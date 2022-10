Ministeri Honkonen aikoo kutsua koolle varhaiskasvatuksen hätäkokouksen: ”Päiväkodit ovat kriisissä”

Kriisikokouksessa on tarkoitus selvittää uusia keinoja työntekijäpulan ratkomiseksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) aikoo kutsua koolle hätäkokouksen, jossa on tarkoitus hakea ratkaisuja varhaiskasvatuksen opettajapulaan. Kokoukseen on määrä kutsua Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston edustajia.

– Tilanne on todellakin se, että päiväkodit ovat suoranaisessa kriisissä varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Pelkään pahoin, että kriisi leviää myös muualle Suomeen, ja mielestäni tilanne on niin vakava, että jopa leikkipuistoja suljetaan, Honkonen sanoo Ylelle.

Keskusta on aiemmin vaatinut, että sosionomiksi valmistuvilla olisi oikeus toimia päiväkodin opettajina myös jatkossa. Varhaiskasvatuslakia uudistettiin vuonna 2018 niin, että varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittää jatkossa vain yliopistotutkinto, kun aiemmin siihen riitti myös ammattikorkeakoulutasoinen sosionomitutkinto.

Helsingin kaupunki puolestaan kertoi lokakuun alussa nostavansa varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja 150 eurolla kuukaudessa helpottaakseen henkilöstöpulaa. Espoo puolestaan nosti päiväkodin johtajien palkkoja.

Työntekijäpula on monen tekijän summa

Honkosen mukaan hätäkokouksessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja siihen, miten varhaiskasvatuksen ammattilaisten määrää voitaisiin lisätä alueilla, jotka henkilöstöpulasta kärsivät.

– Varmasti tarvitaan koulutusmäärien lisäämistä. Tarvitaan myös hyvää työnantajapolitiikkaa. Päiväkodin pitää olla hyvä ja haluttu työpaikka. Varhaiskasvatus on perheille välttämätön palvelu, jotta lasten vanhemmat voivat käydä töissä ja arki pyörii.

Ei ole varmaa, voivatko vuoden 2019 jälkeen aloittaneet sosionomiopiskelijat toimia päiväkotien opettajina. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Työntekijäpulaan vaikuttaa olennaisesti vuonna 2030 voimaan tuleva lakimuutos, jonka jälkeen varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevistä kahdella kolmasosalla pitää olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin koulutus.

Esimerkiksi Helsingissä tarvittaisiin nykyiseen verrattuna kaksinkertainen määrä varhaiskasvatuksen opettajia.

– Mielestäni olisi paikallaan tarkastella, voisivatko varhaiskasvatuksen sosionomit jatkossakin olla osana varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta. Itselleni ja keskustalle se kävisi, mutta vastustusta tuntuu olevan aika paljon ilmassa, Honkonen sanoo.

Ministerin mukaan sosionomin ja lastenhoitajan muodostama tiimi olisi paras vaihtoehto sekä lasten että osaajapulan kannalta.

Honkonen toivoo tarkennusta lakiin

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaus valmistellaan lain voimaantulon jälkeen. Uuden tehtävänkuvan luominen ja palkkaus ovat kuntien vastuulla. Koska valtakunnallista ohjetta ei ole ja laki tulee voimaan vasta vuonna 2030, on asia edennyt vaihtelevasti.

– Mielestäni sosionomien asemaa tulisi vahvistaa, mutta niin, että tarkennetaan lainsäädäntöä. Nyt sosionomien asema on on laissa epäselvä. Tietojeni mukaan ammattikorkeakouluissa yhä harvempi hakeutuu opiskelemaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi, ja se pahentaa henkilöstöpulaa entisestään.

Ongelmaa on yritetty ratkoa myös monimuotokoulutuksen eli työn ohessa suoritettavien opintojen paikkoja lisäämällä. Hallituksen tavoitteena on ollut lisätä alan opiskelupaikkoja syksystä 2022 alkaen.

– Monimuoto-opetus on ollut tärkeä keino kouluttaa uusia varhaiskasvatuksen opettajia. Rahoitus jatkuu vuoteen 2024 asti, ja on seuraavan hallituksen käsissä, kuinka se jatkuu siitä eteenpäin. Uskon, että sille on tarve tulevaisuudessakin.

