratiaa enemmän. Viitaniemi arvioi, että viralliset paperit saadaan kuntoon noin 4–6 viikon kuluttua.

Vaikka paperitöitä onkin vielä runsaasti edessä, on Viitaniemi kiitollinen kaikkien projektissa mukana olevien innostuksesta. Voisi sanoa, että Hirsilässä yhteisöllisyys näkyy ja kuuluu, eikä idearikkautta suotta piilotella.

– Nyt kun olemme kaikkia asioita pähkäilleet ja miettineet keskenämme, niin olemme todenneet, ettei mikään ole mahdotonta.

