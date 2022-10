Turku selvitti kaikki Venäjä-kytköksensä – kaupunki tilasi selvityksen pakotelistasta

Kaupungin sopimuskumppaneista pakotelistalla on vain Lukoilin tytäryhtiö Teboil, jolta kaupunki on aikaisemmin hankkinut polttoaineita. Ostot lopetettiin keväällä.

Turku on tilannut Suomen asiakastieto Oy:ltä pakotelistatarkistuksen selvittääkseen, onko jokin kaupungin käyttämistä sopimuskumppaneista pakotteiden piirissä.

Selvityksen perusteella listalla on vain venäläisen Lukoilin tytäryhtiö Oy Teboil Ab. Turku on lopettanut Teboilin käyttämisen polttoaineiden hankintaan jo keväällä. Suurin osa kaupungin käyttämistä Teboilin maksukorteista on lakkautettu maaliskuussa.

Muilta pakoteraportissa mainituilta yhtiöiltä ei ole tehty ostoja vuoden 2022 aikana.

Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on tehnyt erillispäätöksen pakotteiden noudattamisesta. Kaupungin henkilöstön pitää huolehtia, ettei pakotteiden piirissä olevilta toimijoilta tehdä hankintoja.