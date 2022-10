Selvitys: Suomen on pysyttävä arktisen alueen toiminnassa mukana lähes keinolla millä hyvänsä

Suomi on jäämässä syrjään arktisen alueen vaikuttajana, mikäli yhteistyö ja Arktinen neuvosto hiipuvat. Venäjän hyökkäyssodan välilliset vaikutukset arktiselle alueelle ja Suomen rooliin ovat tuntuvat.

Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan Suomen arktisen politiikan strategian kuvaukset kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja arktisen yhteistyön rakenteista eivät enää vastaa todellisuutta.

Juuri julkaistun selvityksen perusteella Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on käytännössä pysäyttänyt poliittisen arktisen yhteistyön. Sen sijaan valtiosopimuksiin perustuva yhteistyö on jatkunut sodasta huolimatta.

Suomen kannalta merkittävin arktisen yhteistyön foorumi on Arktinen neuvosto. Sen tilanne on toisaalta hankalin, koska neuvoston puheenjohtajuus on tällä hetkellä Venäjällä.

Selvityksen tieteellisen johtajan, Arktisen keskuksen tutkimusprofessorin Timo Koivurovan mukaan Arktinen neuvosto on Suomelle äärimmäisen tärkeä.

– Suomi on Arktisessa neuvostossa edustamassa Suomea ja jos Arktinen neuvosto kaatuu, niin todennäköisesti emme tule vaikuttamaan arktisiin asioihin enää millään tavalla, Koivurova sanoo.

Arktinen neuvosto pyritään pitämään elossa kaikin mahdollisin tavoin

Suomella ei ole muuta arktista yhteistyöroolia kuin Arktinen neuvosto. Jos yhteistyö nykymuodossaan kaatuu, niin myös Suomen jakkara kaatuu, Koivurova sanoo.

Hän korostaa, että Arktinen neuvosto on solmukohta kaikessa arktisessa hallinnassa. Lisäksi arktisilla alkuperäiskansoilla on neuvostossa pysyvien osallistujien asema, joka on kansainvälisesti ainutlaatuista

Koivurovan mukaan yhteistyö Venäjän kanssa ei ole nykytilanteessa mahdollista, mutta sen sijaan yhteistyötä muiden arktisen alueen maiden sekä Pohjoismaiden kesken on pyrittävä tiivistämään.

– Se on äärimmäisen tärkeää ja uskon, että Suomi toisten samanmielisten maiden kanssa yrittää pitää Arktisen neuvoston yhteistyötä elossa ja käynnissä. Tehdään kaikki mahdollinen sen eteen.

Seitsemän arktista yhteistyövaltiota vakuuttavat yhteistyölle jatkoa

Timo Koivurovan mukaan muut seitsemän valtiota ovat nyt keskeyttäneet Arktisen neuvoston toiminnan, mutta ovat lausunnoissaan vahvistaneet, että Arktinen neuvoston yhteistyö on säilytettävä.

– Yhteistyö pyritään säilyttämään, vaikka kysymyksiä nouseekin esiin. Muun muassa se, miten puheenjohtajuus siirtyy Venäjältä Norjalle vuoden 2023 toukokuussa.

Koivurovan mukaan Norja valmistautuu vastaanottamaan puheenjohtajuuden, vaikka vielä ei tiedetä, miten se onnistuu.

– Voidaanko oikeasti ajatella, että Venäjä järjestää Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksen? Siellä ei varmastikaan mitään ministereitä tule olemaan.

Koivurovan mukaan vaatii hyvin luovaa diplomatiaa, että neuvosto saadaan pysymään pystyssä ja että yhteistyö voidaan säilyttää entisen kaltaisena.

Timo Koivurovan mukaan on pidemmällä aikavälillä Suomen edun mukaista edelleen rakentaa toimiva suhde Venäjään, mutta kansallinen turvallisuus varmistaen. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Suomen on sopeuduttava nykytilanteeseen ja tehtävä sen mukaisia päätöksiä

Selvityksen (siirryt toiseen palveluun) johtopäätöksessä pureudutaan arktisen politiikan asemoitumiseen uudessa tilanteessa.

Sen mukaan Suomen on toistaiseksi sopeutettava toimintansa uuteen kylmän sodan todellisuuteen, jossa kansainväliset arktiset rakenteet ovat heikoissa kantimissa. Vasta tilanteen vakiinnuttua on uuden kattavan arktisen politiikan strategian aika.

Geopoliittisesta tilanteesta riippumatta arktisen alueen keskeisimpinä teemoina pysyvät ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset, kestävä kehitys ja alkuperäiskansojen asema. Näille on oltava sija myös Suomen arktisen toiminnan painopisteinä.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan välilliset vaikutukset arktiselle alueelle ja Suomen rooliin ovat tuntuvat. Tilanteen jatkuessa sillä on vaikutuksia myös arktisen yhteistyön rakenteisiin.

Selvityksen mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimpien alueiden kasvaviin yhteistyötarpeisiin olisi laadittava toimintamalli pohjoismaisella tasolla.

– Vaikka esimerkiksi tutkimusyhteistyö Venäjän kanssa on katkennut, Venäjän arktisia alueita koskeva tiedon tarve säilyy Suomessa. Pidemmällä aikavälillä Suomen edun mukaista on edelleen rakentaa toimiva suhde Venäjään, Koivurova sanoo.

Koivurovan mukaan se ei kuitenkaan saa tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Kansallisen turvallisuuden varmistamisen tulee olla Suomen Venäjä-politiikan keskiössä tulevina vuosina.

Arktinen neuvosto Arktinen neuvosto on kansainvälinen, hallitusten välinen korkean tason foorumi, jossa keskustellaan arktisten alueiden hallitusten ja alueen alkuperäisyhteisöjä koskevista asioista ja ongelmista. Neuvosto on perustettu 19. syyskuuta 1996 Kanadan Ottawassa. Jäsemaat: Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä, Yhdysvallat Muut pysyvät jäsenet: Aleuttien kansainvälinen järjestö (AIA, Aleut International Association) Arktinen Athabaskanin neuvosto (Arctic Athabaskan Council) Gwich'inien kansainvälinen neuvosto (Gwich'in Council International) Inuiittien napapiirikonferenssi (ICC, Inuit Circumpolar Conference) Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen järjestö (Raipon, Russian Association of Indigenous Peoples of the North) Saamelaisneuvosto (Sámiráđđi)

