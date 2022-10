”Meillä on täällä oma henki ja pienen kylän fiilis” – osa kauniaislaisista ei halua kaupunkinsa kasvavan

Espoon sisällä sijaitseva Kauniainen on asettanut kasvulleen rajat. Väkiluku saa olla vuonna 2040 enintään 12 000 asukasta. Tällä hetkellä Kauniaisten väkiluku on noin 10 400.

Kauniainen tunnetaan suurista huvilatonteistaan, vehreistä pientaloalueista ja väljästä rakentamisesta. Kaupunkiin on kuitenkin noussut hiljattain uusia kerrostaloja ja väkiluku on noussut parina viime vuonna kahden–neljän prosentin vuositahtia.

Päättäjät ja asukkaat arvostaisivat hallitumpaa kasvua.

– Kuntalaiset ovat antaneet palautetta muun muassa kyselyiden kautta, että muutoksen ja rakentamisen tahti on ehkä turhan raju ja sitä olisi syytä rauhoittaa, kertoo kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar kertoo, että Kauniainen haluaa säilyttää identiteettinsä rajoittamalla väestönkasvua. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Kauniaisten valtuusto hyväksyi keväällä strategian, joka rajoittaa keskimääräisen vuotuisen väestönkasvun 0,75 prosenttiin viiden vuoden keskiarvolla katsottuna. Aiempi kasvutavoite oli yksi prosentti.

– Varautuminen investointeihin on helpompaa, kun kasvu on rajattua. Tämä ei ole mikään rajat kiinni -linjaus, vaan suunnitelmissa on hieman rauhallisempi muuttotahti. Jatkossakin tulemme rakentamaan sekä pientaloja että kerrostaloja. Emme sulkeudu maailmalta, emmekä sulje tiettyjä väestöryhmiä pois, Masar sanoo.

Asukkaat viihtyvät väljässä kylässä

Yrittäjä Jari Sarasvuo viihtyy Kauniaisissa erinomaisesti: ”Täällä on saanut hiipiä ihan omana itsenään.” Kuva: Jani Nivala / Yle

Lähdimme paikalle Kauniaisiin tavallisena arki-iltapäivänä selvittämään asukkaiden tuntemuksia paikkakunnan väestönkasvusta.

Kauppakeskus Granin pihalla vastaan astelee tunnettu Kauniaisissa asuva yrittäjä Jari Sarasvuo, jonka mielestä omaleimainen huvilakaupunki kannattaa säilyttää.

– Ei kaikkea pääkaupunkiseudulla tarvitse rakentaa ahtaaksi. Rakentamisen tehokkuus sellaisessa maassa, jossa pinta-alaa totisesti riittää, on vähän ideologinen juttu. Rakennetaan Helsinkiin nyt ensin niitä pilvenpiirtäjiä, ja sitten tällaisia puutarhakaupunkeja voidaan alkaa täyttää ylöspäin, jos väestötungos kasvaa niin kovaksi.

Sarasvuo nostaa esiin muiden kauniaislaisten tapaan kaupungin väljyyden, luonnonläheisyyden ja puutarhamaisuuden. Kauniaisten kylämäisyydestä kertoo myös paikkakunnalla asuva Liisa Est.

– On hyvä juttu, että Kauniainen pysyy pienenä kaupunkina. Meillä on täällä sellainen oma henki, tietynlainen yhteisöllisyys. Kun tuolla puskaradioissa jutellaan, niin vallitsee sellainen pienen kylän fiilis, Est analysoi.

Est ja Sarasvuo eivät toivo Kauniaisiin korkeampia kerrostaloja. 30 vuotta Kauniaisissa rehtorina toiminut espoolainen Paul von Weymarn puolestaan on sitä mieltä, että kerrostaloja voisi rakentaa enemmän.

– Olisi kiva, jos tulisi vähän halvempia asuntoja, jotta nuoremmatkin voisivat muuttaa tänne, von Weymarn sanoo.

Voimakas muuttoliikkeen rajoittaminen särähtää hänellä korvaan.

– Kaupunginjohtaja on perustellut, että vapaita tontteja on aika lailla vähän. Ehkä se on tosiasia, että ei oikein mahdu! Ja kun olen kaavoitusmeininkiä seurannut, niin Kauniainen on ahtaasti kaavoitettu. Keskustassa talot saa rakentaa käsittämättömän lähelle toisiaan, von Weymarn ihmettelee.

Hän väläyttelee myös ideaa, että Kauniainen voisi ostaa muualta lisää maata, jos tila loppuu nykyisellään kesken.

Paul von Weymarn toimi Kauniaisissa rehtorina 30 vuotta ja toivoo, että Kauniaisiin rakennettaisiin lisää kerrostaloja, jotta nuoret saisivat edullisia asuntoja. Kuva: Jani Nivala / Yle

Tilaa on rajallisesti

Kauniaisissa asuva Anne Vaittinen on pannut merkille tiukkaan rakennetun keskustan ja tilanpuutteen. Hänen mielestään väestönkasvun rajoittaminen kuulostaa hyvältä.

– Luulen, että tämä vähän päälle kymmenentuhatta on hyvä asukasluku. Tämä on aika pieni alue. Vieressä on Espoo, siellä on paljon tilaa. Länsiväylän varsi on täynnä nyt, ei sellaista kukaan halua, Vaittinen sanoo.

Anne Vaittisen mielestä reilu 10 000 asukasta on sopiva asukasluku Kauniaisille. Kuva: Jani Nivala / Yle

Samoilla linjoilla on Kauniaisten ja Espoon rajalla asuva Topi Ruuska.

– Ei täällä ole tilaa. Jos tänne pitäisi rakentaa, ahdasta tulee.

Espoon ja Kauniaisten rajalla asuva Topi Ruuska kokoontuu Kauniaisten keskustassa ystäviensä kanssa kioskille kahville joka arkipäivä ”toriparlamenttiin”. Kuva: Jani Nivala / Yle

Ruuska spekuloi kuitenkin, että maltillinen kasvu voisi olla hyvä, koska Kauniaisissa on hänen mukaansa paljon iäkkäitä ihmisiä.

– Ehdottomasti pitäisi rakentaa korkeampia rakennuksia, mutta on vaikeaa kuvitella, minne. Hautausmaan länsipuolella voisi olla muutama tontti, mutta eivät ne oikein istu sinnekään.

