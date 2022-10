Vilma jäi vanhempainvapaalla ilman rahaa, koska Helsingin palkkasotku vaikuttaa jo Kelan tukien maksamiseen

Helsingin pakkakaaos on kestänyt kuukausia. Helsingin kaupungitalo kuvattuna helmikuussa 2021.

Helsingin kaupungin palkanmaksusotku vaikuttaa työntekijöiden tuloihin edelleen.

Kaupungilla hallinnossa työskentelevä Vilma on tällä hetkellä vanhempainvapaalla, ja hänen täyspalkallinen kautensa päättyi syyskuun alussa. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan toimittanut Kelaan korjattua tietoa Vilman palkasta syyskuun osalta, joka oli verojen jälkeen reilut 200 euroa.

Palkkahallinnon olisi pitänyt ilmoittaa Vilman korjattu palkka Kelalle, mutta koska näin ei tapahtunut, Kela joutui jäädyttämään Vilman vanhempainrahojen maksatuksen kokonaan siihen asti, kunnes he saisivat korjatun tiedon työnantajalta.

Vilma ei esiinny jutussa oikealla nimellään, sillä hän on edelleen kaupungilla työsuhteessa.

– Käytännössä jäin tulottomaksi, sillä en saanut palkkaa enkä vanhempainrahaa, Vilma kertoo.

Helsingin kaupungin palkanmaksu ajautui noin puoli vuotta sitten kaaokseen, kun käyttöön otettiin uusi Sarastia-palkanmaksujärjestelmä. Kaupunki kertoi viime viikon torstaina palkanmaksuongelmien jatkuvan. Palkanlaskenta saa edelleen tuhansia yhteydenottoja puutteellisista palkoista

Vilma sanoo soittaneensa asiasta kaupungin taloushallintopalveluihin eli Talpaan ensin kerran, sitten toistamiseen ja lopulta ainakin 10 kertaa.

– Kun palkkahallintoon soittaa, he sanovat asian menneen eteenpäin, mutta asiakaspalvelu ei kuitenkaan näe, mitä asialle on tehty. En tiennyt yhtään, missä asiani menee, vaan kaikki alkoi joka kerta ikään kuin alusta. Kaupunki sanoo, että yhdestä asiasta pitäisi soittaa vain kerran, mutta se ei pidä paikkaansa. Sinne pitää soittaa niin kauan, että asia ratkeaa.

”Jokin mättää perustavanlaatuisesti”

Vilma uskoo, että hänen onnensa oli, että asiaa ajoi hänen kanssaan myös Kela. Tilanne ratkesi viime viikolla noin kuukauden odottelun jälkeen.

– Tämä ei olisi ikinä ratkennut, jos en olisi itse sitä vaatinut, mikä on todella pelottavaa. Ei kaikilla ole rahkeita lähteä ajamaan omaa asiaansa. Loput vanhempainrahani tulevat nyt Kelalta, mihin olen tyytyväinen.

Hän oli varautunut siihen, että rahoja olisi pitänyt odottaa vielä toinenkin kuukausi. Hän kertoo, että hänellä on kuitenkin työssäkäyvä kumppani ja ihan hyvä taloudellinen tilanne.

– Se on todella rajua, jos yhtäkkiä ei tule rahaa eikä tiedä, milloin sitä tulisi, kun rahantulo on sellaisen paikan takana, joka useista lupauksista huolimatta ei hoida asiaa. Se on aika kauhistuttava tilanne.

Vilma onkin sitä mieltä, ettei näin saisi päästä käymään. Hänen mielestään voisi olla paikallaan miettiä jonkinlaista lainsäädäntöä sellaisen tilanteen varalle, jossa julkinen työnantaja ei selviä palkkahallinnon tehtävistä.

– Pitäisi olla joku tapa varmistaa, että tällaisessa tilanteessa ihmiset saisivat rahansa. Vastuu ei henkilöidy oikein mihinkään. Jokin tässä mättää perustavanlaatuisesti.

Helsingin palkkakaaosta käsiteltiin A-studiossa 10. elokuuta 2022.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 13.10. kello 23:een saakka.

